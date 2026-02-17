Графики переписали: когда не будет света в Днепре и области 18 февраля

Кратко:
- В среду, 18 февраля, свет в Днепре будут отключать несколько раз в сутки
- Отключения коснутся всех очередей потребителей по графику ЦЭК
В среду, 18 февраля, в Украине будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области жители несколько раз в сутки будут оставаться без света по графикам стабилизационных отключений.
По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" абоненты компании ЦЭК подлежат отключению в течение суток – с 00:00 до 24:00. Отключения коснутся всех очередей потребителей, при этом количество перерывов в подаче электроэнергии будет колебаться от 2 до 3 раз.
График отключений от ЦЭК
В среду свет в Днепре и области не будет подаваться в следующие часы:
Очередь 1.1:
- 01:30-08:00
- 12:00-19:00
- 22:30-24:00
Очередь 1.2:
- 01:30-08:00
- 12:00-19:00
- 22:30-24:00
Очередь 2.1:
- 01:30-08:00
- 12:00-19:00
- 22:30-24:00
Очередь 2.2:
- 01:30-08:00
- 12:00-19:00
- 22:30-24:00
Очередь 3.1:
- 05:00-12:00
- 16:00-22:30
Очередь 3.2:
- 05:00-12:00
- 16:00-22:30
Очередь 4.1:
- 00:00-01:30
- 08:00-12:00
- 16:00-22:30
Очередь 4.2:
- 00:00-01:30
- 08:00-12:00
- 16:00-22:30
Очередь 5.1:
- 00 :00-05:00
- 08:00-11:00
- 19:00-24:00
Очередь 5.2:
- 00:00-05:00
- 08:00-16:00
- 19:00-24:00
Очередь 6.1:
- 00:00-01:30
- 08:00-16:00
- 19:00-21:00
Очередь 6.2:
- 00:00-01:30
- 08:00-16:00
- 19:00-21:00
График для Павлограда
Жители Павлограда, которые временно попали под другой график, получат специальные очереди отключений.
1 очередь:
- 00:00-03:00
- 08:00-13:00
- 18:00-23:00
2 очередь:
- 03:00-08:00
- 13:00-18:00
- 23:00-24:00
В "Укрэнерго" предупреждают, что графики отключений света могут меняться в течение дня из-за ситуации в энергосетях.
Расположение "Пунктов несокрушимости"
Во время отключений электроэнергии жители Днепропетровщины могут посещать "Пункты несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время. В таких пунктах можно согреться, получить электроэнергию и воду, подзарядить гаджеты, выпить горячий чай и отдохнуть.
Актуальный перечень адресов и график работы пунктов можно найти на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.
Отключение света - новости по теме
Как ранее писал Главред, в среду, 18 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Кроме того, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Об этом в эфире Киев24 рассказал народный депутат Сергей Нагорняк. По его словам, несмотря на это, в ближайшее время графики отключений света могут ослабить.
Напомним, что графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление.
Читайте также:
- Почему есть угроза удара "Орешником", а пусков не происходит - что задумали в Кремле
- Зима атакует с новой силой: что готовит погода для Днепра в ближайшие дни
- Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоров
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред