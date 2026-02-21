Укр
Девушка сделала ДНК-тест своей собаке: результат ее сильно удивил

Константин Пономарев
21 февраля 2026, 12:00
Генетический анализ раскрыл неожиданную смесь пород у собаки с совершенно несоответствующим внешним видом.
Женщина ДНК-тест своей собаки
Женщина сделала ДНК-тест своей собаки / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Какой породы собака оказалась на самом деле
  • Почему хозяева часто ошибаются в определении породы
  • Как генетика умеет удивлять

Обычное любопытство привело к удивлению для владелицы собаки по кличке Кэппи. Женщина решила проверить происхождение своего пушистого питомца с помощью ДНК-теста и получила результаты, которые полностью разрушили ее представления о породе любимца.

Хозяйка призналась, что всегда считала Кэппи типичным "лохматым метисом". Однако генетический анализ показал неожиданное. ЕЕ собака на 55,3% оказалась американским питбультерьером. Остальную часть составили так называемый "супермутт" (39,1%) и ротвейлер (5,6%). Об этом пишет Mirror.

"Результаты ДНК-теста моей собаки пришли сегодня. Как этот малыш может быть питбулем?" - написала владелица на форуме Reddit, не скрывая удивления.

Неожиданная генетика

Особое недоумение у пользователей соцсетей вызвало несоответствие между внешностью собаки и результатами теста. Кэппи выглядит как типичная маленькая пушистая собака, что совсем не ассоциируется с породами, которые принято считать "суровыми".

Комментаторы поспешили объяснить феномен. Один из пользователей отметил, что у питбулей действительно встречается рецессивный ген длинной шерсти. В сочетании с крайне смешанной родословной это может давать совершенно неожиданный внешний вид.

Результат теста удивил хозяйку собаки
Результат теста удивил хозяйку собаки / Фото: Reddit

По данным теста, в "супермутт" части генетики собаки могли присутствовать пекинес, пудель, чихуахуа, такса и немецкая овчарка.

История растрогала пользователей соцсетй

В обсуждении хозяйка поделилась и личной историей питомца. Выяснилось, что собака пережила серьезную травму еще в раннем возрасте.

"Когда его нашли сотрудники службы по отлову животных, у него была сломана лапка", - рассказала девушка.

Собаку прооперировали в приюте, однако последствия травмы повлияли на развитие. Несмотря на это, по словам владелицы, питомец сохранил активность и любовь к жизни.

"Не на скорость. Черт, он умел бегать! До сих пор пытается, если чувствует запах еды", — с юмором добавила она.

Второй тест стал новым сюрпризом

Позже владелица решила проверить происхождение еще одной своей собаки по кличке Эллиот. И снова результаты оказались далеки от ожиданий.

Анализ показал, что питомец на 42,1% миниатюрный пинчер, на 36,9% маленький пудель, на 13,1% американская эскимосская собака и на 7,9% супермутт.

Что такое "супермутт"

Термин используется в генетических тестах для обозначения собак с крайне смешанным происхождением. Это означает, что родословная настолько разнообразна, что выделить одну доминирующую породу практически невозможно.

Такие собаки могут сочетать в себе самые неожиданные физические и поведенческие черты. Именно поэтому внешность метисов нередко вводит владельцев в заблуждение.

Ранее Главред писал о том, что собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком. Овчарка спокойно разместилась на коврике у двери и предлагала своей хозяйке по очереди каждую лапку, чтобы она их могла вытереть, прежде чем они зайдут в дом.

Также сообщалось о том, что обычная прогулка на свежем воздухе превратилась в событие национального масштаба. В Польше пес случайно помог совершить одно из крупнейших археологических открытий за последние сто лет.

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

