У путинистки Распутиной не открываются глаза и не закрывается рот: омолодилась

Алена Кюпели
21 февраля 2026, 18:25
30
Путинистка Распутина сделала дешевую пластическую операцию и теперь у нее новое лицо.
Маша Распутина
Маша Распутина стала похожей на джокера/ коллаж: Главред, фото: t.me/nemalahov

Кратко:

  • Что случилось с Распутиной
  • Что у нее не закрывается

Российская певица Маша Распутина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сделала себе пластическую операцию, которая изуродовала ее стареющее лицо.

Как пишут российские пропагандисты, Распутина легла под нож пластического хирурга по бартеру. Точнее, по словам российского хирурга Софьи Абдулаевой Распутиной могли сделать операцию бесплатно или за символическую сумму.

"По бартеру себя перекроила. Теперь рот не может закрыть и глаза открыть", - пишут пропагандисты.

Пропагандисты показали стареющую Распутину
Пропагандисты показали стареющую Распутину / Скриншот
У Распутиной не закрывается рот
У Распутиной не закрывается рот / Фото НеМалахов

Ранее также певица-путинистка Маша Распутина попросту призвала ужесточить наказание для уехавших из террористической РФ артистов - вплоть до смертной казни.

О персоне: Маша Распутина

Маша Распутина - советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов и сотрудничавшая, в частности, с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и с поэтом-песенником Леонидом Дербенёвым.
В марте 2022 года призвала остановить вторжение России на Украину. Позднее поддержала вторжение и предложила казнить противников российского нападения на Украину.

