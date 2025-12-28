Землю ждёт удар невиданной силы: ученые предупредили о катастрофической аномалии

Экстремальные штормы уже выходят за пределы пятой категории по шкале Саффира—Симпсона.

Экстремальные штормы уже выходят за пределы пятой категории

Зоны формирования сверхмощных ураганов расширяются

Учёные всё чаще предупреждают, что из-за ускоряющегося потепления климата ураганы становятся настолько мощными, что привычная шкала их оценки перестаёт работать.

Экстремальные штормы уже выходят за пределы пятой категории по шкале Саффира—Симпсона, и исследователи предлагают официально выделить новый, шестой уровень опасности для ураганов с ветром свыше 309 км/ч, пишет IFL Science.

Сегодня система классификации ограничивается пятью ступенями, где пятая считается максимальной и означает катастрофические разрушения. Однако у неё нет верхнего порога: штормы с существенно разной силой попадают в одну категорию, хотя их разрушительное воздействие несопоставимо. По мнению специалистов, это занижает реальный масштаб угрозы и может вводить в заблуждение.

Анализ данных показал, что с 2013 года было зафиксировано как минимум несколько ураганов, скорость ветра которых значительно превышала нынешний максимум шкалы. Такие явления уже не являются исключением и напрямую связаны с нагреванием океанов, которые подпитывают штормы энергией.

Кроме того, зоны формирования сверхмощных ураганов расширяются. Наиболее активная область находится в западной части Тихого океана, где тёплая вода сохраняется на большой глубине и позволяет штормам усиливаться. Учёные подчёркивают, что значительная часть этих изменений обусловлена влиянием человека на климат, что делает появление "ураганов нового уровня" всё более вероятным.

Прогноз ученых: климат становится экстремальным

Европейские исследователи предупреждают о серьёзной угрозе для Атлантической меридиональной циркуляции — одной из важнейших систем, влияющих на климат планеты. По их оценкам, этот океанический механизм, отвечающий за перераспределение тепла между континентами, может остановиться после 2100 года, если выбросы парниковых газов не сократятся.

Основной причиной риска называют глобальное потепление, которое нарушает естественные процессы в Северной Атлантике. Возможный сбой AMOC способен вызвать резкие климатические изменения: похолодание в Европе, засухи в Африке, усиление штормов и рост уровня моря у берегов Северной Америки.

Ранее сообщалось, что на дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу". После успешного сбора образца аппарат продвигается дальше и выходит на участок, покрытый тем, что учёные окрестили "запечённой коркой".

Главред ранее писал о том, что названа дата исчезновения африканских ледников. Африка находится на грани климатической катастрофы. Глобальное потепление уничтожит континент.

