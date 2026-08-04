Путинистка Успенская, предательница Украины, лишается своих концертов из-за нападения России.

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Любовь Успенская скоро не сможет петь/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/lubauspenskaya/

Кратко:

Что случилось у путинистки

Кого она испугалась

Предательница Украины и певица Любовь Успенская пострадала из-за украинских беспилотников, которые летают над террористической Россией, осталась без концертов.

Как пишут российские пропагандисты, предательница перенесла свои концерты из-за украинских беспилотников, а теперь вынуждена зазывать зрителей, потому как на ее концерты никто не хочет приходить.

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Путинистка Успенская больше никому не нужна / Скриншот

Ранее также свои концерты отменил путинист Григорий Лепс, который также испугался украинских дронов.

Успенская умоляет прийти на ее концерты / Фото РосСМИ

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Ранее Главред сообщал, что ранее певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора - России, разочаровала своего мужа, так как решила пока не покупать недвижимость, ни в Испании, ни в Азербайджане.

Ранее также в террористической России стало известно о смерти популярной актрисы Наталии Дончевой.

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О персоне: Любовь Успенская Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон, сообщает Википедия. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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