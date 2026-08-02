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Хрустящие огурцы с медом за 10 минут: секрет идеального маринада

Инна Ковенько
2 августа 2026, 21:07
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Если хочется приготовить быструю летнюю закуску без длительного маринования, стоит попробовать огурцы с медом.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Хрустящие огурцы с медом за 10 минут: секрет идеального маринада
Как приготовить хрустящие огурцы с медом за 10 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Летний сезон всегда дарит простые и в то же время изысканные рецепты, не требующие длительного приготовления. Одним из таких являются маринованные огурцы с медом. Всего десять минут - и на столе блюдо, которое прекрасно сочетается как самостоятельно, так и с мясом, картофелем или другими гарнирами.

Как приготовить хрустящие огурцы с медом

Основой этого рецепта является баланс трех компонентов - меда, яблочного уксуса и дижонской горчицы. Мед придает мягкую сладость, уксус обеспечивает приятную кислинку, а горчица дарит легкую остроту. Вместе они создают маринад, который быстро проникает в огурцы, делая их хрустящими и ароматными, говорится на странице кулинарной блогерши liliya.cooking.

Ингредиенты:

  • Огурцы - 800 г
  • Чеснок - 4 зубчика
  • Зелень (укроп и петрушка) - 1 пучок
  • Перец чили - 1 шт.
  • Дижонская горчица - 2 ст. л.
  • Яблочный уксус - 2 ст. л.
  • Мед - 2 ч. л.
  • Масло - 4 ст. л.
  • Соль (с горкой) - 1 ч. л.

Способ приготовления

Огурцы нарежьте удобными кусочками. Добавьте измельченный чеснок, нарезанную зелень и перец чили. Отдельно приготовьте маринад: смешайте дижонскую горчицу, яблочный уксус, мед, растительное масло и соль до однородной консистенции. Залейте огурцы маринадом и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Оставьте мариноваться на 10–15 минут. После этого закуска готова к подаче.

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@liliya.cooking

Мариновані огірки з медом?? Тепер готую їх тільки так! Виходять хрусткі, ароматні та дуже смачні. Обов’язково спробуйте? ? Інгредієнти: • 800 г огірків • 4 зубчики часнику • пучок зелені (у мене кріп і петрушка) • 1 перець чилі • 2 ст. л. діжонської гірчиці • 2 ст. л. яблучного оцту • 2 ч. л. меду • 4 ст. л. олії • 1 ч. л. солі (з гіркою) ?Приготування: Огірки наріжте, додайте подрібнений часник, кріп, петрушку і чилі. Окремо змішайте всі інші інгредієнти, залийте огірки, добре перемішайте та залиште промаринуватися на 10–15 хвилин. Смак неймовірний! Зберігайте рецепт і напишіть у коментарях, чи любите такі швидкі мариновані огірочки?

♬ оригінальний аудіозапис - ?️Українська музика?️

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Об авторе: liliya.cooking

liliya.cooking - популярный кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На liliya.cooking подписаны более 32 тысяч пользователей социальной сети Instagram.

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