Заморозки ни при чем: что на самом деле уничтожает урожай абрикосов

О чем вы узнаете

Почему абрикос не плодоносит

Как защитить дерево от монилиоза

Три этапа обработки для сохранения урожая

Большинство садоводов воспринимают отсутствие урожая абрикосов как естественное явление и считают, что во всем виноваты заморозки или дожди. Однако главная причина того, что абрикос не плодоносит, — монилиальный ожог (монилиоз). Это грибковое заболевание действует коварно: весной, когда молодые листья только распустились, ветки внезапно вянут и буреют, как будто их обжгли кипятком. Если вы уже увидели такие листья на дереве, лечить его поздно. Единственный путь к успеху — строгая профилактика, основанная на трех фундаментальных этапах обработки, о которых расскажет Главред.

Подготовка дерева: обрезка и бордоская смесь

Борьба за урожай начинается еще до того, как дерево проснется. Первый шаг — правильная обрезка. Сразу после удаления лишних веток необходимо провести опрыскивание 3% бордоской смесью. Это не является прямой защитой от монилиоза, однако выполняет роль "общей гигиены" сада. Известь в составе смеси работает как жидкая шпаклевка: она закрывает микротрещины и мелкие срезы от секатора, куда обычно проникают споры грибов. Такая обработка уничтожает инфекцию, перезимовавшую на коре и почках, создавая чистый старт для сезона.

Первая обработка: почки еще не раскрылись

Когда почки набухают и становятся розовыми, но еще не раскрылись, — наступает время для первого удара. На этом этапе автор видео на канале "Дача агронома" рекомендует использовать препарат Хорус. Главное преимущество этого фунгицида заключается в том, что он эффективно работает при низких температурах (от +5 °C), что критично для ранней весны с ее холодными ночами. Именно в этот период грибок начинает действовать на почки, и системное действие препарата позволяет остановить развитие болезни в самом начале.

Видео о том, что сделать, чтобы абрикос давал плоды, можно посмотреть здесь:

Вторая обработка: во время цветения

Самый ответственный момент — во время цветения. Автор видео предупреждает: не ждите, пока дерево станет полностью белым. Обработку препаратом Ревиона следует проводить, когда распустилось только 20–25% цветков. Это современное средство, безопасное для пчел, однако имеет одну особенность: к нему категорически нельзя добавлять прилипатели. Любые посторонние примеси могут помешать препарату проникнуть глубоко в ткани цветка, через которые монилиоз обычно попадает внутрь древесины.

Третья обработка: конец цветения

Завершающий этап приходится на конец цветения — момент, когда примерно 20–25% лепестков уже осыпалось. Для этого используется препарат Сигнум. Такая обработка является обязательной, даже если дерево выглядит здоровым. Она защищает молодую завязь от инфекции, которая могла попасть на дерево во время массового цветения, и закрепляет результат предыдущих обработок.

Главный секрет: смена препаратов

Главный секрет этой методики заключается в ротации препаратов. Специалисты настаивают на использовании трех разных фунгицидов (Хорус, Ревиона, Сигнум), чтобы у патогенов не возникало привыкания. Если каждый год применять только одно средство, возбудитель выработает устойчивость, и обработки станут бесполезными. Также важно помнить, что ни ветер, ни дождь не должны отменять график: монилиоз не ждет хорошей погоды — он распространяется именно во влажных условиях. Придерживаясь системного подхода, вы сможете собирать полные ведра абрикосов каждое лето, несмотря на капризы весенней погоды.

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

