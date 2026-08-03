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Буданов сделал важное заявление о завершении войны - что сказал

Юрий Берендий
3 августа 2026, 18:37
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Буданов заявил, что в Кремле до сих пор верят в военную победу, хотя с стратегической точки зрения война зашла в тупик.
Буданов сделал важное заявление о завершении войны — что сказал
Буданов: война зашла в тупик, давление на Кремль только усиливается / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное из заявления Буданова:

  • Операция по оказанию влияния на РФ продолжается без привязки к срокам
  • Главное - результат выхода из процесса, а не даты

Глава Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал продолжение операции давления на Россию, направленной на принуждение Кремля к завершению войны. Об этом Буданов заявил в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях Киева после истечения 40-дневного срока проведения операции, экс-разведчик подчеркнул, что ориентироваться следует не на конкретные даты, а на конечный итог процесса.

видео дня

"Будем продолжать. Не цепляйтесь за все эти аргументы: 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное - результат. Не так важно, как мы вступим в этот процесс, гораздо важнее, как мы из него выйдем. Мы должны быть сильными и сохранять единство", - отметил Буданов.

Смотрите видео с заявлением Буданова:

Буданов сделал важное заявление о завершении войны — что сказал
/ Скриншот

Почему война для России зашла в тупик

Журналисты спросили Буданова, склоняется ли российское руководство к дальнейшей эскалации или рассматривает другие сценарии завершения конфликта. Он констатировал, что в Кремле до сих пор не отказались от надежд на военную победу, несмотря на годы, доказавшие обратное.

"Пока что мы видим, что россияне верят в то, что могут достичь своей цели военным путем. Это ошибочное утверждение, и все эти годы доказывают это. Война, по сути, для них зашла в тупик: есть боевые действия с продвижением или без, есть наше продвижение, но стратегически она давно уже в тупике", - сказал Буданов.

Он также подчеркнул, что Украина продолжает укреплять собственный оборонный потенциал и противостоять агрессору вместе с международными партнерами.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - прогноз военного

Заместитель командира Третьего армейского корпуса и командир полка "Азов" Максим Жорин высказал мнение, что в 2026 году Украина может получить окно возможностей для проведения справедливых переговоров. В то же время он не ожидает завершения активных боевых действий уже в этом году.

По его оценке, существенное увеличение потерь российских войск и полное сдерживание их продвижения, прежде всего благодаря технологическому превосходству Украины, способны создать условия для достижения желаемого результата. Жорин считает, что сохранение инициативы и нынешней динамики как минимум в течение следующих шести месяцев может стать переломным моментом в пользу Украины.

По его мнению, для этого необходимо активно внедрять современные технологии в ведение боевых действий, а также масштабировать наиболее эффективные подходы к управлению войсками.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский озвучил оценки потерь России и Украины в ходе полномасштабной войны. По его словам, РФ потеряла около 1,6 млн военнослужащих, из которых около 700 тыс. погибших, а Украина - не менее 50 тыс. погибших и почти 400 тыс. раненых.

Пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил об изменении тактики воздушных атак России против Украины. Он отметил, что противник увеличивает количество реактивных дронов и одновременно сокращает использование обычных беспилотников. По его словам, самым сложным для перехвата остается баллистическое вооружение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о предложениях Украины относительно форматов перемирия. Он уточнил, что Украина предлагает различные форматы, включая прекращение ударов с воздуха и энергетическое перемирие. По его словам, Кремль пока не готов к реальным переговорам, и изменение позиции может произойти только при нарастании внутреннего давления из-за ударов по Wildberries, проблем на НПЗ, дефицита топлива и потерь бизнеса.

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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