Когда Киев вернется к комфортным графикам отключений: эксперт назвал срок

Это возможно только при условии, что ситуация будет развиваться без критических ударов по энергетической инфраструктуре.

https://glavred.info/energy/kogda-kiev-vernetsya-k-komfortnym-grafikam-otklyucheniy-ekspert-nazval-srok-10739837.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что сказал эксперт:

Киев может вернуться к предсказуемым графикам электроснабжения через неделю-полторы

Это возможно только при условии отсутствия критических ударов по энергетической инфраструктуре

К более или менее предсказуемым и комфортным графикам электроснабжения Киев сможет вернуться ориентировочно через неделю-полторы.

Это возможно только при условии, что ситуация будет развиваться без критических ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

видео дня

"Если все будет происходить более или менее нормально, то к предсказуемым и комфортным графикам Киев сможет вернуться достаточно быстро - ориентировочно в течение недели-полутора, если не будет крайне неудачных для нас атак", - отметил Харченко.

Он добавил, что гарантировать быстрое восстановление невозможно, однако в случае отсутствия новых серьезных повреждений Киев сможет перейти к понятным и прогнозируемым графикам.

По словам эксперта, сейчас столица полностью зависит от транспортировки электроэнергии извне через высоковольтные сети. Именно поэтому любые новые атаки могут существенно повлиять на сроки стабилизации.

Когда ситуация в энергетике может улучшиться - прогноз эксперта

Ближайшие три недели зимы могут стать особенно сложными для энергоснабжения Украины из-за усиления морозов. Украинцам стоит заранее подготовиться к возможным перебоям со светом.

По словам главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, пока российская сторона не готова к каким-либо договоренностям или "энергетическому перемирию", поэтому на внешнюю помощь рассчитывать не стоит.

В то же время эксперт прогнозирует улучшение ситуации уже с середины февраля. Стабилизация энергосистемы ожидается благодаря увеличению светового дня и более активной работе солнечных электростанций, что снизит нагрузку на традиционную генерацию и сделает поставки электроэнергии более стабильными.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред