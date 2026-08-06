Антитренды ландшафтного дизайна: какие детали мгновенно удешевляют двор

Привычные газоны больше не в моде. Также стоит избавиться от пруда с рыбами.

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Оформление двора и сада - какие тренды дизайна давно устарели / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

Почему белый мрамор старит участок сильнее всего

Симметричные клумбы уступили округлым формам

Какие водные сооружения выдают начало 2000-х

Красная мульча выглядит хуже всего на больших площадях

Ландшафтный дизайн меняется так же быстро, как и интерьерные тренды. То, что еще несколько лет назад считалось стильным и современным, сегодня может визуально удешевлять участок и создавать впечатление неухоженного пространства.

Главред разобрался, какие решения в оформлении двора и сада уже вышли из моды.

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Главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout Трейси Бесемер говорит, что белая мраморная крошка и обилие декоративного гравия - главный признак устаревшего дизайна участка. По ее словам, на больших площадях такое покрытие делает двор холодным, унылым и безвкусным,

Полностью отказываться от камня издание не стоит - его лучше использовать умеренно, смешивая с мульчей и естественными посадками, чтобы получить текстуру без эффекта пустыни.

Схожая претензия у Бесемер и к цветным материалам: красная мульча никогда не выглядела натурально, а большие пятна такого оттенка портят картину так же, как избыток гравия.

"Ничто так не напоминает о доме бабушки и дедушки, как сплошная белая мраморная дорожка, ведущая к входной двери", - пишет автор.

Симметрия, кубические изгороди и искусственные материалы

Второй устаревший подход - жесткая геометрия. Раньше симметрия считалась признаком правильного дизайна, теперь она читается как излишне строгая и постановочная. Современный вектор - округлые органические формы, растения с круглогодичной декоративностью, участки под небольшие луга и клумбы с полевыми цветами.

Также больше не в тренде монолитные прямоугольные живые изгороди с идеальной стрижкой, из-за которых двор напоминает лабиринт. Мягкие линии и плавные силуэты меняют общее впечатление со стерильного на более приветливое.

Отдельная категория запретов - имитации. Искусственные камни, синтетический газон, пластиковые цветы и кашпо изнашиваются под воздействием погоды быстрее натуральных аналогов и уже через один-два сезона выглядят дешево. Исключение Бесемер делает только для тех домовладельцев, которые осознанно используют ретро-стиль в оформлении участка.

Газоны, гномы и пруды с карпами

Обширный газон, который прежде служил символом статуса, сегодня воспринимается как расточительство: он требует много воды и ухода и мало что дает местной фауне. Альтернатива - сократить площадь травы в пользу местных растений, садов для опылителей или небольшого огорода.

Мера в декоре тоже имеет значение. Садовые гномы и прочие статуэтки сами по себе в тренде, однако их скопление мгновенно превращает изысканную деталь в безвкусицу и отвлекает от растений.

"Но когда, идя к входной двери, чувствуешь себя так, будто за тобой наблюдают пятьдесят пар цементных глаз, возможно, пора немного сбавить обороты", - иронизирует Трейси.

Замыкают перечень антитрендов сборные пруды для карпов с фонтаном - те самые, которые продаются в крупных строительных гипермаркетах. В современном дворе они выглядят громоздко и неуместно. Бесемер предлагает компактные решения. Например, лаконичную емкость для воды или небольшой естественный водоем.

Антитренды ландшафтного дизайна / Инфографика: Главред

Как писал Главред, часто начинающие дачники, задумав впервые заняться ландшафтным дизайном, в первую очередь ищут в каталогах красиво цветущие многолетники. Однако мало кто знает, что существуют не менее прекрасные декоративные культуры, которые все больше завоевывают популярность и имеют ценность именно из-за красоты своих листьев. Читайте - какие не цветущие многолетники можно посадить на дачном участке.

Смотрите видео - Многолетники, которые стоит сажать только ради листвы:

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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