Легкие макияжи для Дня влюбленных: 3 идеи для свидания и тематической фотосессии

Оригинальный макияж к Дню святого Валентина можно сделать дома без особых усилий.

Макияж на День влюбленных / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, pinterest.com, daniwalkerofficial

Идеи макияжа для Дня влюбленных

Как сделать эффект поцелованных губ

День влюбленных — идеальный повод для смелого эксперимента с макияжем для фотосессии или романтического свидания. Главред собрал три самые актуальные идеи для макияжа на 14 февраля, которые легко повторить дома.

Сердечки в макияже — игривые акценты

Рисунки на лице стали одним из главных микротрендов сезона. Маленькие сердечки добавляют образу романтичности и легкой наивности, делая его особенно фотогеничным.

По рекомендациям визажиста Галины Темцуник, такие акценты можно разместить:

под изгибом брови;

во внешнем уголке глаза;

возле переносицы.

Нарисовать сердечки можно тонкой кистью и подводкой, воспользоваться трафаретом или наклеить блестящие стразы в форме сердец. Это беспроигрышный вариант для ярких фото в соцсетях и тематических вечеринок.

Отпечатки поцелуев — символ любви

Еще один эффектный вариант макияжа на 14 февраля — отпечатки губ. Такой прием выглядит как настоящий арт-объект и сразу создает праздничное настроение.

Для аккуратного результата не стоит переносить помаду непосредственно с кожи или зеркала. Лучше нанести яркую помаду на губы, оставить отпечаток на прозрачной пленке, а затем осторожно перенести его на выбранную зону — например, на скулу или шею. Так сохранится четкий контур и насыщенность цвета.

Soft Romance — розовое сияние и "зацелованные" губы

Для тех, кто предпочитает натуральность, подойдет макияж в стиле Coquette Core или Soft Romance. Визажист советует использовать розовые оттенки в монохромной технике — один тон румян можно нанести и на щеки, и на веки. Хайлайтер на выступающих частях лица поможет создать эффект "стеклянной кожи".

Особое внимание стоит уделить губам. Чтобы достичь эффекта "звцелованных" губ, достаточно:

нанести тинт или помаду в центр;

мягко растушевать к краям пальцем.

Такой макияж выглядит максимально нежно и уместно как для свидания, так и для праздничной фотосессии.

