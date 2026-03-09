"Окружен": Криштиану Роналду показал всех своих женщин

Кратко:
- Криштиану Роналду поздравил женщин с Международным женским днем
- Спортсмен показал женщин своей семьи
Португальский футболист и один из самых влиятельных спортсменов мира Криштиану Роналду с большим уважением относится к женщинам, которые его формируют - к невесте Джорджине Родригес, трем своим дочерям, матери и двум старшим сестрам.
В своем блоге в Instagram Роналду опубликовал трогательные фото с ними. Вопреки своей популярности спортсмен показывает семью лишь в особых случаях. Как, например, 8 марта.
"Окружен сильными женщинами! Я благодарен за то, что вы есть у меня, каждый день. С Международным женским днем!" - подписал снимки футболист.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что 58-летний всемирно известный диджей Дэвид Гетта стал папой в четвертый раз. Он раскрыл пол и имя ребенка - второго в отношениях с молодой возлюбленной.
Также 44-летняя Джессика Альба подтвердила роман с молодым актером романтичным фото в социальных сетях. Отношения завязались через полгода после ее развода.
Читайте также:
- "Вид скелета": 63-летняя Деми Мур напугала стремительным похудением
- Новая любовь Гермионы: Эмму Уотсон подловили во время поцелуя с миллиардером
- Элтон Джон перестал скрывать сыновей-подростков: как выглядят наследники звезды
О персоне: Криштиану Роналду
Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред