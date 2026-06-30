Супруги думали, что нашли обычный камень, но ошиблись: находка века

Во время уборки заднего двора супруги наткнулись на римское надгробие лет. Расследование показало, что артефакт исчез во время Второй мировой.

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Загадочная находка оказалась бесценной реликвией / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

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Обычная уборка заднего двора обернулась сенсационной археологической находкой. Семейная пара обнаружила под густыми зарослями мраморное римское надгробие возрастом около 2000 лет, которое десятилетиями считалось бесследно исчезнувшим после Второй мировой войны.

Необычная история произошла в Новом Орлеане. Антрополог Даниэлла Санторо и ее супруг Аарон Лоренц расчищали участок возле своего исторического дома, когда наткнулись на массивную мраморную плиту с латинской надписью. Об этом пишет Daily Galaxy.

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Загадочная находка оказалась бесценной реликвией

Сначала супруги предположили, что плита могла происходить с одного из старых кладбищ города, поэтому обратились к специалистам. Сотрудники из Университета Тулейн, Университета Нового Орлеана и Инсбрукского университета независимо друг от друга расшифровали текст и пришли к одинаковому выводу.

Сначала супруги предположили, что плита могла происходить с одного из старых кладбищ города / Фото: D. Ryan Gray

Выяснилось, что это древнеримское надгробие, установленное в память о Сексте Конгении Верусе - воине из фракийского племени бессов, который прожил 42 года и более двух десятилетий служил на военном корабле "Асклепий". Мемориал был установлен его наследниками почти две тысячи лет назад.

Однако главная неожиданность ждала исследователей впереди.

Следы привели к исчезнувшему музею в Италии

Во время проверки архивов ученые обнаружили, что надгробие уже давно известно историкам. Оно числилось в коллекции городского музея итальянского города Чивитавеккья неподалеку от Рима, но исчезло много десятилетий назад.

Следы привели к исчезнувшему музею в Италии / Фото: U.S. Embassy in Italy

Расследование показало, что во время ожесточенных бомбардировок 1943–1944 годов музей был практически уничтожен, а множество экспонатов пропали в хаосе войны.

Историки выяснили, что после освобождения Рима через Чивитавеккью проходили подразделения армии США. Именно тогда артефакт, предположительно, и оказался за пределами Италии, хотя точный путь его вывоза долгое время оставался неизвестным.

Бывшая хозяйка дома раскрыла тайну артефакта

Решающая подсказка появилась после публикаций в местных СМИ. Бывшая владелица дома Эрин Скотт О'Брайен узнала найденную плиту и рассказала, что около двадцати лет назад сама установила ее на заднем дворе, считая красивым декоративным камнем.

Чарльз Пэддок-младший, служивший в Италии во время Второй мировой войны, со своей женой Адель / Фото: Erin Scott O’Brien

По ее словам, реликвия досталась семье от дедушки (американского военнослужащего Чарльза Пэддока-младшего). Он служил в Италии во время Второй мировой войны и после окончания службы вернулся в США вместе с супругой, привезя с собой необычный мраморный памятник.

Женщина призналась, что даже не подозревала, что речь идет о подлинном древнеримском надгробии возрастом почти две тысячи лет.

После завершения международного расследования артефакт был официально возвращен в Италию, где вновь пополнил музейную коллекцию.

Смотрите в видео о том, как супруги нашли древнюю реликвию:

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