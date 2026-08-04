Кратко:
- Что случилось у путинистки
- Кого она испугалась
Предательница Украины и певица Любовь Успенская пострадала из-за украинских беспилотников, которые летают над террористической Россией, осталась без концертов.
Как пишут российские пропагандисты, предательница перенесла свои концерты из-за украинских беспилотников, а теперь вынуждена зазывать зрителей, потому как на ее концерты никто не хочет приходить.
Ранее также свои концерты отменил путинист Григорий Лепс, который также испугался украинских дронов.
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Ранее Главред сообщал, что ранее певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора - России, разочаровала своего мужа, так как решила пока не покупать недвижимость, ни в Испании, ни в Азербайджане.
Ранее также в террористической России стало известно о смерти популярной актрисы Наталии Дончевой.
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О персоне: Любовь Успенская
Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон, сообщает Википедия. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
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