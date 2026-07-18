Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Супруги обменяли дом на участок в лесу: спустя год они нашли "сокровище"

Константин Пономарев
18 июля 2026, 16:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
После покупки необработанного участка супруги больше года исследовали территорию и случайно обнаружили живописный уголок с чистым ручьем.
Супруги купили заброшенный участок, а спустя год нашли "райский уголок"
Супруги купили заброшенный участок, а спустя год нашли "райский уголок" / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@andi.creates.magic

Вы узнаете:

  • Какой секрет скрывал огромный участок больше года
  • Почему супруги не сразу обнаружили главное сокровище земли
  • Что они нашли после строительства обычного моста

Супружеская пара, решившая отказаться от привычного образа жизни и переехать на большой участок ради полной автономии, спустя более года после покупки обнаружила на своей земле настоящий природный оазис.

О необычной находке женщина рассказала в одном из своих видео в TikTok. История быстро привлекла внимание пользователей соцсетей.

видео дня

Пара купила необработанный участок

Энди Верчеллино вместе с супругом четыре года назад приобрели участок площадью 40 акров (около 16 гектаров) на западном побережье США. По словам женщины, это была полностью необработанная территория.

"Там не было ни дома, ни даже подъездной дороги. Вот почему потребовалось так много времени, чтобы все это сделать. Все было погребено в зарослях ежевики", - рассказала американка.

Сегодня супруги самостоятельно развивают хозяйство, не имеют долгов и готовятся построить собственный дом, используя древесину, заготовленную прямо на своем участке.

Строительство моста привело к неожиданному открытию

Хотя владельцы знали, что через территорию проходит ручей, долгое время им были доступны только его неглубокие участки.

"Мы знали, что на участке есть ручей, но те места, куда мы могли добраться, были намного мельче и уже", - объяснила женщина.

Строительство моста привело к неожиданному открытию
Строительство моста привело к неожиданному открытию / Фото: tiktok.com/@andi.creates.magic

Все изменилось после того, как супруги построили мост через ручей. Именно тогда они впервые добрались до ранее недоступной части своих владений и обнаружили просторный участок с чистой водой, окруженный деревьями.

"Мы даже не знали, что такое есть на нашей территории, когда покупали ее. Можете себе представить, что такое можно обнаружить?" - поделилась Верчеллино.

За густыми зарослями скрывался настоящий райский уголок

После находки супруги оборудовали небольшой деревянный пирс, поставили складные кресла и создали уютное место для отдыха и пикников. По словам женщины, на полное исследование территории ушел примерно год, поскольку раньше перейти ручей было невозможно.

"Нам потребовался примерно год, прежде чем мы смогли осмотреть всю нашу территорию. Мост через ручей отсутствовал, и когда мы наконец его построили, это место уже ждало нас здесь", - отметила американка в подписи к опубликованному видео.

За густыми зарослями скрывался настоящий райский уголок
За густыми зарослями скрывался настоящий райский уголок / Фото: tiktok.com/@andi.creates.magic

Спустя четыре года после покупки участка хозяйка признается, что до сих пор восхищается неожиданной находкой.

"Каждое лето меня не покидает мысль, что мы владеем этим невероятным уголком природы", - добавила она.

Смотрите в видео о том, как супруги нашли на своем участке райский уголок:

@andi.creates.magic It took us about a year before we were able to explore our entire property, there was no bridge to cross the creek, when we finally put one in this was here waiting for us ? 4 years in and I am gagged every summer that we own this insane piece of nature. #nature#stunning#beauty#naturalbeauty#life♬ original sound - Andi.creates.magic

Чем полезны отдых на природе и регулярное плавание

Отдых на природе и плавание благоприятно влияют на физическое и эмоциональное состояние человека.

Регулярные занятия плаванием помогают укрепить мышцы всего тела, снизить уровень стресса и тревожности, а также положительно сказываются на общем состоянии здоровья.

Согласно данным Swimming.org, даже около 30 минут плавания в неделю могут принести заметную пользу организму.

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что маленькое село в Карпатах страдает от толпы туристов. Всемирная известность обернулась испытанием для жителей. Люди жалуются на толпы туристов и считают компенсацию от властей слишком маленькой.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ремонт TikTok недвижимость интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль готовит масштабный сценарий войны: в СНБО предупредили о новой угрозе

Кремль готовит масштабный сценарий войны: в СНБО предупредили о новой угрозе

18:05Война
Украина бьет по тылу россиян: поражено более 80 энергоузлов оккупантов

Украина бьет по тылу россиян: поражено более 80 энергоузлов оккупантов

17:38Война
Начался пожар, есть погибший и пострадавшие: Россия атаковала Кривой Рог

Начался пожар, есть погибший и пострадавшие: Россия атаковала Кривой Рог

15:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилой швеи за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилой швеи за 29 с

Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменит

Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменит

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Под защитой ангелов: какие даты рождения считаются избранными свыше

Под защитой ангелов: какие даты рождения считаются избранными свыше

Как правильно стерилизовать огурцы в банках: правила и время обработки

Как правильно стерилизовать огурцы в банках: правила и время обработки

Последние новости

18:05

Кремль готовит масштабный сценарий войны: в СНБО предупредили о новой угрозе

17:46

Сорняки больше не вернутся: простой и быстрый способ удивит результатомВидео

17:38

Украина бьет по тылу россиян: поражено более 80 энергоузлов оккупантов

17:13

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам — планы, Скорпионам — карьера

16:53

"Не могу встать": Яна Глущенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
16:50

Можно ли стирать детскую одежду вместе со взрослой — ответ специалистов

16:47

Супруги обменяли дом на участок в лесу: спустя год они нашли "сокровище"Видео

16:38

Как вырастить огромный урожай помидоров: 7 секретов, о которых молчат соседиВидео

16:36

Бунт в РФ против Путина: Сотник раскрыл главный сценарий и назвал условиеВидео

Реклама
16:29

Хрустящие огурцы под капроновой крышкой — рецепт, который получается у всех

16:04

Меладзе окончательно отказался от РФ и принял решение — детали

15:59

Случается раз в 100 лет: четырех знаков зодиака ждут большие перемены

15:51

Начался пожар, есть погибший и пострадавшие: Россия атаковала Кривой Рог

15:46

Как использовать просроченную крупу: полезные советы для дома и сада

15:45

"Задача выполнена": ВСУ зачистили от россиян большой город на Донбассе и подняли флаг

15:27

Гороскоп Таро на завтра 19 июля: Близнецам - баланс, Рыбам - закрыть глаза

15:22

Нужно ли выключать всю технику во время грозы – физик поставил точку в вопросеВидео

15:22

Рецепт домашнего пломбира из простых ингредиентов — готовится за 25 минут

15:22

Рыба с человеческими зубами держит в страхе курорт: что грозит туристам

15:18

Секреты стиля Тины Кароль: как одевается звезда согласно типажу внешностиВидео

Реклама
15:10

Лысина у бабки: "облезлую" Повалий случайно засняли на улице в Москве

15:04

Украина поразила российский корабль "Светляк": Генштаб раскрыл подробности

15:00

Народные приметы 19 июля: что категорически запрещено поднимать с земли

14:58

Сорят деньгами направо и налево: три самых расточительных знака зодиака

14:41

"Научите ее танцевать": Лорак высмеяли за новую песню и не умение двигаться

14:10

Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменитФото

14:06

"Выбили из колеи": Анджелина Джоли решилась на радикальные перемены

14:03

Розы пышно зацветут во второй раз: садовница раскрыла простой трюкВидео

13:54

Будет урожай до самых заморозков: что обязательно посадить на грядках в июле

13:53

Всего 3 секунды после стирки спасут стиральную машину от дорогого ремонта

13:44

Звезда российских сериалов полностью стала лысой

13:00

Скандальные "Кролики" поплатились за поддержку РФ: попали в "черный список"

12:43

Украина нанесла сокрушительный удар в 700 км от фронта: Зеленский раскрыл целиФотоВидео

12:42

Тайные страхи знаков зодиака: астрологи назвали главные фобии

12:30

РФ изменила тактику ночных атак: людей предупреждают о новой угрозе

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 19 июля: Лошадям - радость, Козлам - открытия

11:44

Есть погибшие и раненые: Россия атаковала корабль вблизи Одессы, что известно

11:21

Гороскоп на завтра, 19 июля: Овнам — ссора, Близнецам — неожиданность

11:20

Увидела ценник и замерла: находка из секонд-хенда принесла женщине $9000Видео

11:01

"Минус 10 лет": Шоптенко поразила изменениями после возвращения в Украину

Реклама
10:55

Любимые цветы можно размножить дома: 10 растений, которые легко вырастить из черенковВидео

10:36

Танкеры превращаются в глухие баржи: "Мадяр" раскрыл новые потери флота РФ

09:50

Черные пятна на листьях томатов: как победить опасный грибок и спасти урожайВидео

09:47

"Ходила на свидания": Горбачева раскрыла, где ищет "женихов" после развода

09:29

Отставка Федорова потрясла Украину: что раскрылось после увольнения

09:25

На аэродроме "Гвардейское" раздалось более 20 взрывов - детали атаки в КрымуВидео

08:46

Денежный поток усилится: судьба готовит щедрый подарок четырем знакам

07:55

Астрологи назвали слабость каждого знака зодиака - она мешает добиться успеха

07:39

Под Москвой – масштабный пожар: дроны разнесли нефтебазу и складыФото

06:00

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять