Всего 2 грамма - и помидоры будут ломиться от плодов: секрет сладкого урожая без химии

Садовод рассказал, как 2 грамма борной кислоты спасают кусты помидоров от жары и делают плоды слаще.

https://glavred.info/sad-ogorod/vsego-2-gramma-i-pomidory-budut-lomitsya-ot-plodov-sekret-sladkogo-urozhaya-bez-himii-10782872.html Ссылка скопирована

Как повысить урожайность помидоров: простая подкормка бором для сладких плодов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Чем обработать помидоры во время жары

Почему опадают цветы на помидорах

Как повысить урожайность томатов народными методами

Огородники могут повысить урожайность томатов без применения химических препаратов - достаточно одной внекорневой подкормки бором. О простом рецепте рассказал блогер-огородник, автор YouTube-канала Иван Саврий. По словам автора, процедура помогает кустам выдерживать жару, предотвращает опадение цветков и способствует образованию крупных, сладких плодов.

Главред выяснил, чем подкормить помидоры.

видео дня

Главная идея метода - минимальные затраты при максимальном результате.

"Чтобы ваши помидоры буквально ломались от тяжёлых и сладких плодов, а цветы не осыпались даже в самую экстремальную жару, не нужно тратить деньги на химию. Достаточно провести одну простую, но невероятно эффективную процедуру, которая заставит кусты работать на полную мощность", - отметил Саврий.

Чем подкормить помидоры в жару, чтобы не опадали цветы

Дозировка средства зависит от того, какой именно препарат бора выбрал огородник - сухой кристаллический или жидкий концентрат.

"Нам понадобится ровно 2 грамма борной кислоты или 15 миллилитров жидкого микроудобрения, содержащего бор в органической форме бор-этаноламина. Обратите внимание: если вы используете аптечный порошок, он плохо растворяется в холодной воде, а просто опустится на дно", - пояснил автор канала.

Как правильно разводить борную кислоту для опрыскивания помидоров

Технология приготовления раствора несколько отличается в зависимости от формы выпуска.

"Сначала растворите 2 грамма порошка в небольшом количестве горячей воды (примерно 50 градусов), тщательно перемешав до полного исчезновения кристаллов, а затем доведите объем водой комнатной температуры до 10 литров. Если же вы используете жидкий концентрат бор-этаноламина, просто разведите 15 мл в 10 литрах воды. Полученным раствором обильно опрыскайте кусты по листьям", - рассказал Саврий.

Когда и как обрабатывать помидоры бором по листьям

Для внекорневой подкормки имеет значение не только состав раствора, но и время суток.

"Процедуру проводим строго в сухую погоду, в утренние или вечерние часы, чтобы солнце не обжгло влажные листья", - подчеркнул огородник.

Почему бор улучшает вкус и урожайность томатов

Эффект от подкормки объясняется ролью этого микроэлемента в физиологии растения.

"Бор является главным строителем транспортной системы любого растения. Он мгновенно стимулирует цветение, помогает пыльце созревать и гарантирует, что абсолютно каждый цветок превратится в крепкий будущий плод, а не засохнет и не опадет", - отметил Саврий.

Смотрите видео о том, почему помидоры кислые и как сделать их слаще:

Отдельно автор выделил влияние этого элемента на вкусовые качества будущего урожая.

"Именно бор отвечает за перенос сахаров из листьев прямо в помидор. Без него плоды будут пресными, а с ним приобретут тот самый эталонный насыщенный вкус", - убежден блогер.

По словам огородника, первые изменения в кустах заметны уже через несколько дней после обработки.

"Уже через несколько дней вы заметите, как кусты преображаются, а формирующийся урожай начнет активно расти, обеспечивая вам ровные, крупные и здоровые плоды", - подытожил Саврий.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Иван Саврий Иван Саврий - блогер, ведущий тематический блог о жизни на даче и сельском быте. В своих видео он делится практическими советами по выращиванию растений, уходу за огородом, содержанию домашней птицы, в частности кур, а также опытом инкубации яиц. Контент автора носит преимущественно бытово-аграрный характер и ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся садоводством и домашним хозяйством. В публикациях он часто рассказывает о собственных наработках и методах, которые, по его словам, помогают в ведении хозяйства и могут быть полезны другим пользователям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред