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У детей не стало мамы: в результате удара РФ по Киевщине погибла Вита Горкавенко

Анна Косик
6 августа 2026, 09:38
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Смерть Виты стала невосполнимой утратой для её дочери и сына.
У детей не стало мамы: в результате удара РФ по Киевщине погибла Вита Горкавенко
Россия оборвала жизнь женщины за несколько дней до её юбилея / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/groups/429087162486352/

Главное:

  • На станции Квитневое погибла 39-летняя Вита Горкавенко
  • У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей

Страна-агрессор Россия 5 августа подвергла Киевскую область массированной атаке. В результате обстрела на железнодорожной станции Квитнево погибла жительница Макеевской общины Вита Горкавенко.

Об этом сообщила Макеевская сельская территориальная община. Женщина скончалась за 4 дня до своего 40-летия. Горкавенко окончила Степовохуторскую среднюю школу в 2003 году, училась в Нежинском профессиональном лицее быта и сервиса, где получила профессию повара-кондитера. Работала на различных предприятиях района и города Киева. В последнее время работала на складе в селе Квитневое.

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Погибшая проживала в селе Степовые Хутора вместе с родителями. Была любящей матерью двоих детей - дочери Анастасии 2009 года рождения и сына Александра 2013 года рождения.

"В скорби остались мать Валентина Владимировна, отец Николай Алексеевич, дети, родные, близкие, друзья и все, кто знал Виту Николаевну. Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшей. Разделяем вашу невыразимую боль и скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

сообщение о гибели вити горкавенко
Сообщение о гибели Виты Горкавенко / фото: скриншот

Россия может усилить удары по Украине, от которых пострадает больше гражданских лиц

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Россия планирует использовать для ударов по Украине более 100 ракет КНДР, что позволит ей увеличить количество баллистических ракет в каждом ударном пакете или дольше поддерживать пакеты аналогичного размера.

Северокорейские ракеты, обладающие большей полезной нагрузкой, но меньшей точностью, вероятно, приведут к более значительным разрушениям и жертвам, особенно среди гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

Атака РФ 5 августа - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 5 августа Россия атаковала Украину 4 противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс", 24 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 и 115 ударными БПЛА, большинство из которых были реактивными.

Инфографика циркон
Циркон / Инфографика: Главред

Президент Владимир Зеленский сообщил, что известно о 44 пострадавших в результате массированного российского удара по Киеву и Киевской области. Еще 17 человек, к сожалению, погибли.

В Минобороны РФ утверждают, что целью атаки 5 августа стали исключительно транспортно-логистические и распределительные центры, которые якобы использовались для хранения товаров двойного назначения, компонентов для беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и другого имущества в интересах ВСУ.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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