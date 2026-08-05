Плесень исчезнет: простое средство за копейки очистит шторку в ванной без хлорки

Белый уксус и пищевая сода помогают удалить пятна плесени и предотвратить их повторное появление без использования агрессивных химических средств.

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Как отмыть занавеску в ванной - домашний способ навсегда избавиться от плесени / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как отмыть занавеску в ванной от грибка и плесени

Можно ли стирать душевую занавеску в стиральной машине

Как использовать уксус и соду для удаления пятен с занавески

Шторка в ванной быстро покрывается плесенью из-за постоянной влажности, но для её очистки не обязательно использовать хлорку или агрессивные моющие средства. Эксперты советуют воспользоваться доступными домашними средствами, которые помогают удалить пятна и снизить риск повторного появления грибка. Об этом говорится в материале Canal 26.

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Почему на занавеске в ванной появляется плесень

Влажный воздух, тепло и слабая вентиляция создают благоприятные условия для развития грибка. Больше всего рискуют занавески, которые после душа остаются собранными в складки или долго не высыхают.

Специалисты объясняют, что пластиковые и виниловые модели быстрее накапливают воду на поверхности, тогда как тканевые лучше пропускают воздух, хотя также могут покрываться пятнами при длительном контакте с влагой.

Как очистить занавеску в ванной белым уксусом

Для свежих пятен достаточно простого раствора белого уксуса.

"Одним из самых распространенных средств для очистки ванной занавески является белый уксус, особенно когда пятна еще не успели прочно прилипнуть. Чтобы использовать его, снимите занавеску с штанги, положите её в таз, ванну или большое ведро и приготовьте раствор из одной чашки белого уксуса на каждый литр холодной воды. Оставьте занавеску замачиваться как минимум на час", - отметили эксперты.

После замачивания загрязнения рекомендуется аккуратно очистить мягкой щеткой или губкой, тщательно промыть водой и полностью высушить занавеску в развернутом виде.

Что делать со стойкими и въевшимися пятнами плесени

Если пятна уже успели въесться, можно использовать более концентрированный раствор.

"Если плесень прилипла крепче, можно усилить очистку, нанеся на пораженные участки более концентрированную смесь. В этом случае возьмите две части уксуса на одну часть воды, оставьте на несколько минут, а затем осторожно протрите. Никогда не смешивайте уксус с хлоркой, поскольку сочетание этих моющих средств может образовать опасные пары", - подчеркнули специалисты.

Пищевая сода поможет удалить стойкие пятна

Для локальных загрязнений эффективной альтернативой станет пищевая сода.

"Приготовьте пасту из трех частей пищевой соды и одной части воды, нанесите её непосредственно на пятно и оставьте на 10–15 минут. Затем сбрызните пасту небольшим количеством белого уксуса. Образовавшаяся пена поможет размягчить остатки и прилипшую грязь", - советуют эксперты.

После очистки поверхность нужно хорошо прополоскать и оставить высыхать на воздухе.

Можно ли стирать шторку в стиральной машине

Возможность машинной стирки зависит от материала изделия.

"Тканевые шторы обычно лучше переносят стирку в стиральной машине. Рекомендуется использовать деликатный цикл с тёплой водой, обычным моющим средством и половиной чашки белого уксуса или бикарбоната. Также можно добавить два старых полотенца, чтобы создать трение и помочь отделить грязь. Пластиковые шторы в некоторых случаях также можно стирать, но всегда в холодной воде и на деликатном режиме. Самое главное - не класть их в сушильную машину, поскольку тепло может деформировать или испортить их. После стирки их следует сразу развесить, хорошо расправив, чтобы они высохли, не накапливая влаги", - говорится в статье.

Смотрите видео о том, как легко предотвратить появление плесени на душевой занавеске:

Чистка тканевых занавесок

Тканевые занавески рекомендуется стирать в деликатном режиме с тёплой водой, стиральным средством и половиной стакана белого уксуса или пищевой соды. Для лучшей очистки можно положить в барабан два старых полотенца.

Особенности стирки пластиковых и виниловых штор

Пластиковые модели также иногда можно стирать, но только в холодной воде и на деликатном режиме. Использовать сушильную машину не стоит, ведь высокая температура может деформировать материал.

Когда стоит использовать хлорку

Эксперты отмечают, что хлорный раствор не должен быть основным способом борьбы с плесенью.

Его целесообразно применять только в сложных случаях для непористых пластиковых поверхностей, строго соблюдая правила безопасности. Хлорку нельзя смешивать с уксусом, аммиаком или другими моющими средствами из-за риска образования опасных паров.

Как не допустить повторного появления плесени

Самое важное правило - не оставлять занавеску мокрой после душа.

"После каждого принятия ванны следует расправить занавеску от одного конца до другого, чтобы не оставалось влажных складок. Также помогает открыть окно, включить вытяжку или оставить дверь ванной комнаты открытой на несколько минут", - отметили эксперты.

В качестве профилактики также рекомендуется два или три раза в неделю опрыскивать нижнюю часть занавески смесью воды и белого уксуса в равных пропорциях.

Как часто нужно чистить занавеску в ванной

Глубокую очистку желательно проводить не реже одного раза в месяц. Если вентиляция в ванной слабая или душем пользуются несколько человек ежедневно, уход может потребоваться чаще.

Особое внимание следует уделять нижнему краю, местам у стены и петлям, где влага задерживается дольше всего.

Когда занавеску уже нужно заменить

Иногда даже тщательная чистка уже не помогает восстановить материал.

Если пятна не исчезают после нескольких циклов очистки, поверхность стала жесткой, потрескалась или сохраняет стойкий запах сырости, эксперты советуют заменить занавеску. Это поможет поддерживать гигиену в ванной комнате и предотвратить повторное размножение грибка.

Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

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