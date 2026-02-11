Когда Киев вернется к комфортным графикам отключений: эксперт назвал срок

Что сказал эксперт:
- Киев может вернуться к предсказуемым графикам электроснабжения через неделю-полторы
- Это возможно только при условии отсутствия критических ударов по энергетической инфраструктуре
К более или менее предсказуемым и комфортным графикам электроснабжения Киев сможет вернуться ориентировочно через неделю-полторы.
Это возможно только при условии, что ситуация будет развиваться без критических ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
"Если все будет происходить более или менее нормально, то к предсказуемым и комфортным графикам Киев сможет вернуться достаточно быстро - ориентировочно в течение недели-полутора, если не будет крайне неудачных для нас атак", - отметил Харченко.
Он добавил, что гарантировать быстрое восстановление невозможно, однако в случае отсутствия новых серьезных повреждений Киев сможет перейти к понятным и прогнозируемым графикам.
По словам эксперта, сейчас столица полностью зависит от транспортировки электроэнергии извне через высоковольтные сети. Именно поэтому любые новые атаки могут существенно повлиять на сроки стабилизации.
Когда ситуация в энергетике может улучшиться - прогноз эксперта
Ближайшие три недели зимы могут стать особенно сложными для энергоснабжения Украины из-за усиления морозов. Украинцам стоит заранее подготовиться к возможным перебоям со светом.
По словам главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, пока российская сторона не готова к каким-либо договоренностям или "энергетическому перемирию", поэтому на внешнюю помощь рассчитывать не стоит.
В то же время эксперт прогнозирует улучшение ситуации уже с середины февраля. Стабилизация энергосистемы ожидается благодаря увеличению светового дня и более активной работе солнечных электростанций, что снизит нагрузку на традиционную генерацию и сделает поставки электроэнергии более стабильными.
О персоне: Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
