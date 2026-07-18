Супруги обменяли дом на участок в лесу: спустя год они нашли "сокровище"

После покупки необработанного участка супруги больше года исследовали территорию и случайно обнаружили живописный уголок с чистым ручьем.

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Супруги купили заброшенный участок, а спустя год нашли "райский уголок" / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@andi.creates.magic

Вы узнаете:

Какой секрет скрывал огромный участок больше года

Почему супруги не сразу обнаружили главное сокровище земли

Что они нашли после строительства обычного моста

Супружеская пара, решившая отказаться от привычного образа жизни и переехать на большой участок ради полной автономии, спустя более года после покупки обнаружила на своей земле настоящий природный оазис.

О необычной находке женщина рассказала в одном из своих видео в TikTok. История быстро привлекла внимание пользователей соцсетей.

видео дня

Пара купила необработанный участок

Энди Верчеллино вместе с супругом четыре года назад приобрели участок площадью 40 акров (около 16 гектаров) на западном побережье США. По словам женщины, это была полностью необработанная территория.

"Там не было ни дома, ни даже подъездной дороги. Вот почему потребовалось так много времени, чтобы все это сделать. Все было погребено в зарослях ежевики", - рассказала американка.

Сегодня супруги самостоятельно развивают хозяйство, не имеют долгов и готовятся построить собственный дом, используя древесину, заготовленную прямо на своем участке.

Строительство моста привело к неожиданному открытию

Хотя владельцы знали, что через территорию проходит ручей, долгое время им были доступны только его неглубокие участки.

"Мы знали, что на участке есть ручей, но те места, куда мы могли добраться, были намного мельче и уже", - объяснила женщина.

Строительство моста привело к неожиданному открытию / Фото: tiktok.com/@andi.creates.magic

Все изменилось после того, как супруги построили мост через ручей. Именно тогда они впервые добрались до ранее недоступной части своих владений и обнаружили просторный участок с чистой водой, окруженный деревьями.

"Мы даже не знали, что такое есть на нашей территории, когда покупали ее. Можете себе представить, что такое можно обнаружить?" - поделилась Верчеллино.

За густыми зарослями скрывался настоящий райский уголок

После находки супруги оборудовали небольшой деревянный пирс, поставили складные кресла и создали уютное место для отдыха и пикников. По словам женщины, на полное исследование территории ушел примерно год, поскольку раньше перейти ручей было невозможно.

"Нам потребовался примерно год, прежде чем мы смогли осмотреть всю нашу территорию. Мост через ручей отсутствовал, и когда мы наконец его построили, это место уже ждало нас здесь", - отметила американка в подписи к опубликованному видео.

За густыми зарослями скрывался настоящий райский уголок / Фото: tiktok.com/@andi.creates.magic

Спустя четыре года после покупки участка хозяйка признается, что до сих пор восхищается неожиданной находкой.

"Каждое лето меня не покидает мысль, что мы владеем этим невероятным уголком природы", - добавила она.

Смотрите в видео о том, как супруги нашли на своем участке райский уголок:

Чем полезны отдых на природе и регулярное плавание

Отдых на природе и плавание благоприятно влияют на физическое и эмоциональное состояние человека.

Регулярные занятия плаванием помогают укрепить мышцы всего тела, снизить уровень стресса и тревожности, а также положительно сказываются на общем состоянии здоровья.

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