Как укоротить джинсы без подрезания: секретный способ от блогера

Если времени на ателье нет, пригодится интересный лайфхак.

Секретный метод укорочения трендовых джинсов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

Как не затаптывать края длинных джинсов

Чем можно незаметно подогнуть джинсы

Длинные джинсы стали особенно актуальными в этом году и занимают ведущее место в трендах 2025-го. Но есть одна проблема, которая коснулась многих модниц, выбирающих такие джинсы.

Главред узнал, что во время носки длинные джинсы часто загрязняются внизу из-за контакта с землей и асфальтом. Осенью эта проблема обостряется, ведь после одной прогулки низ джинсов уже очень тяжело отмыть.

Однако украинский блогер Диана Головец в TikTok предложила решение этой проблемы и поделилась лайфхаком, как укоротить джинсы без подрезания, чтобы они все еще выглядели стильно.

Что сделать, чтобы длинные джинсы не пачкались внизу

Блогер говорит, что укоротить джинсы можно с помощью обычных шпилек. Джинсы надо разложить ровно и сделать внизу небольшую складку, как это показано на видео. Далее эту складку и надо заколоть булавкой.

Смотрите видео, как укоротить джинсы с помощью шпилек:

"Повторите все то же самое и со второй штаниной. И все, можно одевать. Выглядит идеально, вообще ничего не заметно. Теперь вы не будете пачкать и мочить свои джинсы", - добавила Головец.

О персоне: Диана Головец Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

