"Окружен": Криштиану Роналду показал всех своих женщин

Криштиану Роналду семья - как выглядят родные люди футболиста / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду поздравил женщин с Международным женским днем

Спортсмен показал женщин своей семьи

Португальский футболист и один из самых влиятельных спортсменов мира Криштиану Роналду с большим уважением относится к женщинам, которые его формируют - к невесте Джорджине Родригес, трем своим дочерям, матери и двум старшим сестрам.

В своем блоге в Instagram Роналду опубликовал трогательные фото с ними. Вопреки своей популярности спортсмен показывает семью лишь в особых случаях. Как, например, 8 марта.

"Окружен сильными женщинами! Я благодарен за то, что вы есть у меня, каждый день. С Международным женским днем!" - подписал снимки футболист.

Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес / фото: instagram.com/cristiano

Роналду с невестой и тремя дочерями - Евой, Аланой и Бэллой / фото: instagram.com/cristiano

Роналду со своей мамой Марией Авейру / фото: instagram.com/cristiano

Роналду со старшей сестрой Элмой / фото: instagram.com/cristiano

Роналду со старшей сестрой Лилианой Катей / фото: instagram.com/cristiano

О персоне: Криштиану Роналду Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.

