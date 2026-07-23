Россия присвоила историю Украины: что скрывается за названием 'Киевская Русь'

Филолог объяснила, почему раньше люди не знали такого словосочетания, как "Киевская Русь".

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Как на самом деле называлась Киевская Русь / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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Откуда на самом деле взялся термин "Киевская Русь"

Почему Россия встроила это название в собственную историю

Киевская Русь - это научный термин XIX века, а не само название средневекового государства. Именно это противоречит распространенному представлению большинства украинцев о происхождении собственной истории.

Филолог Алина Острожская в своем видео проанализировала летописные источники XI–XIII веков и установила, что жители этого государства никогда не использовали это словосочетание.

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Главред выяснил, как на самом деле когда-то называлась Киевская Русь и откуда появился этот термин.

Как на самом деле когда-то называли Киевскую Русь

В письменных памятках эпохи Руси - "Повести минувших лет" и других источниках XI–XIII веков - современное название государства отсутствует. Лингвист обращает внимание на то, какие именно определения фигурировали в текстах того времени.

"Почти все украинцы говорят "Киевская Русь", но современники этого государства никогда так его не называли. Откройте "Повесть прошлых лет" или любой другой источник XI–XIII веков. Вы не найдете там слов Киевская Русь. Только Русь или Русская земля", - подчеркнула она.

Откуда появился термин "Киевская Русь"

Словосочетание, которое сегодня воспринимается как само собой разумеющееся, вошло в научный оборот гораздо позже событий, которые оно описывает. Исследовательница объясняет цель, с которой его ввели историки.

"Термин "Киевская Русь" утвердился в историографии в XIX веке как научный термин. Он помогал историкам отличать средневековую Русь с центром в Киеве от более поздних государств и земель, которые также использовали название Русь", - рассказывает Острожская.

Как Россия использовала название "Русь" в своей истории

Научная терминология не оставалась нейтральной надолго. Острожская указывает на то, как эту конструкцию подхватила имперская историческая школа.

"В то же время российская имперская историография использовала этот термин в своей исторической концепции, чтобы представить Киевскую Русь как первый этап истории России", - отмечает филолог.

Этой концепции открыто противостоял Михаил Грушевский, один из основателей украинской историографии.

"Михаил Грушевский раскритиковал российскую концепцию истории. Он писал, что историю Киевской Руси нельзя автоматически превращать в начало истории России", - отмечает Острожская.

Когда появилось название "Россия" и почему это важно

Официальное название соседнего государства, которое сегодня привычно употребляется, тоже имеет конкретную дату появления.

"До XVI века основным официальным названием этого государства было Великое княжество Московское, а позже - Московское царство. Название "Россия" официально появилось только при Петре I в 1721 году. Он переименовал Московское царство в Российскую империю, чтобы присвоить себе название Русь", - объясняет Острожская.

Почему Киевская Русь называется именно так – видео:

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О персоне: Алина Острожская Алина Острожская - украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы проводят онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке. Её блог активно развивается на различных платформах: В Instagram за страницей следят 29,7 тысячи подписчиков.

В TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео набрали 965,2 тысячи лайков.

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