Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

Анна Косик
17 февраля 2026, 10:57
70
Часов со светом у украинцев может стать больше, но есть нюанс.
Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз
Украинцы могут почувствовать ослабление графиков отключений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что сообщил Нагорняк:

  • В энергосистеме Украины сохраняется дефицит
  • Дополнительный объем электроэнергии может появиться в системе на следующей неделе
  • Графики отключений могут ослабить, но не существенно

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Об этом в эфире Киев24 рассказал народный депутат Сергей Нагорняк. По его словам, несмотря на это, в ближайшее время графики отключений света могут ослабить.

Сейчас в энергосистеме существует значительный дефицит. Кроме того, в Киеве огромные проблемы с теплоснабжением и, скорее всего, тепла до конца отопительного сезона в домах, которые питались от Дарницкой ТЭЦ, не будет.

видео дня
как согреться отопление инфографика: Главред
Как согреться без отопления / Инфографика: Главред

Когда может улучшиться ситуация со светом

На прошлой неделе, 14 и 15 февраля, в Украине уже частично ослабляли графики отключений, потому что на выходных промышленные объекты не работали и была генерация за счет солнечных электростанций.

Через неделю генерация СЭС может дать дополнительный объем электроэнергии, поэтому с марта следует ожидать незначительного ослабления графиков отключений.

Скрин из тг
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео о том, когда графики отключений могут ослабить:

Где в Украине самая сложная ситуация со светом - мнение эксперта

Главред писал, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за повреждения инфраструктуры и ограниченных возможностей передачи электроэнергии между отдельными регионами.

Для четырех городов ситуация остается особенно тяжелой, в частности речь идет о Киеве. Столица обеспечивается электричеством преимущественно из других регионов, ведь восстановить собственную генерацию в городе быстро пока нереально. Также сложная ситуация в Одессе, Харькове и Кривом Роге.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 17 февраля во всех регионах Украины ввели графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ранее сообщалось, что графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление.

Накануне стало известно, что для того, чтобы уменьшить продолжительность отключений света для населения во время следующего отопительного сезона, Украина должна сосредоточиться на трех ключевых направлениях.

Другие новости:

О персоне: Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат IX созыва от фракции Слуга народа.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление теплоснабжение новости Украины энергетика отключения света Отключение отопления в Киеве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

11:46Фронт
Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

10:57Энергетика
Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

10:05Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Последние новости

12:23

Черные круги, впалые щеки: зависимый муж Тодоренко попал в поле зрения нарколога

12:23

Бывшая стюардесса назвала худшие места в самолете: что с ними не так

12:19

Томаты вытягиваются еще до высадки: названа ошибка, которую делают почти все

12:18

Выговорят их далеко не все: какие слова самые длинные в украинском языке

12:17

"Он спасал меня": Алина Гросу показала тайного мужа

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
12:02

Вскрылась правда о войне между Ротару и Пугачевой: "Твердо стояла"

12:02

Орхидея сбросила цветы: что делать дальше и как заставить ее зацвести снова

11:57

Гороскоп Таро на завтра 18 февраля: Овнам - слушать интуицию, Тельцам - решение

11:46

В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

Реклама
11:38

На Украину надвигается новый циклон: где будут бушевать снегопады и сильный ветер

11:05

Почему глаза кошек святятся в темноте, а у людей нет: что им это дает

11:04

Старшая дочь Ефросининой стала ее копией: ведущая поделилась редким фото

11:00

Где сейчас Галина Безрук: как живет предательница Украины и звезда "Домика на счастье"

10:57

Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

10:48

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

10:35

Метель, гололёд и морозы: Одесскую область накроют два циклона подряд

10:14

Великий пост 2026: можно ли есть сладкое и что категорически нельзя

10:11

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

10:06

Из-за атак РФ Укрзализныця меняет движение поездов: что нужно знать пассажирам

10:05

Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

Реклама
09:57

"Прилеты" на 18 локациях: как Украина отбила массированный удар РФ по энергетике и домамФото

09:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 февраля (обновляется)

09:29

Гороскоп на завтра 18 февраля: Весам - неожиданность, Козерогам - расходы

09:23

Путинистка Лолита снова попала под удар в РФ - что случилось

09:16

Перед переговорами в Женеве Трамп сделал важное заявление об Украине

09:03

ВСУ освободили более 200 квадратных километров территорий: СМИ сообщили детали

08:40

Германия больше не может поставлять ракеты ПВО для Украины: в чем причина

08:30

Отключение света в Украине — графики на 17 февраля (обновляется)

08:28

Масштабный пожар, небо в огне, аэропорты закрыли: РФ массированно атаковали дроны

08:18

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как Китай хочет оторвать Европу от СШАмнение

07:02

РФ атаковала Одессу дронами: повреждены дома и инфраструктура, есть пострадавшиеФото

06:39

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

06:10

Переговорный тупик: что будет дальшемнение

05:50

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

05:21

Как купить джинсы без примерки: простой проверенный лайфхак

04:41

Только портят жизнь: от каких привычек из СССР следует срочно отказаться

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

03:32

США дали сигнал Европе: что конференция в Мюнхене изменит для Украины и мира

03:00

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Реклама
02:35

Как визуально расширить маленькую ванную с помощью плитки

01:30

У Alyona Alyona проблемы со здоровьем - что происходит со звездой

01:25

"ТУшки" уже в воздухе, Россия готовит удар по Украине: когда ожидать пусков ракет

01:02

Laud рассказал о своей врожденной патологии: "Здесь кость"

01:02

Замороженное не значит вечное: сколько реально "живет" мясо после заморозкиВидео

00:28

Ведущая 1+1 впервые полностью показала мужа

00:00

Вторник по сценарию графиков: когда не будет света в Днепре и области 17 февраля

16 февраля, понедельник
23:30

Оказался под капельницей: что "заливает" в себя Цымбалюк перед выступлениями

23:01

"Война может закончиться внезапно": украинцам назвали возможные временные рамки

22:21

Голливудская украинка Марина Мазепа выходит замуж - подробностиВидео

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять