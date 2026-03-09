Укр
  Новости
  Звёзды

"Окружен": Криштиану Роналду показал всех своих женщин

Анна Подгорная
9 марта 2026, 03:16
Роналду нечасто хвастается своим "цветником".
Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
Криштиану Роналду семья - как выглядят родные люди футболиста / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cristiano

Кратко:

  • Криштиану Роналду поздравил женщин с Международным женским днем
  • Спортсмен показал женщин своей семьи

Португальский футболист и один из самых влиятельных спортсменов мира Криштиану Роналду с большим уважением относится к женщинам, которые его формируют - к невесте Джорджине Родригес, трем своим дочерям, матери и двум старшим сестрам.

В своем блоге в Instagram Роналду опубликовал трогательные фото с ними. Вопреки своей популярности спортсмен показывает семью лишь в особых случаях. Как, например, 8 марта.

видео дня

"Окружен сильными женщинами! Я благодарен за то, что вы есть у меня, каждый день. С Международным женским днем!" - подписал снимки футболист.

Женщины семьи Роналду
Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес / фото: instagram.com/cristiano
Женщины семьи Роналду
Роналду с невестой и тремя дочерями - Евой, Аланой и Бэллой / фото: instagram.com/cristiano
Женщины семьи Роналду
Роналду со своей мамой Марией Авейру / фото: instagram.com/cristiano
Женщины семьи Роналду
Роналду со старшей сестрой Элмой / фото: instagram.com/cristiano
Женщины семьи Роналду
Роналду со старшей сестрой Лилианой Катей / фото: instagram.com/cristiano

О персоне: Криштиану Роналду

Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Криштиану Роналду новости шоу бизнеса
