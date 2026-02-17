Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

Что сообщил Нагорняк:
- В энергосистеме Украины сохраняется дефицит
- Дополнительный объем электроэнергии может появиться в системе на следующей неделе
- Графики отключений могут ослабить, но не существенно
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Об этом в эфире Киев24 рассказал народный депутат Сергей Нагорняк. По его словам, несмотря на это, в ближайшее время графики отключений света могут ослабить.
Сейчас в энергосистеме существует значительный дефицит. Кроме того, в Киеве огромные проблемы с теплоснабжением и, скорее всего, тепла до конца отопительного сезона в домах, которые питались от Дарницкой ТЭЦ, не будет.
Когда может улучшиться ситуация со светом
На прошлой неделе, 14 и 15 февраля, в Украине уже частично ослабляли графики отключений, потому что на выходных промышленные объекты не работали и была генерация за счет солнечных электростанций.
Через неделю генерация СЭС может дать дополнительный объем электроэнергии, поэтому с марта следует ожидать незначительного ослабления графиков отключений.
Где в Украине самая сложная ситуация со светом - мнение эксперта
Главред писал, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за повреждения инфраструктуры и ограниченных возможностей передачи электроэнергии между отдельными регионами.
Для четырех городов ситуация остается особенно тяжелой, в частности речь идет о Киеве. Столица обеспечивается электричеством преимущественно из других регионов, ведь восстановить собственную генерацию в городе быстро пока нереально. Также сложная ситуация в Одессе, Харькове и Кривом Роге.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 17 февраля во всех регионах Украины ввели графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.
Ранее сообщалось, что графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление.
Накануне стало известно, что для того, чтобы уменьшить продолжительность отключений света для населения во время следующего отопительного сезона, Украина должна сосредоточиться на трех ключевых направлениях.
О персоне: Сергей Нагорняк
Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат IX созыва от фракции Слуга народа.
Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.
