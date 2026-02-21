Точка невозврата близко: что происходит с ледяным континентом и в чем опасность

При низких выбросах изменения останутся ограниченными, а вклад региона в повышение уровня моря будет сравнительно небольшим.

В Антарктиде идет потепление / Коллаж: Главред, фото: freepik

В Антарктиде потепление идёт особенно быстро

Сокращение морского льда ударит по экосистеме Южного океана

Антарктический полуостров входит в число регионов, где потепление идёт особенно быстро.

Новое исследование, о котором сообщает Phys.org, показывает: будущее этой части Антарктиды напрямую зависит от объёма глобальных выбросов в ближайшие десятилетия.

Команда под руководством профессора Бетан Дейвис из Ньюкаслский университет смоделировала несколько сценариев до конца века — от сдержанного потепления до резкого роста температур. При низких выбросах изменения останутся ограниченными, а вклад региона в повышение уровня моря будет сравнительно небольшим.

Однако при высоких темпах потепления возможна масштабная потеря морского льда и ускоренное разрушение шельфовых ледников.

По словам гляциолога Мартин Зигерт, превышение порога в 1,5 °C существенно повышает риски необратимых процессов. Сокращение морского льда ударит по экосистеме Южного океана — прежде всего по видам, зависящим от ледовой среды, включая криль, от которого зависит питание китов и пингвинов.

Учёные подчёркивают: происходящее в Антарктике не ограничивается пределами континента — изменения ледового покрова и океанической циркуляции способны повлиять на глобальный климат и уровень моря по всему миру.

