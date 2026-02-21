Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Точка невозврата близко: что происходит с ледяным континентом и в чем опасность

Алексей Тесля
21 февраля 2026, 02:55
2
При низких выбросах изменения останутся ограниченными, а вклад региона в повышение уровня моря будет сравнительно небольшим.
Антарктида
В Антарктиде идет потепление / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

  • В Антарктиде потепление идёт особенно быстро
  • Сокращение морского льда ударит по экосистеме Южного океана

Антарктический полуостров входит в число регионов, где потепление идёт особенно быстро.

Новое исследование, о котором сообщает Phys.org, показывает: будущее этой части Антарктиды напрямую зависит от объёма глобальных выбросов в ближайшие десятилетия.

видео дня

Команда под руководством профессора Бетан Дейвис из Ньюкаслский университет смоделировала несколько сценариев до конца века — от сдержанного потепления до резкого роста температур. При низких выбросах изменения останутся ограниченными, а вклад региона в повышение уровня моря будет сравнительно небольшим.

Однако при высоких темпах потепления возможна масштабная потеря морского льда и ускоренное разрушение шельфовых ледников.

По словам гляциолога Мартин Зигерт, превышение порога в 1,5 °C существенно повышает риски необратимых процессов. Сокращение морского льда ударит по экосистеме Южного океана — прежде всего по видам, зависящим от ледовой среды, включая криль, от которого зависит питание китов и пингвинов.

Учёные подчёркивают: происходящее в Антарктике не ограничивается пределами континента — изменения ледового покрова и океанической циркуляции способны повлиять на глобальный климат и уровень моря по всему миру.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Рекомендуем также прочитать:

Об источнике: Phys.org

Phys.org - это онлайн-агрегатор новостей по науке, исследованиям и технологии, предлагающий краткие сведения из пресс-релизов и отчетов от информационных агентств. Сайт также выпускает собственную научную журналистику.

Phys.org является одним из самых часто обновляемых научных вебсайтов с в среднем 98 публикациями в день. Он является частью сети вебсайтов Science X со штаб-квартирой на Острове Мэн, Великобритания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Покушение на Зеленского: российские агенты жили рядом с ОП - CNN

Покушение на Зеленского: российские агенты жили рядом с ОП - CNN

00:48Война
Делал комплектующие для Искандеров и Орешника: нанесен удар по заводу РФ

Делал комплектующие для Искандеров и Орешника: нанесен удар по заводу РФ

23:51Война
"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

22:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье

Цель не энергетика: РФ готовит новые атаки на Украину, какие города под угрозой

Цель не энергетика: РФ готовит новые атаки на Украину, какие города под угрозой

В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

Вареные яйца категорически нельзя бросать в холодную воду: какова причина

Вареные яйца категорически нельзя бросать в холодную воду: какова причина

Последние новости

04:03

Не сказки, а шифр: какую историю Украины спрятал Николай Гоголь

04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 отличия на изображении пекаря за 25 секунд

03:30

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

02:55

Точка невозврата близко: что происходит с ледяным континентом и в чем опасность

02:26

В Кремле подбирают преемника Лукашенко: кто может занять место главы БеларусиВидео

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
01:57

5 бытовых дел, которые самые счастливые пары делают вместе: об этом знают единицы

01:43

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

01:20

Отключения электроэнергии 21 февраля: данные о графиках для Киева и области

00:48

Покушение на Зеленского: российские агенты жили рядом с ОП - CNN

Реклама
00:00

Налет накапливался годами: как отмыть душевую лейку изнутриВидео

20 февраля, пятница
23:51

Делал комплектующие для Искандеров и Орешника: нанесен удар по заводу РФВидео

22:41

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

22:35

ВСУ пошли в контратаку и отбили сотни километров: детали от Зеленского

22:26

Россия готовит удар по энергетике Украины - Шмыгаль

22:26

Как избавиться от пыли в доме надолго: простые способы, которые работаютВидео

22:02

Мороз, туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

21:43

Vodafone резко повышает тарифы: названы сроки и новые цены после подорожания

21:24

В ГУР все знали: The Guardian рассказала, как начиналась война в Украине

20:56

Дети Степана Гиги рассказали о причине смерти отца и судьбе его творческого наследия

20:45

Головоломка для гениев: лишь единицы найдут рыбу среди осьминогов за 45 с

Реклама
20:40

Прошло 2 тысячи лет и кое-что уцелело: строители наткнулись на древнее поселение

20:29

"На прицеле" Гордон и Юсов: громкие детали подготовки резонансных убийствФото

20:17

И Patriot не нужен: эксперт назвал способ обезопасить Украину от баллистики

20:00

Пассажиры самолета делают это постоянно: эксперт указал на опасность

19:49

Три знака зодиака окажутся на пике успеха уже совсем скоро - кто они

19:46

Морозы до -14 возвращаются: на Тернопольщину надвигается мощный антициклон

19:39

Хватит терпеть затхлый запах полотенец: решение оказалось проще, чем думалиВидео

19:11

Будапешт заблокировал кредит для Киева на 90 млрд евро - FT

19:10

Мужчина показал, как устроен "самый маленький дом": в нем нельзя стоятьВидео

19:10

Исторический момент для Венгрии: почему Орбан делает из Украины "врага"мнение

18:55

"Систематически снимает": украинцы жалуются на комиссию в ПриватБанке

18:36

Новые массированные удары РФ по Украине: в Кабмине раскрыли цели и сроки

18:25

Белоснежная ванна за считанные минуты: одно средство удалит налет и желтизнуВидео

18:24

Девушка показала свою помесь питбуля и хаски: как выглядит собакаВидео

18:00

"За съемочный день": украинский актер раскрыл свой рекордный гонорар от NetflixВидео

17:43

Зеленский намекнул на вероятность встречи с Путиным: о чем могут договориться

17:29

Голливудская актриса удостоилась звезды на аллее славы - кто она

17:19

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все большеВидео

16:57

"Очень придирчивый": финалистка "Холостяка" рассталась с известным певцом.

16:36

В Украине ввели "еЧек" в смартфоне: какие изменения ждут украинцев при покупках

Реклама
16:35

Купюры четырех номиналов выводят из обращения: НБУ объяснил, что делать украинцам

16:33

В ЕС сделали громкое заявление о завершении войны в Украине и назвали условие

16:23

Доллар и евро удивили изменениями: новый курс валют на 23 февраля

16:17

Как пожарить рыбу без запаха, как в ресторане: об этом методе знают единицы

16:00

Судьбоносный март 2026: Тельцов ждут любовь, деньги и важные решения

15:51

В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

15:47

"Под сильным давлением": ЕС не принял 20-й пакет санкций против России

15:25

Могут разорваться прямо во время движения: водителей призвали проверить шины

15:24

Лицо известного ведущего пострадало в ДТП — как он выглядит сейчас

15:19

Кому нужно молиться об исцелении 21 февраля: какой церковный праздник

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять