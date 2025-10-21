Как укоротить джинсы без подрезания: секретный способ от блогера

Вы узнаете:
- Как не затаптывать края длинных джинсов
- Чем можно незаметно подогнуть джинсы
Длинные джинсы стали особенно актуальными в этом году и занимают ведущее место в трендах 2025-го. Но есть одна проблема, которая коснулась многих модниц, выбирающих такие джинсы.
Главред узнал, что во время носки длинные джинсы часто загрязняются внизу из-за контакта с землей и асфальтом. Осенью эта проблема обостряется, ведь после одной прогулки низ джинсов уже очень тяжело отмыть.
Однако украинский блогер Диана Головец в TikTok предложила решение этой проблемы и поделилась лайфхаком, как укоротить джинсы без подрезания, чтобы они все еще выглядели стильно.
Что сделать, чтобы длинные джинсы не пачкались внизу
Блогер говорит, что укоротить джинсы можно с помощью обычных шпилек. Джинсы надо разложить ровно и сделать внизу небольшую складку, как это показано на видео. Далее эту складку и надо заколоть булавкой.
Смотрите видео, как укоротить джинсы с помощью шпилек:
@dianagologovets Как укоротить джинсы без подрезания ✂️ #советы#полезныесоветы#лайфхаки#gologovets_видео#лайфхак#идеидлядома#лайфхакдлядома#джинсы#одежда#якподрезать#вкоротитьджинсы♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
"Повторите все то же самое и со второй штаниной. И все, можно одевать. Выглядит идеально, вообще ничего не заметно. Теперь вы не будете пачкать и мочить свои джинсы", - добавила Головец.
О персоне: Диана Головец
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
