Ошибка дорого обойдется: сколько листьев можно удалить с куста кабачков

Неправильная обрезка кабачков остановит плодоношение. Эксперт объяснила, как не достичь опасного лимита.

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Правильная обрезка кустов кабачков удвоит урожай / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

Зачем прореживать кабачки

Почему внутри куста заводится мучнистая роса

Чем опасна слишком радикальная обрезка

Многие огородники уверены, что кабачки не нуждаются в обрезке и должны расти так, как задумано природой. Однако опытные садоводы знают: своевременное удаление лишних листьев и старых побегов помогает улучшить освещение куста, снизить риск болезней и заметно увеличить урожай.

Главред разобрался, нужно ли обрезать куст кабачка, какие листья можно удалять без вреда для растения и как сделать это правильно.

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Почему нужно прореживать кусты кабачка

Ключевая причина - размер листьев: они затеняют внутреннюю часть куста и формируют внутри теплую влажную зону, идеальную для мучнистой росы. Удаление нескольких старых листьев раскрывает крону, и после дождя или утренней росы зелень просыхает быстрее, лишая грибок условий для развития, пишет Rural Sprout.

Чем больше куст - тем выше давление болезней, особенно в регионах с влажным климатом.

Вторая причина заключается в том, что под сплошным зеленым покровом легко пропустить завязь, а этого допускать нельзя: один переросший экземпляр по сути сообщает растению, что работа завершена, и куст постепенно прекращает формировать новые плоды. Прореженная крона позволяет заглянуть в центр и вовремя заметить каждый молодой кабачок.

По той же причине страдает и опыление: если садовод не находит плод, пока тот не достигнет огромных размеров, насекомым отыскать желтые цветки среди крупных темных листьев еще сложнее. Легкое прореживание делает соцветия заметными для пчел.

Радикальная обрезка хуже, чем ее отсутствие

Чрезмерное прореживание листьев кабачка способно полностью остановить развитие здорового растения, поэтому безопасным лимитом считается не более 25% зеленой массы за один подход.

Именно листья отвечают за фотосинтез и превращают солнечный свет в сахара, которые идут и на рост корней, и на формирование плодов. Убрав слишком много здоровой зелени, садовод не только снижает продуктивность, но и лишает растение возможности быстро восстановиться.

Второе последствие - прямые солнечные лучи на плодах, которые прежде находились в тени крупных листьев. Результат такой ошибки - солнечный ожог, а значит обесцвеченные и поврежденные кабачки.

Лучше действовать поэтапно: снять один-два листа и оценить состояние куста.

"Я никогда не обрезаю более 25% растения за один раз, и довольно часто это даже меньше, потому что я знаю, что могу вернуться на следующей неделе и обрезать еще немного", - сказала главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout Трейси Бесемер.

Соседство для кабачков / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Чем подкормить кабачки для большого урожая:

Как писал Главред, даже при правильном уходе здоровый куст кабачков может прекратить плодоношение. Жизненный цикл культуры - один из самых коротких в огороде. Пик длится всего около четырех недель, после чего куст сворачивает работу. Детальнее читайте в материале: Кабачки перестали плодоносить: четыре причины остановки урожая посреди лета.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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