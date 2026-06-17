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Из Днепра запустят новый скоростной рейс: куда и когда отправится поезд

Руслан Иваненко
17 июня 2026, 23:54
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Поезд будет останавливаться на шести промежуточных станциях на маршруте между Днепром и Харьковом.
Поезд
Первый рейс по обновленному маршруту отправится уже 19 июня / коллаж: Главред, фото: wikipedia

Кратко:

  • Между Днепром и Харьковом запустят новый региональный поезд
  • Рейс позволит совершить поездку туда и обратно за день
  • Продажа билетов на этот маршрут уже открыта

"Укрзализныця" объявила о запуске нового регионального поезда №854/853, который будет курсировать между Днепром и Харьковом. Новый рейс начнет работу уже с 19 июня.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, маршрут призван улучшить транспортное сообщение между двумя областными центрами и предоставить пассажирам возможность совершать поездки в обоих направлениях в течение одного дня.

видео дня

Поезд №854 будет отправляться из Днепра в 08:17 и прибывать в Харьков в 12:29. Обратный рейс №853 будет отправляться из Харькова в 15:30 и прибывать в Днепр в 19:41.

Таким образом, время в пути составит чуть более четырёх часов, что позволит пассажирам провести несколько часов в пункте назначения и вернуться домой в тот же день.

По пути следования поезд будет останавливаться на станциях Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Златополь, Мерефа и Харьков.

В "Укрзализныце" отмечают, что билеты на новый региональный маршрут уже доступны для покупки через официальное приложение перевозчика в разделе "Дальние".

Запуск нового рейса должен способствовать улучшению мобильности жителей Днепропетровской и Харьковской областей, а также сделать поездки между городами быстрее и удобнее.

Другие новости Днепропетровской области

Как писал Главред, российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. О последствиях вражеской атаки рассказал глава ОГА Александр Ганжа.

Также с начала 2026 года бесплатной услугой социального такси в Днепропетровской области воспользовались почти 800 человек. Сервис работает для людей с инвалидностью в Днепре, Кривом Роге, Каменском и Покрове.

Напомним, что "Укрзализныця" вводит новые сезонные рейсы из Днепра в рамках обновленного летнего расписания движения пассажирских поездов. Уже с 28 июня пассажиры смогут воспользоваться новыми маршрутами в Закарпатье и на черноморское побережье.

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Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) — национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объёмам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвёртое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" — акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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