Вкуснее магазинной в разы: как засолить скумбрию за 2 часа – проверенный рецепт

Скумбрию легко превратить в аппетитную закуску без сложных технологий и длительного ожидания. Благодаря нежной структуре она быстро пропитается специями, а результат получается не хуже ресторанного.
Фудблогер Анна Зеленская в своем Instagram рассказала, как вкусно засолить скумбрию в домашних условиях.
Вам понадобится:
- скумбрия - 1 шт.
- соль - 2 ст. л.
- сахар - 1 ч. л.
- кориандр - 1 ч. л.
- лавровый лист - 2 шт.
- лук - 1 шт.
Способ приготовления
- В небольшой миске смешайте соль, сахар, измельченный кориандр и раскрошенный лавровый лист — эта смесь станет основой для засолки.
- Скумбрию хорошо промойте, очистите от потрохов и нарежьте порционными кусочками. Каждый кусок тщательно обваляйте в специях.
- Переложите рыбу в емкость и оставьте при прохладной температуре примерно на два часа — этого времени достаточно, чтобы скумбрия приобрела нужный вкус.
- После засолки промойте кусочки холодной водой, чтобы удалить излишки соли и специй и сделать вкус более сбалансированным.
- На дно контейнера выложите лук, нарезанный тонкими полукольцами, сверху разместите рыбу, добавьте еще немного лука и посыпьте кориандром.
- Полейте скумбрию растительным маслом, оно придаст нежность и сделает вкус гармоничным.
Уже через два часа скумбрия готова к подаче. Если же вы хотите получить более насыщенный вкус, оставьте ее в холодильнике еще на несколько часов.
Смотрите видео, как готовить скумбрию:
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О личности: _anna_zelenska
Анна Зеленская — украинская фудблогерша, ведущая блог в Instagram под ником _anna_zelenska. Ее страница насчитывает около 25,5 тысяч подписчиков и более 1,4 тысячи публикаций. В своем блоге она публикует простые домашние рецепты для повседневного меню и праздничного стола, делится кулинарными советами и видеорецептами.
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