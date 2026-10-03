Правильное зонирование погреба: как уберечь урожай овощей от гниения зимой

Как правильно хранить картофель, морковь, свеклу, капусту, лук и чеснок в одном погребе. Рассказываем о температуре, влажности и правильном зонировании.

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Как сохранить картофель, морковь и капусту до весны / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как правильно хранить овощи в одном погребе

Где разместить картофель, морковь и свеклу

Почему луку нужна сухость и вентиляция

Хранить картофель, морковь, свеклу, капусту и лук в одном хранилище - вполне реальная задача, хотя каждый из этих овощей имеет свои требования к влажности и температуре. Создавать отдельные помещения для каждой культуры не нужно: достаточно грамотно распределить тару и создать локальный микроклимат. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает ровенское издание ОГО, ключом к длительному хранению урожая является условное зонирование помещения и правильный подбор тары.

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Требования овощей к условиям хранения

Морковь и свекла

Эти овощи нуждаются в холоде - от 0 до +4 °C - и высокой влажности на уровне 90–95%. В сухом воздухе они быстро теряют влагу и вянут.

Капуста

Капуста предпочитает температуру от 0 до +4 °C и высокую влажность. При этом кочанам обязательно нужна постоянная циркуляция воздуха.

Картофель

Картофель нуждается в темноте, температуре от +2 до +10 °C и умеренно высокой влажности без образования конденсата.

Лук и чеснок

В отличие от корнеплодов, лук и чеснок нуждаются в более сухой среде и хорошей вентиляции. Перед укладкой на хранение их необходимо тщательно просушить.

Видео о том, как правильно хранить овощи в погребе, можно посмотреть здесь:

Правила зонирования погреба

Нижняя зона - картофель

Картофель размещают в самой тёмной части погреба в деревянных засиках или ящиках с вентиляционными отверстиями. Насыпать клубни непосредственно на сырой пол не рекомендуется.

Локальный микроклимат - морковь и свекла

Морковь и свеклу хранят в отдельных ящиках. Если воздух в помещении слишком сухой, овощи можно пересыпать чистым, слегка влажным песком или опилками.

Прохладная зона с циркуляцией - капуста

Кочаны раскладывают так, чтобы между ними оставалось свободное пространство для циркуляции воздуха. Это помогает избежать чрезмерного накопления влаги и создания условий для порчи.

Верхняя сухая зона - лук и чеснок

Лук и чеснок поднимают выше - в хорошо вентилируемую часть хранилища. Для их хранения подходят сетки, плетеные корзины или решетчатые ящики.

Важные нюансы ухода

Высокая влажность воздуха не должна превращаться в сырость: появление капель воды на стенах или потолке свидетельствует о проблемах с вентиляцией. Для сохранения урожая необходим постоянный воздухообмен, а не застой влаги.

Также важно периодически осматривать запасы и сразу удалять испорченные или подгнившие экземпляры, чтобы порча не распространялась на соседние овощи.

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