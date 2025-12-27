Укр
Читать на украинском
"Звонил много раз": Рыбчинский раскрыл позицию путиниста Малинина о войне

Кристина Трохимчук
27 декабря 2025, 06:00
Александр Малинин звонил Юрию Рыбчинскому.
Украинский поэт Евгений Рыбчинский дал большое интервью, в котором рассказал о настоящих взглядах бывшего народного артиста Украины Александра Малинина, начавшего поддерживать террористическую РФ. В разговоре с ТСН он признался, что путинист пытался выйти на связь с его отцом, Юрием Рыбчинским.

По словам Евгения, певец планировал "пропетлять" и не высказывать свою позицию до окончания войны, поэтому он сбежал в Германию. Рыбчинский отметил, что его жена является гражданкой этой страны, а дети Александра давно живут и работают в Великобритании. Однако план не сработал — его вынудили поддержать политику Кремля.

"Ему задают вопросы о войне – он принципиально не отвечает. Его приглашают в Саратов, где провоцируют, и он теперь "вата". Я знаю, что он по взглядам не "вата", — признался поэт.

Рыбчинский вспомнил, что Малинин неоднократно пытался связаться с Юрием Рыбчинским, но его попытки не увенчались успехом. Отец поэта окончательно разорвал с ним связь.

"Мы не общаемся. Звонил много раз. Папа не берет трубку. Папа закрыл по нему вопрос", — подытожил он.

Кто такой Александр Малинин

Александр Николаевич Малинин — советский и российский эстрадный певец, композитор, актёр, преподаватель академического вокала. Народный артист Российской Федерации (1997), Народный артист Украины (2004). Лауреат Премии МВД России (1998) и Ленинского комсомола (1991).
Поддержал террористическое вторжение России в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евгений Рыбчинский Юрий Рыбчинский новости шоу бизнеса
