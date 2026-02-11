Легкие макияжи для Дня влюбленных: 3 идеи для свидания и тематической фотосессии

Вы узнаете:
- Идеи макияжа для Дня влюбленных
- Как сделать эффект поцелованных губ
День влюбленных — идеальный повод для смелого эксперимента с макияжем для фотосессии или романтического свидания. Главред собрал три самые актуальные идеи для макияжа на 14 февраля, которые легко повторить дома.
Сердечки в макияже — игривые акценты
Рисунки на лице стали одним из главных микротрендов сезона. Маленькие сердечки добавляют образу романтичности и легкой наивности, делая его особенно фотогеничным.
По рекомендациям визажиста Галины Темцуник, такие акценты можно разместить:
- под изгибом брови;
- во внешнем уголке глаза;
- возле переносицы.
Нарисовать сердечки можно тонкой кистью и подводкой, воспользоваться трафаретом или наклеить блестящие стразы в форме сердец. Это беспроигрышный вариант для ярких фото в соцсетях и тематических вечеринок.
@karenessi Whats needed? Heart decal, pink eyeshadow, Glitter and more glitter ✨? #valentinesday#valentinesdaymakeup#makeupforhoodedeyes#danessamyricksbeauty#valentinesdaymakeuplook#eyeshadowtutorial#makeuptutorial#makeupinspo#pinkeyeshadow#glittermakeup♬ If We Ever Broke Up - Mae Stephens
Отпечатки поцелуев — символ любви
Еще один эффектный вариант макияжа на 14 февраля — отпечатки губ. Такой прием выглядит как настоящий арт-объект и сразу создает праздничное настроение.
Для аккуратного результата не стоит переносить помаду непосредственно с кожи или зеркала. Лучше нанести яркую помаду на губы, оставить отпечаток на прозрачной пленке, а затем осторожно перенести его на выбранную зону — например, на скулу или шею. Так сохранится четкий контур и насыщенность цвета.
@beautybyrositax Such a cute idea!! Ib: @Mei Pang #valentinesmakeup#makeup#makeuplook#makeupinspo#makeuptransformation♬ เสียงต้นฉบับ - nad♡inem - เอ้น
Soft Romance — розовое сияние и "зацелованные" губы
Для тех, кто предпочитает натуральность, подойдет макияж в стиле Coquette Core или Soft Romance. Визажист советует использовать розовые оттенки в монохромной технике — один тон румян можно нанести и на щеки, и на веки. Хайлайтер на выступающих частях лица поможет создать эффект "стеклянной кожи".
Особое внимание стоит уделить губам. Чтобы достичь эффекта "звцелованных" губ, достаточно:
- нанести тинт или помаду в центр;
- мягко растушевать к краям пальцем.
Такой макияж выглядит максимально нежно и уместно как для свидания, так и для праздничной фотосессии.
@charmiejanee After kiss lips ? It’s that soft plush tint look you get after a smooch ? the less perfect it is, the more natural it looks! Could this be a new makeup trend in 2023?? Tip: Use blush as lipstick/lip tint for a soft lip finish #plushlips#softlips#makeuptrend#liptrend#koreanlipstutorial#lipsmakeup#lips#koreanlips#ombrelips#liptint#naturallipstick♬ Collide (Sped Up Remix) - Justine Skye
Что известно о Дне святого Валентина?
День святого Валентина (День влюбленных) — ежегодный праздник, который отмечают 14 февраля. Название происходит от святого Валентина, которого упоминает в этот день во время литургии Католическая церковь. Во всем мире существуют особые традиционные подарки в этот день. Например, во Франции это ювелирные украшения, в Японии — кондитерские изделия определенной компании-производителя, а в Дании — засушенные цветы, пишет Википедия.
