Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Заморозки ни при чем: что на самом деле уничтожает урожай абрикосов

Марина Иваненко
8 марта 2026, 11:57
Если ветки абрикоса внезапно усыхают весной, это может быть грибковая инфекция. Схема профилактики поможет сохранить дерево здоровым и получать обильный урожай.
Почему абрикос не плодоносит?
Почему абрикос не плодоносит? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете

  • Почему абрикос не плодоносит
  • Как защитить дерево от монилиоза
  • Три этапа обработки для сохранения урожая

Большинство садоводов воспринимают отсутствие урожая абрикосов как естественное явление и считают, что во всем виноваты заморозки или дожди. Однако главная причина того, что абрикос не плодоносит, — монилиальный ожог (монилиоз). Это грибковое заболевание действует коварно: весной, когда молодые листья только распустились, ветки внезапно вянут и буреют, как будто их обжгли кипятком. Если вы уже увидели такие листья на дереве, лечить его поздно. Единственный путь к успеху — строгая профилактика, основанная на трех фундаментальных этапах обработки, о которых расскажет Главред.

Подготовка дерева: обрезка и бордоская смесь

Борьба за урожай начинается еще до того, как дерево проснется. Первый шаг — правильная обрезка. Сразу после удаления лишних веток необходимо провести опрыскивание 3% бордоской смесью. Это не является прямой защитой от монилиоза, однако выполняет роль "общей гигиены" сада. Известь в составе смеси работает как жидкая шпаклевка: она закрывает микротрещины и мелкие срезы от секатора, куда обычно проникают споры грибов. Такая обработка уничтожает инфекцию, перезимовавшую на коре и почках, создавая чистый старт для сезона.

видео дня

Первая обработка: почки еще не раскрылись

Когда почки набухают и становятся розовыми, но еще не раскрылись, — наступает время для первого удара. На этом этапе автор видео на канале "Дача агронома" рекомендует использовать препарат Хорус. Главное преимущество этого фунгицида заключается в том, что он эффективно работает при низких температурах (от +5 °C), что критично для ранней весны с ее холодными ночами. Именно в этот период грибок начинает действовать на почки, и системное действие препарата позволяет остановить развитие болезни в самом начале.

Видео о том, что сделать, чтобы абрикос давал плоды, можно посмотреть здесь:

Вторая обработка: во время цветения

Самый ответственный момент — во время цветения. Автор видео предупреждает: не ждите, пока дерево станет полностью белым. Обработку препаратом Ревиона следует проводить, когда распустилось только 20–25% цветков. Это современное средство, безопасное для пчел, однако имеет одну особенность: к нему категорически нельзя добавлять прилипатели. Любые посторонние примеси могут помешать препарату проникнуть глубоко в ткани цветка, через которые монилиоз обычно попадает внутрь древесины.

Третья обработка: конец цветения

Завершающий этап приходится на конец цветения — момент, когда примерно 20–25% лепестков уже осыпалось. Для этого используется препарат Сигнум. Такая обработка является обязательной, даже если дерево выглядит здоровым. Она защищает молодую завязь от инфекции, которая могла попасть на дерево во время массового цветения, и закрепляет результат предыдущих обработок.

Главный секрет: смена препаратов

Главный секрет этой методики заключается в ротации препаратов. Специалисты настаивают на использовании трех разных фунгицидов (Хорус, Ревиона, Сигнум), чтобы у патогенов не возникало привыкания. Если каждый год применять только одно средство, возбудитель выработает устойчивость, и обработки станут бесполезными. Также важно помнить, что ни ветер, ни дождь не должны отменять график: монилиоз не ждет хорошей погоды — он распространяется именно во влажных условиях. Придерживаясь системного подхода, вы сможете собирать полные ведра абрикосов каждое лето, несмотря на капризы весенней погоды.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород удобрения абрикосы интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

12:51Мир
Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под Сумами

Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под Сумами

12:19Украина
Переговоры не понадобятся: Трамп назвал жесткое условие завершения войны в Иране

Переговоры не понадобятся: Трамп назвал жесткое условие завершения войны в Иране

11:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Последние новости

14:03

В Эйфелевой башне есть секретная комната на высоте 285 метров: зачем она нужна

12:51

Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 9 марта: Крысам - ссоры, Кроликам - проблемы

12:19

Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под СумамиФото

12:10

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
11:57

Заморозки ни при чем: что на самом деле уничтожает урожай абрикосов

11:53

Переговоры не понадобятся: Трамп назвал жесткое условие завершения войны в Иране

11:52

Путин опозорился неудачными дублями поздравления с 8 марта

11:12

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

Реклама
10:57

Будет почти +20 градусов: синоптики удивили внезапным изменением погоды

10:32

"Сегодня будут переговоры": важное заявление Зеленского об атаках РФ

10:14

Что означают наклейки на бананах: секретные коды, которые стоит знать

09:58

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

09:49

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта: Овнам - перемены, Ракам - выгода

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 марта (обновляется)

09:00

Валютный рынок Украины: чего ожидать с 9 по 15 марта

08:59

Командование отдало приказ: элитные войска РФ выведены с Покровского направления

08:53

Гороскоп Таро на завтра 9 марта: Ракам - оставаться собой, Девам - план на будущее

08:40

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Водолеям - скандал, Львам поможет интуиция

08:40

Двух слов связать не может: дочь Лорак высмеяли за поведение

Реклама
08:22

Андрусив о топливной панике: цены растут, но государство может это остановитьмнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 8 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

"Никаких оснований так считать": Трамп ответил, видит ли он помощь России Ирану

08:07

Что будут носить весной 2026 года: главные тенденции модной обуви

07:52

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

07:45

Большие столбы огня в небе: дроны атаковали ключевое звено нефтяной логистики РФ

06:45

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

05:56

Для чего изготавливали деревянные пули: военные хитрости прошлого

05:30

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

04:30

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

03:59

Как заставить орхидею цвести месяцами: простой домашний рецепт

03:28

Как получить 300 кг малины с небольшого участка: рецепт чудо-подкормки

03:03

Догадаются единицы - почему пицца на самом деле так называетсяВидео

02:36

Цены на три категории продуктов резко подскочат - что и когда подорожает

01:14

Астероид-"убийца" несётся к Луне: есть ли угроза для Земли и человечества

07 марта, суббота
23:54

Новые графики для Киева и области: часы отключения электроэнергии 8 марта

23:09

Лорак публично унизила Киркорова прямо на своем концерте: как он отреагировалВидео

22:53

РФ продвинулась на Сумщине и захватила Сопычь: детали от DeepState

22:27

Седокова пошла петь бесплатно по барам: упала ниже плинтуса

22:14

В Украине может возникнуть дефицит бензина: нардеп озвучил сроки

Реклама
21:50

Как выглядеть моложе с помощью макияжа — советы экспертов

21:43

Убивают скоординировано: Зеленский раскрыл данные о помощи РФ Ирану

21:14

Водителей с детьми ждут новые правила: что нужно знать, чтобы не получить штрафВидео

20:29

Что может "завалить" РФ: раскрыт сценарий, которого больше всех бояться в Кремле

20:16

Сотрудничество РФ и Ирана прекратится: Стубб заговорил о выгоде для Украины

20:05

Почему китайцы не пользуются вилками: ответ вас удивит

19:45

Обещали еще два года назад: почему Украина до сих пор не получила F-16 от Бельгии

19:42

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

19:23

Жаждаемое потепление: температура в Тернопольской области скоро резко подскочит

19:10

Почему Тегеран обстреливает всех и до кого может дотянуться: Денисенко назвал причинумнение

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять