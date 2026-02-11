Укр
Легкие макияжи для Дня влюбленных: 3 идеи для свидания и тематической фотосессии

Кристина Трохимчук
11 февраля 2026, 18:21
Оригинальный макияж к Дню святого Валентина можно сделать дома без особых усилий.
Макияж на День влюбленных
Макияж на День влюбленных / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, pinterest.com, daniwalkerofficial

Вы узнаете:

  • Идеи макияжа для Дня влюбленных
  • Как сделать эффект поцелованных губ

День влюбленных — идеальный повод для смелого эксперимента с макияжем для фотосессии или романтического свидания. Главред собрал три самые актуальные идеи для макияжа на 14 февраля, которые легко повторить дома.

Сердечки в макияже — игривые акценты

Рисунки на лице стали одним из главных микротрендов сезона. Маленькие сердечки добавляют образу романтичности и легкой наивности, делая его особенно фотогеничным.

По рекомендациям визажиста Галины Темцуник, такие акценты можно разместить:

  • под изгибом брови;
  • во внешнем уголке глаза;
  • возле переносицы.

Нарисовать сердечки можно тонкой кистью и подводкой, воспользоваться трафаретом или наклеить блестящие стразы в форме сердец. Это беспроигрышный вариант для ярких фото в соцсетях и тематических вечеринок.

Отпечатки поцелуев — символ любви

Еще один эффектный вариант макияжа на 14 февраля — отпечатки губ. Такой прием выглядит как настоящий арт-объект и сразу создает праздничное настроение.

Для аккуратного результата не стоит переносить помаду непосредственно с кожи или зеркала. Лучше нанести яркую помаду на губы, оставить отпечаток на прозрачной пленке, а затем осторожно перенести его на выбранную зону — например, на скулу или шею. Так сохранится четкий контур и насыщенность цвета.

Soft Romance — розовое сияние и "зацелованные" губы

Для тех, кто предпочитает натуральность, подойдет макияж в стиле Coquette Core или Soft Romance. Визажист советует использовать розовые оттенки в монохромной технике — один тон румян можно нанести и на щеки, и на веки. Хайлайтер на выступающих частях лица поможет создать эффект "стеклянной кожи".

Особое внимание стоит уделить губам. Чтобы достичь эффекта "звцелованных" губ, достаточно:

  • нанести тинт или помаду в центр;
  • мягко растушевать к краям пальцем.

Такой макияж выглядит максимально нежно и уместно как для свидания, так и для праздничной фотосессии.

@charmiejanee After kiss lips ? It’s that soft plush tint look you get after a smooch ? the less perfect it is, the more natural it looks! Could this be a new makeup trend in 2023?? Tip: Use blush as lipstick/lip tint for a soft lip finish #plushlips#softlips#makeuptrend#liptrend#koreanlipstutorial#lipsmakeup#lips#koreanlips#ombrelips#liptint#naturallipstick♬ Collide (Sped Up Remix) - Justine Skye

Что известно о Дне святого Валентина?

День святого Валентина (День влюбленных) — ежегодный праздник, который отмечают 14 февраля. Название происходит от святого Валентина, которого упоминает в этот день во время литургии Католическая церковь. Во всем мире существуют особые традиционные подарки в этот день. Например, во Франции это ювелирные украшения, в Японии — кондитерские изделия определенной компании-производителя, а в Дании — засушенные цветы, пишет Википедия.

