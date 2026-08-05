Кто любит просыпаться рано: месяцы рождения прирождённых "жаворонков"

Месяц рождения влияет на склонность к раннему подъему. Апрель, май и август считаются месяцами, когда люди наиболее склонны жить в утреннем ритме.

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Месяцы рождения, которые относятся к "жаворонкам" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Для одних ранний подъем превращается в настоящее испытание, а другие без труда просыпаются с восходом солнца и чувствуют себя наиболее продуктивными именно в первой половине дня. Астрологи считают, что такая особенность может быть связана не только с личными привычками, но и с месяцем рождения. Главред расскажет подробнее.

По данным астрологических наблюдений, наибольшую склонность к раннему пробуждению имеют люди, рожденные в апреле, мае и августе. Именно они чаще всего используют утренние часы для работы, планирования и восстановления внутреннего равновесия.

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Апрель: энергия для начала нового дня

Люди, рожденные в апреле под знаками Овна или Тельца, отличаются целеустремленностью и желанием действовать без промедлений. Для них раннее утро - это возможность получить преимущество еще до начала активного дня.

Астрологи считают, что представители этого месяца быстро просыпаются, легко приступают к делам и стремятся использовать утренние часы максимально продуктивно.

Май: утро как время для себя

Родившиеся в мае под знаками Тельца или Близнецов, как правило, не любят спешки. Они воспринимают утро как возможность побыть в тишине, насладиться чашкой кофе, спокойно собраться с мыслями и настроиться на предстоящий день.

Именно поэтому ранний подъем для них ассоциируется не со стрессом, а с комфортом и внутренней гармонией.

Август: продуктивность начинается с рассвета

Люди, рожденные в августе под знаками Льва или Девы, часто ценят дисциплину, порядок и четкое планирование. Первые часы после пробуждения они используют для определения приоритетов, составления планов и подготовки к рабочему дню.

По мнению астрологов, именно утреннее время помогает им лучше организовать себя и достигать поставленных целей.

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