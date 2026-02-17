Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

Часов со светом у украинцев может стать больше, но есть нюанс.

Украинцы могут почувствовать ослабление графиков отключений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что сообщил Нагорняк:

В энергосистеме Украины сохраняется дефицит

Дополнительный объем электроэнергии может появиться в системе на следующей неделе

Графики отключений могут ослабить, но не существенно

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Об этом в эфире Киев24 рассказал народный депутат Сергей Нагорняк. По его словам, несмотря на это, в ближайшее время графики отключений света могут ослабить.

Сейчас в энергосистеме существует значительный дефицит. Кроме того, в Киеве огромные проблемы с теплоснабжением и, скорее всего, тепла до конца отопительного сезона в домах, которые питались от Дарницкой ТЭЦ, не будет.

Как согреться без отопления / Инфографика: Главред

Когда может улучшиться ситуация со светом

На прошлой неделе, 14 и 15 февраля, в Украине уже частично ослабляли графики отключений, потому что на выходных промышленные объекты не работали и была генерация за счет солнечных электростанций.

Через неделю генерация СЭС может дать дополнительный объем электроэнергии, поэтому с марта следует ожидать незначительного ослабления графиков отключений.

Где в Украине самая сложная ситуация со светом - мнение эксперта

Главред писал, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за повреждения инфраструктуры и ограниченных возможностей передачи электроэнергии между отдельными регионами.

Для четырех городов ситуация остается особенно тяжелой, в частности речь идет о Киеве. Столица обеспечивается электричеством преимущественно из других регионов, ведь восстановить собственную генерацию в городе быстро пока нереально. Также сложная ситуация в Одессе, Харькове и Кривом Роге.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 17 февраля во всех регионах Украины ввели графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ранее сообщалось, что графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление.

Накануне стало известно, что для того, чтобы уменьшить продолжительность отключений света для населения во время следующего отопительного сезона, Украина должна сосредоточиться на трех ключевых направлениях.

О персоне: Сергей Нагорняк Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат IX созыва от фракции Слуга народа. Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

