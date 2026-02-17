Как купить джинсы без примерки: простой проверенный лайфхак

Джинсы идеально подойдут по размеру, если знать одну хитрость.

Без примерки купить идеальные джинсы реально / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Джинсы — вид одежды, который без примерки покупать очень рискованно, ведь не у всех брендов одинаковая размерная сетка и на талии они могут смотреться очень по-разному.

Однако Главред узнал о лайфхаке, который поможет найти идеальную пару джинсов, если времени на примерку нет. Им в TikTok поделилась украинская блогерша Александра Чорий.

Лучший метод проверки размера джинсов без примерки

Блогер советует примерить джинсы, но не классическим способом, а на шее. Для этого нужно обернуть верх джинсов вокруг шеи и попробовать сомкнуть.

Если джинсы не смыкаются и между ними остается незакрытая шея - они будут малы. Если же два края джинсов можно соединить, то они будут идеально сидеть. Когда после соединения краев остается длина - это означает, что джинсы велики.

Смотрите видео с лайфхаком:

@s.chorij Я знаю, что вы сейчас пойдете крутить джинсы вокруг шеи ? Напишите, сработало ли у вас, интересно? ♬ оригинальная аудиозапись - Чорий Александра

О персоне: Александра Чорий Александра Чорий — блогер, которая рассказывает о своей жизни и материнстве. На нее уже подписалось более 93 тысяч пользователей. Свой Инстаграм-блог она ведет под ником: s.chorij.

