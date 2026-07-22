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Святую реликвию и не только: что нашли в столице УПА во время ремонта церкви

Юрий Берендий
22 июля 2026, 19:31
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В селе, где находился штаб Шухевича, при ремонте храма были обнаружены сразу две исторические находки.
Столица УПА в Бышках - какую тайну скрывал престол храма
Столица УПА в Бышках - какую тайну скрывал престол храма / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Где находилась столица УПА
  • Кто такой святой Проб
  • Как обнаружили мощи святого Проба

Под престолом церкви Воскресения Христова в селе Бышки на Тернопольщине обнаружили записку 1937 года и мощи святого Проба. Ремонтные работы в храме, который в годы Второй мировой войны фактически был столицей воюющей Украины, привели к обнаружению сразу двух исторических находок. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, где в Украине нашли мощи святого Проба.

видео дня

Роль Бышков в истории ОУН и УПА

В годы Второй мировой войны этот населенный пункт в строгой тайне принимал главный штаб ОУН и УПА. Здесь же располагалась личная ставка генерала Романа Шухевича и почти два десятка засекреченных укрытий. Центром духовной жизни общины оставалась местная церковь Воскресения Христова, которая, как выяснилось позже, также скрывала свои секреты.

Что нашли под престолом церкви в Бышках

Во время ремонтных работ и демонтажа старого престола исследователи наткнулись на тщательно спрятанную записку. Небольшой листок бумаги позволил историкам установить точную дату основания храма - первый камень здесь освятили 9 мая 1937 года. Найденное послание содержало подробный перечень имен людей, приложивших усилия к возведению святыни.

Кто такой Евгений Нагорный

Среди имен в записке оказалось имя Евгения Нагорного - представителя самой известной архитектурной династии Галичины. Он создал более 300 храмов, сочетая традиционные византийские формы с современными для того времени стилями.

Символическое значение находки

Значение подобных тайников под престолами храмов для местных общин объяснил руководитель молодежной организации Артем Берестовой.

"Церковь, наверное, для людей, особенно в те времена, является символом вечности. Потому что туда люди приходят, они оставляют там свои мысли. И вот именно это здание, наверное, будет стоять вечно", - отметил Артем Берестовой.

Смотрите видео о том, что удалось найти во время ремонта церкви в селе Бышки:

Мощи святого Проба - духовная сенсация для региона

Записка оказалась не единственным сюрпризом. Вместе с ней под престолом обнаружили подлинные мощи святого Проба - малоизвестного епископа IV века. Эта находка стала настоящей духовной сенсацией для региона.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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