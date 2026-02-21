Укр
Фронт изменился: ВСУ освободили сотни километров на важном направлении

Руслан Иваненко
21 февраля 2026, 17:29
93
Военные продолжают активную фазу операции, восстанавливают контроль и готовятся к дальнейшим наступательным действиям.
ВСУ, Фронт, Война
Украинские войска восстановили контроль над более чем 300 квадратными километрами / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • ВСУ восстановили контроль над более чем 300 км² на юге Украины
  • Операция продолжается на Гуляйпольском и соседних направлениях
  • Восстановлен контроль в населенных пунктах на границе Запорожской и Днепропетровской областей

С конца января 2026 года украинские военные восстановили контроль над более чем 300 квадратными километрами ранее оккупированных территорий на юге Украины. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии РБК-Украина.

По словам Волошина, на Гуляйпольском и соседних направлениях продолжается активная операция, в ходе которой украинские подразделения проводят контратакующие и штурмовые действия.

видео дня

"Украинские военные сократили часть 'серой зоны' и сдерживают атаки врага", – отметил он.

Зачистка территорий

С начала операции, стартовавшей в конце января, восстановлен контроль над территорией более 300 квадратных километров. Украинским военным также удалось провести зачистку от диверсионно-разведывательных групп в ряде населенных пунктов на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

"Благодаря действиям Сил обороны восстановлен контроль над территорией, которая ранее была захвачена российской армией", – добавил Волошин.

Спикер подчеркнул, что активная фаза операции до сих пор продолжается, поэтому говорить о ее окончательных результатах еще рано.

"Говорить о ее окончательных результатах еще рано", – подчеркнул он.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Какова ситуация на Александровском направлении – мнение военного

Как писал Главред, боевые столкновения на Александровском направлении не прекращаются, а ситуация остается напряженной, хотя и контролируемой. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил командир батальона 110-й отдельной механизированной бригады.

По его словам, российские подразделения пытаются продвинуться вперед и захватить стратегически важные позиции, однако несут существенные потери. Основные усилия противник сосредотачивает на направлении Гуляйполя, одновременно пытаясь расширить зону контроля.

Особое внимание украинские силы уделяют удержанию дороги Покровское – Гуляйполе, которая имеет важное логистическое значение. Военный отметил, что среди стратегических целей россиян — выход к населенному пункту Тернуватое. Контроль над ним может открыть врагу возможности для дальнейшего продвижения в сторону Запорожской области и создать угрозу ключевым маршрутам снабжения.

Командир также обратил внимание на тактику противника. По его словам, российские войска используют неблагоприятные погодные условия для активизации штурмов.

"Они используют плохие погодные условия для продвижения. Как только ухудшаются погодные условия — с дронами беда. К сожалению, это техника и она имеет свои определенные пределы возможностей", — пояснил комбат.

Ситуация на фронте – последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" сдерживают натиск противника и отбили 75 вражеских штурмов за прошедшие сутки.

Кроме того, командир полка 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов предупредил об обострении боевых действий с наступлением весны. Об этом он рассказал в эфире Киев24.

Напомним, что Кремль распространяет заявления о якобы масштабных успехах на фронте, однако реальные показатели значительно скромнее. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

война в Украине Запорожская область Днепропетровская область новости Украины Фронт
