Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Плесень исчезнет: простое средство за копейки очистит шторку в ванной без хлорки

Юрий Берендий
5 августа 2026, 21:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Белый уксус и пищевая сода помогают удалить пятна плесени и предотвратить их повторное появление без использования агрессивных химических средств.

Плесень исчезнет: простое средство за копейки очистит шторку в ванной без хлорки
Как отмыть занавеску в ванной - домашний способ навсегда избавиться от плесени / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как отмыть занавеску в ванной от грибка и плесени
  • Можно ли стирать душевую занавеску в стиральной машине
  • Как использовать уксус и соду для удаления пятен с занавески

Шторка в ванной быстро покрывается плесенью из-за постоянной влажности, но для её очистки не обязательно использовать хлорку или агрессивные моющие средства. Эксперты советуют воспользоваться доступными домашними средствами, которые помогают удалить пятна и снизить риск повторного появления грибка. Об этом говорится в материале Canal 26.

видео дня

Почему на занавеске в ванной появляется плесень

Влажный воздух, тепло и слабая вентиляция создают благоприятные условия для развития грибка. Больше всего рискуют занавески, которые после душа остаются собранными в складки или долго не высыхают.

Специалисты объясняют, что пластиковые и виниловые модели быстрее накапливают воду на поверхности, тогда как тканевые лучше пропускают воздух, хотя также могут покрываться пятнами при длительном контакте с влагой.

Как очистить занавеску в ванной белым уксусом

Для свежих пятен достаточно простого раствора белого уксуса.

"Одним из самых распространенных средств для очистки ванной занавески является белый уксус, особенно когда пятна еще не успели прочно прилипнуть. Чтобы использовать его, снимите занавеску с штанги, положите её в таз, ванну или большое ведро и приготовьте раствор из одной чашки белого уксуса на каждый литр холодной воды. Оставьте занавеску замачиваться как минимум на час", - отметили эксперты.

После замачивания загрязнения рекомендуется аккуратно очистить мягкой щеткой или губкой, тщательно промыть водой и полностью высушить занавеску в развернутом виде.

Что делать со стойкими и въевшимися пятнами плесени

Если пятна уже успели въесться, можно использовать более концентрированный раствор.

"Если плесень прилипла крепче, можно усилить очистку, нанеся на пораженные участки более концентрированную смесь. В этом случае возьмите две части уксуса на одну часть воды, оставьте на несколько минут, а затем осторожно протрите. Никогда не смешивайте уксус с хлоркой, поскольку сочетание этих моющих средств может образовать опасные пары", - подчеркнули специалисты.

Пищевая сода поможет удалить стойкие пятна

Для локальных загрязнений эффективной альтернативой станет пищевая сода.

"Приготовьте пасту из трех частей пищевой соды и одной части воды, нанесите её непосредственно на пятно и оставьте на 10–15 минут. Затем сбрызните пасту небольшим количеством белого уксуса. Образовавшаяся пена поможет размягчить остатки и прилипшую грязь", - советуют эксперты.

После очистки поверхность нужно хорошо прополоскать и оставить высыхать на воздухе.

Можно ли стирать шторку в стиральной машине

Возможность машинной стирки зависит от материала изделия.

"Тканевые шторы обычно лучше переносят стирку в стиральной машине. Рекомендуется использовать деликатный цикл с тёплой водой, обычным моющим средством и половиной чашки белого уксуса или бикарбоната. Также можно добавить два старых полотенца, чтобы создать трение и помочь отделить грязь. Пластиковые шторы в некоторых случаях также можно стирать, но всегда в холодной воде и на деликатном режиме. Самое главное - не класть их в сушильную машину, поскольку тепло может деформировать или испортить их. После стирки их следует сразу развесить, хорошо расправив, чтобы они высохли, не накапливая влаги", - говорится в статье.

Смотрите видео о том, как легко предотвратить появление плесени на душевой занавеске:

Чистка тканевых занавесок

Тканевые занавески рекомендуется стирать в деликатном режиме с тёплой водой, стиральным средством и половиной стакана белого уксуса или пищевой соды. Для лучшей очистки можно положить в барабан два старых полотенца.

