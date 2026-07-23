Много погибших и раненых: РФ посреди дня обстреляла гражданское предприятие

Среди пострадавших 2-летний ребенок.

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Россияне атаковали Павлоград / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот

Кратко:

Россияне атаковали предприятие пищевой промышленности в Павлограде

В результате удара три человека погибли

По меньшей мере 19 человек ранены

Российские войска днём 23 июля нанесли удар по инфраструктуре Павлограда в Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и много раненых.

Россияне обстреляли предприятие пищевой промышленности, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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В ОВА добавили, что в результате российской атаки погибли три человека, еще как минимум 19 получили ранения.

"19 человек получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград. Среди пострадавших - 2-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Все раненые находятся в больнице. Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

Информация о последствиях удара уточняется.

Россия увеличивает дальность КАБ

Управляемые авиационные бомбы являются одним из ключевых видов вооружения РФ в войне против Украины. Такие боеприпасы обладают значительной разрушительной силой и могут оснащаться боевыми частями весом от 250 кг до одной тонны.

Как отмечает BBC, ранее россияне применяли КАБы преимущественно по городам вблизи линии фронта - Харькову, Запорожью, Краматорску, Херсону и другим населенным пунктам. Однако РФ постепенно модернизирует эти боеприпасы, увеличивая дальность их применения.

Павлоград расположен примерно в 100 километрах от линии боевого столкновения и до этого не входил в основные зоны ударов КАБами.

Украинские военные пытаются противодействовать таким атакам с помощью средств радиоэлектронной борьбы, однако это не всегда позволяет остановить удары. Наиболее эффективным способом борьбы остается поражение самолетов-носителей, запускающих управляемые авиабомбы.

КАБ / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Украину - последние новости

Напомним, 21 июля российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе. В результате вражеской атаки был поврежден жилой дом. Известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки - 17-летнем юноше и 23-летней девушке.

Главред ранее писал, что в понедельник, 20 июля, российские войска впервые применили управляемую авиационную бомбу для удара по Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки погибли два человека, еще как минимум 15 гражданских получили ранения.

Кроме того, утром 20 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. По словам главы Одесской ОГА Сергея Лысака, в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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