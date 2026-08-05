Популярный российский певец попал под российский обстрел в Украине

Макс Покровский приехал в Киев и попал под обстрел своих соотечественников.

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Макс Покровский приехал в Украину / Коллаж Главред, фото Instagram/max_pokrovskiy

Кратко:

Что сделал Макс Покровский

Что он сказал

Лидер популярной российской рок-группы "Ногу свело!", которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину выпустила песню под названием "Украина" Максим Покровский, впервые за более чем 15 лет приехал в Украину.

Однако уже в первую ночь после приезда музыкант оказался в Киеве во время массированной российской атаки и был вынужден спуститься в укрытие.

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"Друзья, мы в Киеве! Будем держать вас в курсе", - сообщил он на своей странице в Instagram.

Артист рассказал, что проснулся от сигналов воздушной тревоги и взрывов. По его словам, ночь оказалась крайне тяжелой: террористическая Россия атаковала столицу баллистическими ракетами и беспилотниками. Покровский записал видео, на котором показал, как пережидал обстрел вместе с друзьями в убежище.

"Это мое первое утро в Киеве за 15, а может, и больше лет. Соответственно, и первая ночь, которая не была спокойной. Была очень серьезная атака и баллистическими ракетами, и дронами", - рассказал Максим Покровский.

Макс Покровский о войне

После начала полномасштабной войны Покровский неоднократно выступал против российской агрессии и выпускал песни в поддержку Украины. Вместе с тем в 2015–2016 годах группа давала концерты в оккупированном Крыму, из-за чего музыкант оказался в базе "Миротворец". Позже он публично признал те выступления ошибкой и заявил, что, если бы мог вернуть время назад, не поехал бы на полуостров с нарушением украинского законодательства.

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О персоне: Макс Покровский Макс Покровский - российский и американский музыкант, певец, композитор, автор песен, актёр, телеведущий. Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Ногу свело!". С 2016 года проживает в США и имеет американское гражданство.

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