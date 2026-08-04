5 августа - Евстигнев день: что можно и нельзя делать в праздник

Церковь 5 августа призывает верующих хранить чистоту не только поступков, но и слов.

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5 августа - Евстигнев день / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 5 августа

Что можно делать 5 августа

Что нельзя делать 5 августа

5 августа по новому церковному календарю православные христиане в Украине чтят память святого мученика Евстигния - исповедника веры, который, несмотря на многолетнюю военную службу и гонения, до конца жизни остался преданным Христу. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 5 августа

Согласно церковному преданию, Евстигний родился в Антиохии и с юности поступил на службу в римскую армию. За свою жизнь он прослужил около 60 лет, пережив правление нескольких императоров и став свидетелем переломных событий в истории Римской империи.

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Несмотря на преследования христиан, святой не отрекся от своей веры. Более того, он стал очевидцем одного из самых известных событий христианской истории - явления сияющего креста на небе перед битвой императора Константина Великого. По преданию, рядом с крестом появилась надпись: "Этим победишь", что укрепило веру воинов и стало символом Божьей помощи.

После завершения военной службы Евстигний вернулся в родную Антиохию. Остаток жизни он посвятил молитве, благочестивым делам и служению Богу.

Самые тяжелые испытания выпали на время правления императора Юлиана Отступника, который стремился вернуть язычество и усилил давление на христиан. Евстигния безосновательно обвинили в неповиновении и привели на суд к самому правителю.

Во время допроса святой бесстрашно исповедовал христианскую веру и напомнил Юлиану о небесном знамении, которое помогло Константину Великому одержать победу. Несмотря на угрозы, он отказался приносить жертвы языческим богам, заявив, что поклоняется только Иисусу Христу.

Разгневанный император приговорил Евстигния к смертной казни. Даже в преклонном возрасте святой не изменил своим убеждениям и мужественно принял мученическую смерть. По преданию, на момент казни ему было более ста лет.

Подвиг святого Евстигния стал символом несокрушимой веры, духовной стойкости и преданности Богу.

Приметы 5 августа

Туман на рассвете - к ясной и солнечной погоде.

Гром в этот день - осень ожидается долгой и теплой.

Сильный ветер - к смен погоды в ближайшие дни.

Что нельзя делать 5 августа

Церковь в этот день призывает верующих хранить чистоту не только поступков, но и слов. Следует избегать ссор, оскорблений, злословия, зависти, алчности, желания отомстить или впадать в уныние. Также не следует отказывать тем, кто обращается за помощью или поддержкой.

Что можно делать 5 августа

В народном календаре 5 августа известно как Евстигнев день. Издавна эта дата была тесно связана с луком, считавшимся не только полезным овощем, но и природным оберегом. Верили, что если в этот день съесть кусок ржаного хлеба с сырым луком и щепоткой соли, это укрепит здоровье, придаст сил и поможет сохранить красивый вид.

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