"Звонил много раз": Рыбчинский раскрыл позицию путиниста Малинина о войне

Александр Малинин звонил Юрию Рыбчинскому.

Александр Малинин позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Малинин

Вы узнаете:

Что о войне говорил Александр Малинин

Какая его настоящая позиция

Украинский поэт Евгений Рыбчинский дал большое интервью, в котором рассказал о настоящих взглядах бывшего народного артиста Украины Александра Малинина, начавшего поддерживать террористическую РФ. В разговоре с ТСН он признался, что путинист пытался выйти на связь с его отцом, Юрием Рыбчинским.

По словам Евгения, певец планировал "пропетлять" и не высказывать свою позицию до окончания войны, поэтому он сбежал в Германию. Рыбчинский отметил, что его жена является гражданкой этой страны, а дети Александра давно живут и работают в Великобритании. Однако план не сработал — его вынудили поддержать политику Кремля.

Александр Малинин про войну / фото: instagram.com, Александр Малинин

"Ему задают вопросы о войне – он принципиально не отвечает. Его приглашают в Саратов, где провоцируют, и он теперь "вата". Я знаю, что он по взглядам не "вата", — признался поэт.

Рыбчинский вспомнил, что Малинин неоднократно пытался связаться с Юрием Рыбчинским, но его попытки не увенчались успехом. Отец поэта окончательно разорвал с ним связь.

Александр Малинин певец / фото: instagram.com, Александр Малинин

"Мы не общаемся. Звонил много раз. Папа не берет трубку. Папа закрыл по нему вопрос", — подытожил он.

Кто такой Александр Малинин Александр Николаевич Малинин — советский и российский эстрадный певец, композитор, актёр, преподаватель академического вокала. Народный артист Российской Федерации (1997), Народный артист Украины (2004). Лауреат Премии МВД России (1998) и Ленинского комсомола (1991).

Поддержал террористическое вторжение России в Украину.

