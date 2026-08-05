Одна баночка - и захочется еще: рецепт хрустящих кабачков по-фински на зиму

Зимой такие кабачки станут прекрасным дополнением к любому блюду.

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Маринованные кабачки на зиму / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Летом многие хозяйки стараются сделать побольше заготовок на зиму, чтобы можно было наслаждаться домашними овощами даже в холодное время года. В частности, пока сезон кабачков еще не закончился, их можно консервировать.

Автор канала "Вкусно, просто и доступно" в своем видео на YouTube поделилась интересным рецептом консервированных кабачков по-фински, передает Главред.

По ее словам, кабачки получаются хрустящими, ароматными, кисло-сладкими и с легкой пряной ноткой.

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Хрустящие маринованные кабачки по-фински - рецепт

Ингредиенты:

кабачки - 1,5 кг;

вода - 1,5 л;

сахар - 200 г;

соль - 3 ст. л. без горки;

лавровый лист - 2 небольших;

горчица в зернах - 1,5 ч. л.;

перец горошком - 1 ч. л.;

уксус - 120 мл.

Кабачки нужно нарезать крупными кусками произвольной формы, например, кружочками, четвертинками или соломкой.

Для маринада в кастрюле следует смешать все ингредиенты и довести смесь до кипения.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

После этого туда нужно добавить нарезанные кабачки и варить 5 минут после закипания.

Кабачки вместе с маринадом нужно разложить по стерилизованным банкам, герметично закрыть их стерилизованными крышками, перевернуть вверх дном и накрыть полотенцем до полного остывания.

Простой рецепт маринованных кабачков – видео:

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Об источнике: канал "Вкусно, просто и доступно" на YouTube "Вкусно, просто и доступно" - украиноязычный канал на YouTube, который ведет Мария Макарчук. Женщина делится оригинальными и простыми рецептами блюд и консерваций на зиму. На этот канал уже подписалось более 2,82 миллиона пользователей.

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