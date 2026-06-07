Вкуснее магазинной в разы: как засолить скумбрию за 2 часа – проверенный рецепт

Рассказываем, как вкусно засолить скумбрию в домашних условиях.

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Как вкусно засолить скумбрию / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Always Yummy

Скумбрию легко превратить в аппетитную закуску без сложных технологий и длительного ожидания. Благодаря нежной структуре она быстро пропитается специями, а результат получается не хуже ресторанного.

Фудблогер Анна Зеленская в своем Instagram рассказала, как вкусно засолить скумбрию в домашних условиях.

Вам понадобится:

скумбрия - 1 шт.

соль - 2 ст. л.

сахар - 1 ч. л.

кориандр - 1 ч. л.

лавровый лист - 2 шт.

лук - 1 шт.

Способ приготовления

В небольшой миске смешайте соль, сахар, измельченный кориандр и раскрошенный лавровый лист — эта смесь станет основой для засолки.

Скумбрию хорошо промойте, очистите от потрохов и нарежьте порционными кусочками. Каждый кусок тщательно обваляйте в специях.

Переложите рыбу в емкость и оставьте при прохладной температуре примерно на два часа — этого времени достаточно, чтобы скумбрия приобрела нужный вкус.

После засолки промойте кусочки холодной водой, чтобы удалить излишки соли и специй и сделать вкус более сбалансированным.

На дно контейнера выложите лук, нарезанный тонкими полукольцами, сверху разместите рыбу, добавьте еще немного лука и посыпьте кориандром.

Полейте скумбрию растительным маслом, оно придаст нежность и сделает вкус гармоничным.

Уже через два часа скумбрия готова к подаче. Если же вы хотите получить более насыщенный вкус, оставьте ее в холодильнике еще на несколько часов.

видео дня

Смотрите видео, как готовить скумбрию:

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О личности: _anna_zelenska Анна Зеленская — украинская фудблогерша, ведущая блог в Instagram под ником _anna_zelenska. Ее страница насчитывает около 25,5 тысяч подписчиков и более 1,4 тысячи публикаций. В своем блоге она публикует простые домашние рецепты для повседневного меню и праздничного стола, делится кулинарными советами и видеорецептами.

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