Особенности стирки пластиковых и виниловых штор

Пластиковые модели также иногда можно стирать, но только в холодной воде и на деликатном режиме. Использовать сушильную машину не стоит, ведь высокая температура может деформировать материал.

Когда стоит использовать хлорку

Эксперты отмечают, что хлорный раствор не должен быть основным способом борьбы с плесенью.

Его целесообразно применять только в сложных случаях для непористых пластиковых поверхностей, строго соблюдая правила безопасности. Хлорку нельзя смешивать с уксусом, аммиаком или другими моющими средствами из-за риска образования опасных паров.

Как не допустить повторного появления плесени

Самое важное правило - не оставлять занавеску мокрой после душа.

"После каждого принятия ванны следует расправить занавеску от одного конца до другого, чтобы не оставалось влажных складок. Также помогает открыть окно, включить вытяжку или оставить дверь ванной комнаты открытой на несколько минут", - отметили эксперты.

В качестве профилактики также рекомендуется два или три раза в неделю опрыскивать нижнюю часть занавески смесью воды и белого уксуса в равных пропорциях.

Как часто нужно чистить занавеску в ванной

Глубокую очистку желательно проводить не реже одного раза в месяц. Если вентиляция в ванной слабая или душем пользуются несколько человек ежедневно, уход может потребоваться чаще.

Особое внимание следует уделять нижнему краю, местам у стены и петлям, где влага задерживается дольше всего.

Когда занавеску уже нужно заменить

Иногда даже тщательная чистка уже не помогает восстановить материал.

Если пятна не исчезают после нескольких циклов очистки, поверхность стала жесткой, потрескалась или сохраняет стойкий запах сырости, эксперты советуют заменить занавеску. Это поможет поддерживать гигиену в ванной комнате и предотвратить повторное размножение грибка.

Как избавиться от плесени на стенах
Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Canal 26

Canal 26 - аргентинское информационное СМИ, в состав которого входят круглосуточный новостной телеканал Canal 26 и новостной портал Canal26.com. Канал начал вещание 1 апреля 1996 года в Буэнос-Айресе, а онлайн-издание было запущено в 2005 году для оперативного освещения событий в Аргентине и мире. Медиа входит в группу Telecentro и является одним из самых известных новостных брендов страны.

Основная тематика Canal 26 охватывает политику, экономику, международные отношения, общество, спорт, технологии, культуру и чрезвычайные события. Редакция работает в формате непрерывного новостного вещания, оперативно публикуя новости, аналитические материалы, интервью, прямые трансляции и видеорепортажи. По заявлению редакции, её журналисты работают круглосуточно, уделяя внимание оперативности, достоверности и разностороннему освещению событий.

Помимо телевещания, Canal26.com является одним из популярных новостных сайтов Аргентины. На ресурсе публикуются материалы не только о внутренних событиях, но и о международной политике, экономике, науке, экологии, здоровье и других актуальных темах. Также у медиа есть мобильное приложение, и оно активно развивает своё присутствие в социальных сетях и на цифровых платформах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
уборка борьба с плесенью
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уничтожить ОТРК "Искандер" до запуска чрезвычайно сложно: "Флеш" назвал причину

Уничтожить ОТРК "Искандер" до запуска чрезвычайно сложно: "Флеш" назвал причину

22:17Война
"Есть два варианта защититься": как Украина может противодействовать баллистике РФ

"Есть два варианта защититься": как Украина может противодействовать баллистике РФ

20:39Война
Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

20:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Украинцев призвали смешать сушеную мяту с солью: для чего это нужно

Украинцев призвали смешать сушеную мяту с солью: для чего это нужно

Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

Людей призывают рассыпать соду у двери ванной комнаты: в чем причина

Людей призывают рассыпать соду у двери ванной комнаты: в чем причина

Последние новости

23:04

Кто любит просыпаться рано: месяцы рождения прирождённых "жаворонков"

23:01

Путин "выстрелит себе в ногу": чем обернется мобилизация ещё 500 тысяч россиян.Видео

