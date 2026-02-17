Как купить джинсы без примерки: простой проверенный лайфхак

Вы узнаете:
- Как не примеряя джинсы определить, подойдут ли они
- Как "примерить" джинсы с помощью шеи
Джинсы — вид одежды, который без примерки покупать очень рискованно, ведь не у всех брендов одинаковая размерная сетка и на талии они могут смотреться очень по-разному.
Однако Главред узнал о лайфхаке, который поможет найти идеальную пару джинсов, если времени на примерку нет. Им в TikTok поделилась украинская блогерша Александра Чорий.
Лучший метод проверки размера джинсов без примерки
Блогер советует примерить джинсы, но не классическим способом, а на шее. Для этого нужно обернуть верх джинсов вокруг шеи и попробовать сомкнуть.
Если джинсы не смыкаются и между ними остается незакрытая шея - они будут малы. Если же два края джинсов можно соединить, то они будут идеально сидеть. Когда после соединения краев остается длина - это означает, что джинсы велики.
Смотрите видео с лайфхаком:
@s.chorij
Я знаю, что вы сейчас пойдете крутить джинсы вокруг шеи ? Напишите, сработало ли у вас, интересно?♬ оригинальная аудиозапись - Чорий Александра
Читайте также:
- Секрет быстрой сушки одежды: один трюк создаст зимой "летний бриз" в комнате
- Как выбрать качественные сосиски и сардельки: эксперт рассказал, на что следует обратить внимание сразу
- Зачем варить яйца с металлической ложкой: шеф-повар поразил ответом
О персоне: Александра Чорий
Александра Чорий — блогер, которая рассказывает о своей жизни и материнстве. На нее уже подписалось более 93 тысяч пользователей. Свой Инстаграм-блог она ведет под ником: s.chorij.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред