Самый длинный в мире концерт длится 24 года: как такое возможно и когда он закончится

5 сентября 2001 года в средневековом храме стартовал уникальный музыкальный эксперимент - концерт, который до сих пор не завершился. Если замысел организаторов будет реализован полностью, финал этого исполнения наступит только через 616 лет.

Что известно о самом длинном в мире концерте

Как пишет Popular Science, музыкальное произведение американского композитора Джона Кейджа называется "ORGAN²/ASLSP", где аббревиатура ASLSP означает As Slow As Possible - "настолько медленно, насколько это возможно". В оригинальном темпе произведение звучит 20 минут. Однако "Органный фонд Джона Кейджа" решил растянуть исполнение композиции на 639 лет. Казалось бы, такая композиция должна содержать тысячи страниц нот, но на самом деле все наоборот: за более чем двадцать лет специально созданный орган сыграл только девять аккордов.

Нынешний аккорд звучит с февраля 2024 года, а следующая смена запланирована на 5 августа 2026 года.

Организаторы решили начать концерт в день рождения Джона Кейджа — 5 сентября. Продолжительность в 639 лет символична: она соответствует промежутку между появлением первого 12-тонного готического органа в 1361 году и 2000 годом. Каждый аккорд и каждая пауза были пропорционально растянуты в соответствии с этим многовековым периодом.

Как работает непрерывное исполнение

Конечно, никто не способен играть на органе непрерывно сотни лет. Поэтому для исполнения создали специальную систему: мешки с песком держат клавиши нажатыми, электрический мех с резервным питанием постоянно подает воздух, а при смене аккордов люди вручную переставляют нужные трубы. Благодаря этому музыка может звучать без пауз веками.

Чтобы уменьшить жалобы на шум, в 2011 году орган закрыли в акриловый корпус.

Очевидно, что ни один современник не сможет услышать завершение этого концерта. Это эксперимент, который показывает продолжительность музыки во времени и пределы человеческого восприятия. Если исполнение не будет прервано, оно продлится еще много поколений.

Об источнике: Popular Science Popular Science — американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользе для повседневной жизни. Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых. В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие. Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

