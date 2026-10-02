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Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

Анна Косик
2 октября 2026, 20:38
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Началась эвакуация людей, пришлось вызвать медиков.
Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие
Россия продолжает терроризировать Днепр / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Главное:

  • РФ атаковала Днепр
  • В результате атаки возник пожар
  • Спасатели эвакуируют людей из эпицентра удара

Страна-агрессор Россия вечером 2 октября атаковала Днепр. В результате вражеского обстрела возник пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, сейчас в городе продолжается спасательная операция. С верхних этажей поврежденного многоэтажного дома сотрудники ГСЧС эвакуируют людей. Уже известно о первой пострадавшей.

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"77-летняя женщина пострадала в результате атаки россиян на Днепр. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", - отметил Ганжа.

По состоянию на 20:41 Ганжа обновил информацию о последствиях вражеского удара. С многоэтажки уже спасли 6 человек, но операция продолжается. Пока известно о трех пострадавших женщинах.

Когда РФ будет массированно атаковать Украину

Главред писал, что по словам аналитика Центра инициатив "Повернись живим" Виктории Чекалиной, плановые показатели по производству ракет в РФ перевыполнены на 110-120%, а к августу враг накопил 130 баллистических ракет.

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Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Уже в зимнюю кампанию Россия сосредоточится на атаках на электроэнергетическую и отопительную инфраструктуру, поскольку она имеет решающее значение для гражданского населения.

Удары РФ по Днепру и области - последние новости

Напомним, Главред писал, что 19 сентября российские войска атаковали торговый центр в городе Днепр. На месте удара возник пожар. Пострадали четверо человек.

Ранее, 16 сентября, Россия атаковала рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате удара погибли 5 человек, еще 7 получили ранения.

Накануне стало известно, что 10 сентября Россия атаковала Днепр. В результате удара "Бандеролей" было повреждено предприятие пищевой промышленности - завод "Олейна".

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О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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