22:46

Сад отблагодарит пышным ростом: какие растения нужно обрезать в августеВидео

22:17

Уничтожить ОТРК "Искандер" до запуска чрезвычайно сложно: "Флеш" назвал причину

22:08

Зачем опытные хозяйки кладут носки в морозилку: удивительный трюк

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
22:02

Популярный российский певец попал под российский обстрел в УкраинеВидео

21:55

Плесень исчезнет: простое средство за копейки очистит шторку в ванной без хлоркиВидео

21:49

Не жир и не волосы: какая скрытая привычка на самом деле забивает трубы

20:39

"Есть два варианта защититься": как Украина может противодействовать баллистике РФ

Реклама
20:19

Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

20:05

Помидоры сразу начнут краснеть: огородник назвал единственный действенный методВидео

19:28

В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине и назвали опасный период

19:10

Почему США уже не могут заставить Путина пойти на мир: Денисенко назвал причинумнение

19:00

Серьезные проблемы: инсайдер сделал заявление о болезни Пугачевой

18:46

Горькие огурцы больше не проблема: простой способ спасти урожай

18:44

Залужный попал в скандал после слов о НАТО: в МИД срочно отреагировали

18:22

Путин срочно сменил командующих армией РФ на фоне провала планов по Донбассу

17:58

Котлеты получатся невероятно сочными: что опытные повара добавляют в фарш

17:56

Как Украина планирует остановить баллистические удары РФ: Зеленский назвал три приоритетаВидео

17:55

Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Реклама
17:52

Хитрая головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителейВидео

17:45

Как правильно укладывать огурцы в банку: ошибка, которая портит консервацию

17:38

Был ли удар по Бортницкой станции аэрации в Киеве – в Генштабе сделали заявление

17:29

Украинцев призвали смешать сушеную мяту с солью: для чего это нужно

17:27

Слово "рассрочка" вызывает споры - как правильно сказать на украинском языкеВидео

17:23

Зачем заворачивать ключи и кошелек в фольгу: секрет, о котором мало кто знает

17:20

Королевская семья проигнорировала юбилей Меган Маркл: названа причина

17:10

Соседи уже так делают: зачем класть алюминиевую фольгу под телевизорВидео

16:59

Масштабный пожар под Москвой: горит один из важнейших объектов "Роскосмоса"Фото

16:59

"На нас охотятся": звезда "Мастер Шеф" поделилась фото в слезах из-за РФ

16:58

Каким знакам зодиака не грозит бедность: пять богачей по гороскопуВидео

16:49

Деньги больше не проблема знака зодиака, которые преодолеют бедность 6 августа

16:44

Почва станет рыхлой и здоровой: что следует посеять на грядке после сбора картофеля

16:24

Волосы не будут жирнеть до недели — ингредиент, который стоит добавить в шампунь

16:16

Людей призывают рассыпать соду у двери ванной комнаты: в чем причинаВидео

16:15

Началась новая фаза войны: чем опасны новые ракеты из КНДР и что станет целью атакФотоВидео

16:14

Доллар падает, евро и злотый взлетели: новый курс валют на 6 августа

15:57

Секрет японских поваров: что добавить в кляр для невероятно хрустящей корочки

15:25

Их слышно отовсюду: каких трех слов на самом деле не существует в украинском языке

15:24

Символ масонов или тайный знак: что означает пирамида с глазом на долларе

Реклама
15:19

Лук и чеснок не будут портиться месяцами: куда их нужно положитьВидео

15:00

Жара окончательно отступает: синоптик назвала дату похолодания в Украине

15:00

Идеальные помидоры на зиму: минимум ингредиентов и максимум вкуса

14:48

Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП: суд избирает меру пресечения

14:40

Больше никакого желтого налета: раскрыт секрет идеально белой ванныВидео

14:11

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: чем опытные дачники устилают огород

14:10

Почему дети никогда не рождаются с зелёными глазами: неожиданный факт

14:10

Почему нельзя оставлять ложку в супе: химическая опасность и народные приметы

13:59

Быстро забывают все обиды: когда рождаются люди с особой чертой

13:57

РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: "Флэш" назвал новые цели

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять