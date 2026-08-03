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Можно ли выбрасывать заплесневелый хлеб: священник ответил, что с ним делать

Анна Косик
3 августа 2026, 04:32
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Украинский священник объяснил, как правильно избавиться от заплесневелого хлеба.
филюк, заплесневелый хлеб
Священник дал совет по поводу хлеба / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube и TikTok

Вы узнаете:

  • Почему не стоит выбрасывать хлеб
  • Кому можно отдать заплесневелый хлеб

Хлеб в украинской культуре издавна считается символом достатка, труда и Божьего благословения. Именно поэтому многие люди не знают, как правильно поступить, если он заплесневел.

Главред узнал, что священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в TikTok объяснил, можно ли выбрасывать заплесневелый хлеб в мусорный бак и как, по его мнению, следует с ним поступать.

видео дня

Можно ли выбрасывать заплесневелый хлеб в мусор

По словам священника, с такой ситуацией может столкнуться каждый, особенно летом, когда хлеб быстрее портится. Но выбрасывать его не стоит.

Алексей Филюк
Алексей Филюк / Инфографика: Главред

"Украинцы - богобоязненный народ и хлебчик считают святым, потому что у нас был голод, была беда, поэтому выбрасывать хлеб в мусорное ведро не прилично", - отметил Филюк.

Куда девать заплесневелый хлеб

Если хлеб уже заплесневел, его можно смочить водой и выставить на крышу, чтобы птицы его съели.

"Если у вас нет такого места, то бросьте его в речку - рыбки съедят. Ни в коем случае не выбрасывайте хлеб в мусор, потому что это как-то, знаете, не по-человечески и не по-христиански", - пояснил Филюк.

Смотрите видео с объяснением священника:

@o.filiuk1

Что делать с заплесневелым хлебом?

♬ оригинальная аудиозапись – Алексей Филюк

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О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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