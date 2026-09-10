Россия нанесла двойной удар по заводу корпорации США в Днепре, есть погибшие

Кратко:
- Россия атаковала Днепр "Бандеролями"
- В результате атаки возник пожар на заводе американской корпорации
- В результате ударов РФ в Днепре погибли люди
Страна-агрессор Россия средь бела дня 10 сентября атаковала Днепр. В результате удара "Бандеролей" повреждено предприятие пищевой промышленности - завод "Олейна".
Как сообщил мэр города Борис Филатов в Telegram, этот Днепропетровский маслоэкстракционный завод принадлежит американской корпорации Bunge. Россия обстреливала это предприятие уже не впервые.
"Там недавно лично побывал сенатор Блюменталь. Но россиянам безразличны американцы, их собственность и обеспокоенность сенаторов", - говорится в сообщении Филатова.
Россия дважды атаковала американский завод
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что около 11:30 армия РФ во второй раз нанесла удар по заводу в Днепре. В результате атаки погибли два человека, пострадали пять человек, среди которых ребенок.
Медики оказывают раненым всю необходимую помощь. В то же время на предприятии возник пожар.
Россия готовит новое оружие для атак по Украине
Главред писал, что по словам советника президента Украины по технологическим вопросам, специалиста в области военных радиотехнологий Сергея "Флеша" Бескрестнова, Россия начала использовать во время атак средства с реактивной тягой и планирует развивать это направление.
Россия уже применяет против Украины реактивные ракеты. Среди них Бескрестнов назвал "Бандероль" – бюджетную российскую реактивную ракету. Также он отметил, что "Герань-5" уже фактически является ракетой, а не обычным беспилотником.
Удары РФ по Днепру - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 9 сентября российская оккупационная армия атаковала Днепр. В результате удара вспыхнули пожары на складе со строительными материалами и в частном доме.
Ранее, 2 сентября, российские войска атаковали Днепр ракетой-дроном типа "Бандероль". По меньшей мере шесть человек получили ранения, двое погибли.
Накануне, 26 августа, РФ нанесла удар по Днепру, в результате чего в городе фиксировались пожары. В частности, возгорание возникло в торговом центре "Караван", огонь охватил транспорт возле ТЦ.
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О персоне: Борис Филатов
Борис Филатов - украинский журналист, адвокат, бизнесмен, политик. Мэр Днепра с 2015 года. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, внефракционный (2014-2015). Один из лидеров и основателей политической партии "Предложение". Кандидат юридических наук (1997), пишет Википедия.
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