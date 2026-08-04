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5 августа - Евстигнев день: что можно и нельзя делать в праздник

Виталий Кирсанов
4 августа 2026, 15:00
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Церковь 5 августа призывает верующих хранить чистоту не только поступков, но и слов.
5 августа - Евстигнев день
5 августа - Евстигнев день / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 5 августа
  • Что можно делать 5 августа
  • Что нельзя делать 5 августа

5 августа по новому церковному календарю православные христиане в Украине чтят память святого мученика Евстигния - исповедника веры, который, несмотря на многолетнюю военную службу и гонения, до конца жизни остался преданным Христу. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 5 августа

Согласно церковному преданию, Евстигний родился в Антиохии и с юности поступил на службу в римскую армию. За свою жизнь он прослужил около 60 лет, пережив правление нескольких императоров и став свидетелем переломных событий в истории Римской империи.

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Несмотря на преследования христиан, святой не отрекся от своей веры. Более того, он стал очевидцем одного из самых известных событий христианской истории - явления сияющего креста на небе перед битвой императора Константина Великого. По преданию, рядом с крестом появилась надпись: "Этим победишь", что укрепило веру воинов и стало символом Божьей помощи.

После завершения военной службы Евстигний вернулся в родную Антиохию. Остаток жизни он посвятил молитве, благочестивым делам и служению Богу.

Самые тяжелые испытания выпали на время правления императора Юлиана Отступника, который стремился вернуть язычество и усилил давление на христиан. Евстигния безосновательно обвинили в неповиновении и привели на суд к самому правителю.

Во время допроса святой бесстрашно исповедовал христианскую веру и напомнил Юлиану о небесном знамении, которое помогло Константину Великому одержать победу. Несмотря на угрозы, он отказался приносить жертвы языческим богам, заявив, что поклоняется только Иисусу Христу.

Разгневанный император приговорил Евстигния к смертной казни. Даже в преклонном возрасте святой не изменил своим убеждениям и мужественно принял мученическую смерть. По преданию, на момент казни ему было более ста лет.

Подвиг святого Евстигния стал символом несокрушимой веры, духовной стойкости и преданности Богу.

Приметы 5 августа

  • Туман на рассвете - к ясной и солнечной погоде.
  • Гром в этот день - осень ожидается долгой и теплой.
  • Сильный ветер - к смен погоды в ближайшие дни.

Что нельзя делать 5 августа

Церковь в этот день призывает верующих хранить чистоту не только поступков, но и слов. Следует избегать ссор, оскорблений, злословия, зависти, алчности, желания отомстить или впадать в уныние. Также не следует отказывать тем, кто обращается за помощью или поддержкой.

Что можно делать 5 августа

В народном календаре 5 августа известно как Евстигнев день. Издавна эта дата была тесно связана с луком, считавшимся не только полезным овощем, но и природным оберегом. Верили, что если в этот день съесть кусок ржаного хлеба с сырым луком и щепоткой соли, это укрепит здоровье, придаст сил и поможет сохранить красивый вид.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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