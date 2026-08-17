"Пишите письма мелким почерком" - известная советская фраза из песни. В украинском языке есть несколько остроумных вариантов для шутливого прощания.

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Пишите письма мелким почерком / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему дословный перевод фразы звучит неестественно

Какие украинские эквиваленты можно использовать

Как строчки из песен становятся крылатыми выражениями

Крылатые выражения нередко рождаются в песнях или кинофильмах, со временем отрываются от первоисточника и начинают жить собственной жизнью. Известная советская фраза "пишите письма мелким почерком" превратилась в шутливую формулу прощания, однако дословный перевод на украинский язык лишает её колорита. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Ukrainian Language, фраза происходит из песни "Кеды" 1969 года к фильму "Возьмите нас с собой, туристы" (автор слов - Леонид Дербенев, исполнитель - Лев Барашков). В песне путешественник в шутку просит возлюбленную писать ему мелким почерком, поскольку в рюкзаке мало места для больших писем.

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Со временем длинная фраза сократилась и стала использоваться в конце разговора в значении "ну все, я пошел" или "до свидания".

Как удачно заменить это выражение на украинском

Украинский язык имеет собственные остроумные и колоритные фразеологизмы для шутливого прощания. Они создают свой комический эффект вместо механического копирования русской конструкции.

"Целуйте папу в колеса" - лингвист Александр Авраменко приводит этот народный эквивалент для ситуаций, когда дело закончено и пора прощаться. Выражение носит абсурдный и юмористический характер. Относительно происхождения отдельных его элементов существуют различные предположения.

"Бувайте, но не забывайте" - традиционная рифмованная формула прощания.

"На этом слове будьте здоровы" - шутливый вариант завершения разговора.

"Прощавайте, не поминайте лихом" - традиционное пожелание при прощании.

"Пора и честь знать" - выражение, которое можно использовать, когда пришло время завершать разговор или уходить.

"Счастливого пребывания" - краткая формула прощания, которую используют в разговорной речи.

Как цитаты становятся фразеологизмами

Процесс, при котором строчка из песни или фильма становится крылатым выражением, характерен для массовой культуры. В советское время подобный путь прошли фразы "У природы нет плохой погоды", "Есть только миг", "А нам всё равно" и "Кино и немцы". Они превратились в готовые языковые формулы, которые используют даже те, кто не знает оригинального произведения.

Однако для украинской речи важно искать естественные и аутентичные эквиваленты, которые зачастую оказываются гораздо богаче и остроумнее механически заимствованных фраз.

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Об источнике: "Украинский язык" (Ukrainian Language) "Украинский язык" (Ukrainian Language) - это популярная просветительская цифровая платформа и тематическое сообщество, посвященное языковой культуре, правописанию, этимологии и правилам употребления слов. Платформа функционирует в формате языкового блога и образовательных страниц в соцсетях, где языковеды и энтузиасты публикуют разъяснения сложных языковых случаев, ищут аутентичные эквиваленты заимствований и фразеологизмов, а также анализируют происхождение крылатых выражений. Публикации ресурса часто служат первоисточником для материалов украинских СМИ по теме языкознания.

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