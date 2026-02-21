Девушка сделала ДНК-тест своей собаке: результат ее сильно удивил

Генетический анализ раскрыл неожиданную смесь пород у собаки с совершенно несоответствующим внешним видом.

Женщина сделала ДНК-тест своей собаки / Коллаж Главред, фото: Pexels

Обычное любопытство привело к удивлению для владелицы собаки по кличке Кэппи. Женщина решила проверить происхождение своего пушистого питомца с помощью ДНК-теста и получила результаты, которые полностью разрушили ее представления о породе любимца.

Хозяйка призналась, что всегда считала Кэппи типичным "лохматым метисом". Однако генетический анализ показал неожиданное. ЕЕ собака на 55,3% оказалась американским питбультерьером. Остальную часть составили так называемый "супермутт" (39,1%) и ротвейлер (5,6%). Об этом пишет Mirror.

"Результаты ДНК-теста моей собаки пришли сегодня. Как этот малыш может быть питбулем?" - написала владелица на форуме Reddit, не скрывая удивления.

Неожиданная генетика

Особое недоумение у пользователей соцсетей вызвало несоответствие между внешностью собаки и результатами теста. Кэппи выглядит как типичная маленькая пушистая собака, что совсем не ассоциируется с породами, которые принято считать "суровыми".

Комментаторы поспешили объяснить феномен. Один из пользователей отметил, что у питбулей действительно встречается рецессивный ген длинной шерсти. В сочетании с крайне смешанной родословной это может давать совершенно неожиданный внешний вид.

Результат теста удивил хозяйку собаки / Фото: Reddit

По данным теста, в "супермутт" части генетики собаки могли присутствовать пекинес, пудель, чихуахуа, такса и немецкая овчарка.

История растрогала пользователей соцсетй

В обсуждении хозяйка поделилась и личной историей питомца. Выяснилось, что собака пережила серьезную травму еще в раннем возрасте.

"Когда его нашли сотрудники службы по отлову животных, у него была сломана лапка", - рассказала девушка.

Собаку прооперировали в приюте, однако последствия травмы повлияли на развитие. Несмотря на это, по словам владелицы, питомец сохранил активность и любовь к жизни.

"Не на скорость. Черт, он умел бегать! До сих пор пытается, если чувствует запах еды", — с юмором добавила она.

Второй тест стал новым сюрпризом

Позже владелица решила проверить происхождение еще одной своей собаки по кличке Эллиот. И снова результаты оказались далеки от ожиданий.

Анализ показал, что питомец на 42,1% миниатюрный пинчер, на 36,9% маленький пудель, на 13,1% американская эскимосская собака и на 7,9% супермутт.

Что такое "супермутт"

Термин используется в генетических тестах для обозначения собак с крайне смешанным происхождением. Это означает, что родословная настолько разнообразна, что выделить одну доминирующую породу практически невозможно.

Такие собаки могут сочетать в себе самые неожиданные физические и поведенческие черты. Именно поэтому внешность метисов нередко вводит владельцев в заблуждение.

