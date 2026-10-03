Правильное зонирование погреба: как уберечь урожай овощей от гниения зимой

О чём вы узнаете:
- Как правильно хранить овощи в одном погребе
- Где разместить картофель, морковь и свеклу
- Почему луку нужна сухость и вентиляция
Хранить картофель, морковь, свеклу, капусту и лук в одном хранилище - вполне реальная задача, хотя каждый из этих овощей имеет свои требования к влажности и температуре. Создавать отдельные помещения для каждой культуры не нужно: достаточно грамотно распределить тару и создать локальный микроклимат. Главред расскажет подробнее.
Как отмечает ровенское издание ОГО, ключом к длительному хранению урожая является условное зонирование помещения и правильный подбор тары.
Требования овощей к условиям хранения
Морковь и свекла
Эти овощи нуждаются в холоде - от 0 до +4 °C - и высокой влажности на уровне 90–95%. В сухом воздухе они быстро теряют влагу и вянут.
Капуста
Капуста предпочитает температуру от 0 до +4 °C и высокую влажность. При этом кочанам обязательно нужна постоянная циркуляция воздуха.
Картофель
Картофель нуждается в темноте, температуре от +2 до +10 °C и умеренно высокой влажности без образования конденсата.
Лук и чеснок
В отличие от корнеплодов, лук и чеснок нуждаются в более сухой среде и хорошей вентиляции. Перед укладкой на хранение их необходимо тщательно просушить.
Видео о том, как правильно хранить овощи в погребе, можно посмотреть здесь:
Правила зонирования погреба
Нижняя зона - картофель
Картофель размещают в самой тёмной части погреба в деревянных засиках или ящиках с вентиляционными отверстиями. Насыпать клубни непосредственно на сырой пол не рекомендуется.
Локальный микроклимат - морковь и свекла
Морковь и свеклу хранят в отдельных ящиках. Если воздух в помещении слишком сухой, овощи можно пересыпать чистым, слегка влажным песком или опилками.
Прохладная зона с циркуляцией - капуста
Кочаны раскладывают так, чтобы между ними оставалось свободное пространство для циркуляции воздуха. Это помогает избежать чрезмерного накопления влаги и создания условий для порчи.
Верхняя сухая зона - лук и чеснок
Лук и чеснок поднимают выше - в хорошо вентилируемую часть хранилища. Для их хранения подходят сетки, плетеные корзины или решетчатые ящики.
Важные нюансы ухода
Высокая влажность воздуха не должна превращаться в сырость: появление капель воды на стенах или потолке свидетельствует о проблемах с вентиляцией. Для сохранения урожая необходим постоянный воздухообмен, а не застой влаги.
Также важно периодически осматривать запасы и сразу удалять испорченные или подгнившие экземпляры, чтобы порча не распространялась на соседние овощи.
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Об источнике: ОГО
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