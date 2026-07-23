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Что посадить летом ради яркой осени в саду: назван список лучших цветов

Анна Ярославская
23 июля 2026, 10:12
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Эксперты назвали культуры, которые высаживают именно летом, чтобы клумбы сохраняли яркость вплоть до первых заморозков.
12 цветов, которые стоит посадить летом ради яркой осени в саду
12 цветов, которые стоит посадить летом ради яркой осени в саду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие растения сохраняют декоративность осенью
  • Что выбрать для тенистых участков сада
  • Когда лучше высаживать хризантемы и астры

Чтобы клумбы сохраняли яркость не только летом, но и осенью, вплоть до первых заморозков, растения стоит подбирать заранее и высаживать уже сейчас. Эксперты по садоводству собрали перечень цветов и кустарников, которые лучше всего подходят для продолжительного осеннего цветения или декоративной листвы.

Осенние цветы для клумбы

Хризантема

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Символом осени традиционно считают хризантему - ее пышные соцветия бывают желтыми, оранжевыми, розовыми, красными и фиолетовыми и цветут с сентября по ноябрь. Высаживать культуру можно с конца весны и в течение всего лета.

Хризантема хорошо растет на солнечном, защищенном от ветра участке с плодородной и хорошо дренированной почвой, пишет Martha Stewart.

Астра

Похожий по продолжительности цветения эффект дают астры - многолетники с нежными цветками от белого и розового до синего и насыщенно-фиолетового, которые высаживают в конце лета, а цветут они с августа по октябрь в зависимости от сорта.

Для обильного цветения астрам нужно солнечное место, умеренный полив под корень без переувлажнения почвы и ежегодное добавление компоста весной.

Вербена

Долгим цветением отличается и вербена. По словам садовода Антона Ледина, многие сорта цветут с конца весны или начала лета и вплоть до первых осенних заморозков, привлекая пчел и бабочек фиолетовыми соцветиями.

Растение высаживают на солнечном участке с дренированной почвой, а в середине лета слегка подстригают вытянувшиеся побеги, чтобы стимулировать новую волну цветения.

Кустарники и многолетники для тени и осенней палитры

Не только цветами можно оживить осенний сад - настоящую трансформацию осенью переживает листва гортензии дуболистной. Белые метельчатые соцветия появляются в конце весны или начале лета и постепенно розовеют, сохраняя декоративность до осени.

"Настоящий звездный час растения наступает осенью, когда листья приобретают насыщенные бордовые, красные и пурпурные оттенки", - объясняет эксперт Национальной федерации дикой природы Тесс Ренуш.

Для тенистых уголков сада, где большинство растений уже отцвели, подойдет трициртис (жабья лилия) - пятнистые фиолетовые цветки появляются с августа по октябрь и держатся шесть-восемь недель в полутени на влажной почве.

Неприхотливость демонстрирует и рудбекия, известная как черноглазая Сьюзен. По словам Тесс Ренуш, это один из самых простых в уходе многолетников, который цветет с июня по октябрь, привлекает пчел и бабочек, а зимой его семена становятся кормом для певчих птиц.

Еще два многолетника стоит высаживать именно ради поздних опылителей:

  • посконник пурпурный - он образует крупные ароматные розовые соцветия и держит декоративность до начала осени, привлекая бабочек, пчел;
  • полевой золотарник украшает сад желтыми метелками с августа по октябрь и служит важным источником нектара в конце сезона. Эксперты советуют сочетать золотарник с поздними астрами для особенно эффектных осенних композиций.
Какие цветы можно вырастить из черенков
Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Однолетники, которые цветут до заморозков

Эффектную осеннюю палитру бордовых, бронзовых, золотистых и салатово-зеленых оттенков дает амарант. Его декоративность сохраняется с середины лета до поздней осени, а семенные метелки некоторых сортов остаются на растении даже зимой. Избыток азотных удобрений амаранту противопоказан, поскольку он стимулирует рост листьев вместо соцветий.

Практическую пользу саду приносят бархатцы: они отпугивают тлю и других вредителей, привлекают опылителей и улучшают состояние почвы, а при посадке летом цветут до первых сильных заморозков желтыми, оранжевыми и красными оттенками. Для непрерывного цветения из них нужно регулярно удалять увядшие соцветия.

Воздушные цветки белого, розового, красного и оранжевого цвета дает космея. Когда световой день начинает укорачиваться осенью, цветок формирует еще больше бутонов.

"Осенью, когда световой день становится короче, космея образует еще больше бутонов, а срезанные цветы дольше стоят в вазе", - сказала садовод Лиза Мейсон Зиглер.

Классикой конца лета и осени остается подсолнечник. Современные сорта имеют не только желтые, но и кремовые, персиковые, оранжевые и двухцветные лепестки.

"Семена подсолнечников можно высевать в течение всего лета, примерно до 70 дней до первых осенних заморозков, чтобы наслаждаться непрерывным цветением", - отметила Лиза Мейсон Зиглер.

Ранее Главред писал, что многолетние цветы можно выращивать из семян. И этот способ поможет сэкономить деньги, поскольку в садовых центрах такие растения стоят недешево. Читайте - какие многолетние цветы вырастить из семян и как это сделать.

Смотрите видео - Какие многолетние цветы, которые нужно выращивать из семян:

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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