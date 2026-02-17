Графики переписали: когда не будет света в Днепре и области 18 февраля

Часы отключения электричества могут меняться в течение суток по решению диспетчеров.

Проверяйте очереди отключений в Днепре и области / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, facebook.com/nashemistodnipro

Кратко:

В среду, 18 февраля, свет в Днепре будут отключать несколько раз в сутки

Отключения коснутся всех очередей потребителей по графику ЦЭК

В среду, 18 февраля, в Украине будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области жители несколько раз в сутки будут оставаться без света по графикам стабилизационных отключений.

По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" абоненты компании ЦЭК подлежат отключению в течение суток – с 00:00 до 24:00. Отключения коснутся всех очередей потребителей, при этом количество перерывов в подаче электроэнергии будет колебаться от 2 до 3 раз.

График отключений от ЦЭК

В среду свет в Днепре и области не будет подаваться в следующие часы:

Очередь 1.1:

01:30-08:00

12:00-19:00

22:30-24:00

Очередь 1.2:

01:30-08:00

12:00-19:00

22:30-24:00

Очередь 2.1:

01:30-08:00

12:00-19:00

22:30-24:00

Очередь 2.2:

01:30-08:00

12:00-19:00

22:30-24:00

Очередь 3.1:

05 :00-12:00

:00-12:00 16:00-22:30

Очередь 3.2:

05:00-12:00

16:00-22:30

Очередь 4.1:

00:00-01:30

08:00-12:00

16:00-22:30

Очередь 4.2:

00:00-01:30

08:00-12:00

16:00-22:30

Очередь​​​​​​​ 5.1:

00 :00-05:00

08:00-11:00

19:00-24:00

Очередь​​​​​​​ 5.2:

00:00-05:00

08:00-16:00

19:00-24:00

Очередь​​​​​​​ 6.1:

00:00-01:30

08:00-16:00

19:00-21:00

Очередь​​​​​​​ 6.2:

00:00-01:30

08:00-16:00

19:00-21:00

График для Павлограда

Жители Павлограда, которые временно попали под другой график, получат специальные очереди отключений.

1 очередь:

00:00-03:00

08:00-13:00

18:00-23:00

2 очередь:

03:00-08:00

13:00-18:00

23:00-24:00

В "Укрэнерго" предупреждают, что графики отключений света могут меняться в течение дня из-за ситуации в энергосетях.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

Во время отключений электроэнергии жители Днепропетровщины могут посещать "Пункты несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время. В таких пунктах можно согреться, получить электроэнергию и воду, подзарядить гаджеты, выпить горячий чай и отдохнуть.

Актуальный перечень адресов и график работы пунктов можно найти на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.

Как ранее писал Главред, в среду, 18 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Об этом в эфире Киев24 рассказал народный депутат Сергей Нагорняк. По его словам, несмотря на это, в ближайшее время графики отключений света могут ослабить.

Напомним, что графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

