Можно ли выбрасывать заплесневелый хлеб: священник ответил, что с ним делать

Вы узнаете:
- Почему не стоит выбрасывать хлеб
- Кому можно отдать заплесневелый хлеб
Хлеб в украинской культуре издавна считается символом достатка, труда и Божьего благословения. Именно поэтому многие люди не знают, как правильно поступить, если он заплесневел.
Главред узнал, что священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в TikTok объяснил, можно ли выбрасывать заплесневелый хлеб в мусорный бак и как, по его мнению, следует с ним поступать.
Можно ли выбрасывать заплесневелый хлеб в мусор
По словам священника, с такой ситуацией может столкнуться каждый, особенно летом, когда хлеб быстрее портится. Но выбрасывать его не стоит.
"Украинцы - богобоязненный народ и хлебчик считают святым, потому что у нас был голод, была беда, поэтому выбрасывать хлеб в мусорное ведро не прилично", - отметил Филюк.
Куда девать заплесневелый хлеб
Если хлеб уже заплесневел, его можно смочить водой и выставить на крышу, чтобы птицы его съели.
"Если у вас нет такого места, то бросьте его в речку - рыбки съедят. Ни в коем случае не выбрасывайте хлеб в мусор, потому что это как-то, знаете, не по-человечески и не по-христиански", - пояснил Филюк.
Смотрите видео с объяснением священника:
@o.filiuk1
Что делать с заплесневелым хлебом?♬ оригинальная аудиозапись – Алексей Филюк
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О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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