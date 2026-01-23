Укр
В Украине "взялись" за любительницу оккупантов Успенскую - детали

Кристина Трохимчук
23 января 2026, 10:37
57
Любовь Успенская стала официальной угрозой для Украины.
Любов Успенська
Любовь Успенская попала в список угроз нацбезопасности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Любовь Успенская

Вы узнаете:

  • Любовь Успенскую признали угрозой национальной безопасности Украины
  • Позиция Любови Успенской

Предательница Украины и певица Любовь Успенская стала официальной угрозой национальной безопасности Украины. Решение опубликовано на сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Решение было принято на заседании 22 января. Нацсовет проанализировал деятельность Успенской и ее публичную позицию через мониторинг соцсетей и открытых источников. Было установлено, что Любовь Залмановна своими публичными заявлениями и действиями поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и оккупацию украинских территорий.

Успенская взвыла после неудачной пластики
Успенская получила российский паспорт / скриншот YouTube

Национальный совет приводит факты участия Успенской в пропагандистских концертах, незаконные въезды на территорию Крыма и в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Также она поддерживала российские военные формирования.

"Среди прочего, во время пребывания на Донетчине в июле 2024 года Успенская провела концерт для российских захватчиков. В интервью пропагандистской радиостанции она заявила, что хотела поднять боевой дух оккупантам. В январе 2025 года Успенская присоединилась к инициативе российского продюсера Игоря Матвиенко перечислить средства на восстановление разрушенных во время боевых действий объектов культурного наследия на Курщине", — сообщает Нацсовет.

Любов Успенська
Любовь Успенская позиция / фото: instagram.com, Любовь Успенская

Кроме того, что на Успенскую наложены персональные санкции Указом Президента Украины, она также попала в Список физических лиц, поддерживающих агрессию против Украины, отрицающих или ставящих под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины, а также активно участвующих в антиукраинских мероприятиях государства-агрессора.

Любовь Успенская про Украину

Любовь Успенская родилась в Киеве, получила образование в Киевском музыкальном училище имени Г. М. Глиера. Несмотря на это, певица полностью поддерживает действия РФ в войне против Украины. Она публично поддерживает российских военных, выступает в госпиталях и на пропагандистских концертах, а также продвигает нарратив о том, что Россия "спасает" мир.

Ранее Главред сообщал, что жена легендарного украинского певца Виктора Павлика ответила на вопросы подписчиков о ее браке. Блогерка призналась, что со временем ощутила некоторые нюансы возраста мужа. Между Екатериной и Виктором разница в 28 лет, и со временем она стала более ощутимой.

Также победительница Евровидения-2014 и музыкальный продюсер Национального отбора Джамала показала поклонникам снимки с подросшими сыновьями. Артистка нежно обнимала сыновей, а на одной из фотографий мальчики нежно целуют маму в щеки.

О персоне: Любовь Успенская

Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон, сообщает Википедия. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

18:47

Зеленский раскрыл, сколько дронов и баллистики РФ производит каждый день

18:33

Морозы готовятся отступить: какая будет погода в Днепре в эти выходные

18:33

Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт и Адамом ДрайверомВидео

