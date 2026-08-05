Людей призывают рассыпать соду у двери ванной комнаты: в чем причина

Метод с содой обходится в копейки и действительно облегчает уборку.

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Как использовать соду в ванной / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему соду сыплют именно у двери ванной комнаты

Сколько времени ее нужно держать на полу

Ванная комната - самое влажное помещение в доме, именно поэтому там чаще всего появляются неприятные запахи. Избавиться от них очень трудно, но один лайфхак во время уборки может решить эту надоедливую проблему.

Главред решил разобраться, чем можно устранить неприятный запах в ванной комнате.

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Почему нужно рассыпать соду вокруг двери ванной комнаты

Пищевую соду стоит насыпать тонким слоем на пол вокруг дверной коробки ванной комнаты - именно там скапливается влага, пыль и грязь, которые дольше всего удерживают неприятный запах, пишет El Cronista.

Популярность этого метода объясняется не только эффективностью, но и доступностью: сода дешевая, есть почти в каждом кухонном шкафчике и используется для десятков бытовых задач.

В то же время нижняя часть дверной коробки - одна из самых проблемных зон помещения, куда редко доходит швабра.

Почему сода устраняет неприятный запах

Эффект основан на двух свойствах вещества. Сода частично поглощает поверхностную влагу у пола и нейтрализует запахи, а также отделяет пыль от покрытия, поэтому последующая влажная уборка дает лучший результат.

Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

Как правильно использовать соду

Технология предполагает четкую последовательность, иначе смысл процедуры теряется. Сначала участок подметают, чтобы удалить сухую пыль, и только потом рассыпают тонкий слой порошка под дверной коробкой.

Через 15–20 минут соду убирают насухо - и только после этого тряпкой или шваброй завершают уборку. Особенно целесообразен этот метод в ванных комнатах с плохой вентиляцией, где запахи задерживаются дольше.

Как избавиться от плесени в ванной комнате – видео:

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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