Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с жарой за 10 секунд

На первый взгляд эти картинки кажутся одинаковыми, но между ними спрятано пять отличий.

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Нужно найти пять отличий за 10 секунд / Фото: ElectricityPrices.org.uk

Головоломки на поиск отличий - это не только развлечение, но и способ проверить внимательность, скорость реакции и способность мозга замечать мельчайшие детали. Такие тесты помогают тренировать концентрацию и зрительное восприятие.

На этот раз нужно внимательно сравнить две почти одинаковые летние сцены, пишет The Sun. На изображениях показан мужчина, который пытается спастись от жары и пьет воду под палящим солнцем. Задача - найти пять отличий менее чем за 10 секунд.

На первый взгляд картинки кажутся абсолютно одинаковыми. Однако между ними скрыто несколько изменений, которые смогут заметить только самые внимательные. Авторы головоломки советуют начать поиск с верхней части изображения, а затем постепенно переходить к нижней.

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Чтобы успешно выполнить задание, внимательно осматривайте каждую деталь и не спешите хаотично перемещать взгляд. Даже небольшое изменение цвета или формы может быть одним из ответов.

Нужно найти пять отличий за 10 секунд / Фото: ElectricityPrices.org.uk

Если вам удалось найти все пять отличий за 10 секунд, это свидетельствует о хорошей внимательности и способности быстро анализировать визуальную информацию.

Если же выполнить задание не удалось - не расстраивайтесь. Ниже можно проверить правильный ответ и узнать, где именно были скрыты изменения.

Ответ / Фото: ElectricityPrices.org.uk

Правильные отличия:

изменения на поверхности солнца;

другие глаза у мужчины;

изменение ноги у мужчины;

разница на дороге возле героя;

различие на окне дома.

Как ранее сообщал Главред, в подобных головоломках нужно найти кабриолет среди автомобилей за 15 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в тесте, где нужно найти четыре отличия на картинке гостиной за 10 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

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