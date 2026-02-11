Права учащихся во время дистанционного обучения: что с камерами

Дистанционные уроки и видеокамеры: что разрешено школам, какие права имеют дети и родители и какие компромиссные решения советуют эксперты.

Дистанционный формат обучения стал неотъемлемой частью современного украинского образования, однако вместе с ним возникло немало спорных вопросов. Один из самых острых — имеют ли учителя право требовать от учеников включать видеокамеры во время онлайн-уроков. В этой теме разбирался Главред.

Право на частную жизнь и закон

Как объясняет юрист-психолог Лилия Орел, согласно действующему законодательству и разъяснениям юристов, принудительное включение камеры может рассматриваться как вмешательство в личную жизнь ученика и частное пространство его семьи. Ни один нормативно-правовой акт не содержит прямой нормы, которая обязывала бы соискателей образования транслировать свое изображение или обстановку жилья во время дистанционного обучения.

Кроме того, изображение человека относится к персональным данным. Их трансляция без добровольного согласия ученика, а в случае с несовершеннолетними — без согласия родителей, может быть расценена как нарушение права на защиту персональных данных.

Позиция учителей

В то же время педагоги отмечают, что включенная камера помогает контролировать присутствие и вовлеченность учеников. Визуальный контакт позволяет лучше оценивать реакцию класса, поддерживать дисциплину и обеспечивать эффективное взаимодействие во время урока.

Однако с юридической точки зрения отсутствие видеоизображения не является основанием для удаления ученика из онлайн-занятия или для выставления отрицательной оценки за поведение. Ученик считается присутствующим, если он присоединяется к уроку через аудиосвязь, отвечает в чате или выполняет задания на общих онлайн-платформах.

Компромиссные решения

Юристы советуют школам и учебным заведениям регулировать вопросы использования камер в правилах внутреннего распорядка или в этическом кодексе дистанционного обучения. Наиболее сбалансированным подходом считаются договоренности между учителем, учениками и родителями.

На практике это может означать использование виртуальных фонов для защиты приватности, включение камеры только во время устных ответов или предварительно согласованные дни, когда класс работает с видео для лучшей социализации. Такой формат позволяет сохранить баланс между правами ребенка и потребностями образовательного процесса.

О личности: Лилия Орел Лилия Орел — украинский правовед, доктор юридических наук, профессор и заведующая кафедрой частного права в Университете Гринченко. Она является дипломированным юристом и практикующим психологом, что позволяет ей профессионально разбираться в конфликтах в сфере образования. Лилия приобрела широкую популярность как блогер-просветитель, которая простым языком объясняет права учеников, родителей и учителей. В своих видео она развенчивает советские школьные мифы, в частности об обязательности дневников, формы или принудительного дежурства. Ее разъяснения строго основаны на действующем законодательстве Украины и приказах МОН. Сегодня она является одним из самых влиятельных голосов в борьбе за соблюдение законности и достоинства в украинских школах.

