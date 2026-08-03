Дело не в порошке: почему вещи после стирки остаются грязными

Почему вещи остаются грязными после стирки и как избежать этой ошибки. Узнайте, почему перегруженный барабан ухудшает качество стирки одежды.

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Как правильно чистить стиральную машину / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Почему стиральная машина плохо отстирывает вещи

Какой ошибки следует избегать во время стирки

Как правильно загружать барабан

Иногда даже при использовании качественного моющего средства и правильно выбранного режима вещи после завершения цикла остаются с пятнами, серым оттенком или неприятным запахом. Чаще всего причина кроется не в неисправности стиральной машины или плохом средстве, а в обычной ошибке при загрузке барабана. Главред расскажет подробнее.

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Украинский блогер Марк Любчик рассказал в своем TikTok, что одна из главных причин плохой стирки - перегрузка барабана, из-за которой одежда не очищается должным образом.

Главная причина - перегруженный барабан

Попытка постирать как можно больше одежды за один раз - одна из самых распространенных ошибок. Стремясь сэкономить время, воду и электроэнергию, люди заполняют барабан футболками, полотенцами, джинсами и постельным бельем так, что внутри почти не остается свободного места.

Когда барабан переполнен:

вещи не могут свободно двигаться, поэтому загрязнения хуже удаляются;

вода и моющее средство неравномерно проникают в ткань;

одежда после стирки может оставаться несвежей, с пятнами или тусклой.

Особенно много места требуют постельное белье, большие полотенца, пледы и плотная джинсовая одежда. Такие вещи лучше стирать отдельно или не перегружать ими барабан.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Как правильно загружать стиральную машину

Чтобы вещи после стирки были действительно чистыми, придерживайтесь нескольких простых правил.

Не переполняйте барабан

Между загруженными вещами и верхней частью барабана должно оставаться свободное пространство. Практический ориентир - между ними должна свободно проходить ладонь.

Разглаживайте крупные вещи

Не запихивайте постельное белье или большие полотенца в барабан в скомканном виде. Аккуратно сложите их, чтобы во время стирки ткань могла свободно двигаться.

Не смешивайте вещи разной плотности

Тяжелые ткани лучше стирать отдельно от легкой или деликатной одежды, поскольку они требуют разных условий стирки.

Видео о том, почему стиральная машина плохо отстирывает вещи, можно посмотреть здесь:

Другие ошибки, ухудшающие качество стирки

Даже если барабан не перегружен, результат может оказаться неудовлетворительным из-за других распространенных ошибок:

использование слишком большого количества порошка или геля - излишки средства могут оставаться в волокнах ткани;

отсутствие сортировки белья по цвету и типу ткани;

неправильно выбранный режим стирки для конкретного вида одежды.

Что делать, если вещи плохо отстирываются

Если проблема возникает регулярно, стоит пересмотреть привычки использования стиральной машины. Уменьшите количество белья в барабане, регулярно очищайте фильтр и барабан, используйте рекомендуемое количество моющего средства и выбирайте программу в соответствии с типом ткани.

Если после этого качество стирки не улучшается, стоит проверить техническое состояние стиральной машины или обратиться в сервисный центр.

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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