Самое вкусное лечо на зиму: простой рецепт из Закарпатья

Рецепт лечо, банки с которым зимой будут открывать одну за другой.

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Рецепт очень вкусного лечо / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Лето - сезон лечо из перца, помидоров и лука. Но чтобы наслаждаться этой овощной закуской не только три месяца в году, можно заготовить лечо в банках на зиму.

Главред узнал, что рецептом настоящего закарпатского лечо в TikTok поделилась украинская блогерша Эмилия Евтушенко.

Лечо на зиму - рецепт

Ингредиенты:

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Помидоры 2 кг

Болгарский перец 2 кг

Кабачки 2 кг

Лук 1 кг

Томатная паста 150 г

Растительное масло 150 мл

Соль 1–2 ст. л.

Сахар 100–150 г

Чеснок 5-6 зубчиков

Уксус 9% 100 мл

Нарезаем все овощи кубиками. Обжариваем на масле 10 минут лук, затем добавляем к нему перец и помидоры. Кабачки добавляем в кастрюлю почти в самом конце и тушим еще 10 минут.

Далее добавляем соль, сахар и томатную пасту, тушим блюдо 20 минут. За 2–3 минуты до конца приготовления вливаем уксус, всыпаем измельчённый чеснок.

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Разкладываем лечо в чистые банки, закрываем их крышками, ставим в большую кастрюлю на полотенце и наливаем воду почти до верха. Стерилизуем 15 минут после закипания и закручиваем крышки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@emiliya.yevtushenko1991 ? Настоящее закарпатское лечо ? Ингредиенты: * 2 кг помидоров * 2 кг болгарского перца * 2 кг кабачков * 1 кг лука * 150 г томатной пасты * 150 мл растительного масла * 1–2 ст. л. соли по вкусу * 100–150 г сахара (по вкусу) * 5–6 зубчиков чеснока * 100 мл уксуса 9% ??‍? Приготовление: 1. Обжарить лук на растительном масле примерно 10 минут. 2. Добавить болгарский перец и тушить ещё 10 минут. 3. Добавить помидоры и томатную пасту от "Чумак". 4. Добавить кабачки и готовить ещё 10 минут, чтобы они остались кусочками. 5. Всыпать соль и сахар, тушить 20 минут. 6. В конце добавить измельчённый чеснок и уксус, проварить ещё 2–3 минуты. ? Консервирование: Разложить лечо по чистым банкам, накрыть крышками, поставить в кастрюлю на полотенце, залить водой почти до верха банок и стерилизовать 15 минут после закипания. Затем закатать, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания. #лечо #консервация #заготовкиназиму #домашниезаготовки #закарпатскаякухня ♬ оригинальная аудиозапись - emiliya.yevtushenko

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О персоне: Эмилия Евтушенко Эмилия Евтушенко - украинская блогерша с аудиторией в Instagram более 220 тысяч подписчиков. В соцсетях она рассказывает о приготовлении еды и заготовок для всей семьи.

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