Одна баночка - и захочется еще: рецепт хрустящих кабачков по-фински на зиму

Летом многие хозяйки стараются сделать побольше заготовок на зиму, чтобы можно было наслаждаться домашними овощами даже в холодное время года. В частности, пока сезон кабачков еще не закончился, их можно консервировать.
Автор канала "Вкусно, просто и доступно" в своем видео на YouTube поделилась интересным рецептом консервированных кабачков по-фински, передает Главред.
По ее словам, кабачки получаются хрустящими, ароматными, кисло-сладкими и с легкой пряной ноткой.
Хрустящие маринованные кабачки по-фински - рецепт
Ингредиенты:
- кабачки - 1,5 кг;
- вода - 1,5 л;
- сахар - 200 г;
- соль - 3 ст. л. без горки;
- лавровый лист - 2 небольших;
- горчица в зернах - 1,5 ч. л.;
- перец горошком - 1 ч. л.;
- уксус - 120 мл.
Кабачки нужно нарезать крупными кусками произвольной формы, например, кружочками, четвертинками или соломкой.
Для маринада в кастрюле следует смешать все ингредиенты и довести смесь до кипения.
После этого туда нужно добавить нарезанные кабачки и варить 5 минут после закипания.
Кабачки вместе с маринадом нужно разложить по стерилизованным банкам, герметично закрыть их стерилизованными крышками, перевернуть вверх дном и накрыть полотенцем до полного остывания.
Простой рецепт маринованных кабачков – видео:
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Об источнике: канал "Вкусно, просто и доступно" на YouTube
"Вкусно, просто и доступно" - украиноязычный канал на YouTube, который ведет Мария Макарчук. Женщина делится оригинальными и простыми рецептами блюд и консерваций на зиму. На этот канал уже подписалось более 2,82 миллиона пользователей.
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