Зарплаты воспитателей детсадов растут: какую сумму ожидать в 2026 году

Постановление МОН, принятое правительством, предусматривает повышение зарплаты воспитателей детских садов в Украине 1 января 2026 года.

На сколько вырастут зарплаты воспитателей детсадов в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Pexels

Вы узнаете

На сколько вырастут должностные оклады воспитателей детских садов в Украине

Какую среднюю зарплату будут получать начинающие воспитатели

С 1 января 2026 года должностные оклады воспитателей детских садов в Украине вырастут как минимум на 30%. Речь идет о коммунальных садах.

Это предусматривает соответствующее постановление, разработанное МОН, которое приняло правительство. Во время встречи с журналистами заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова объяснила, какую зарплату в среднем будут получать в этом году воспитатели. Об этом сообщает 24 Канал.

Отмечается, что с 1 января вышеупомянутое постановление является обязательным для выполнения местными властями. Согласовывают и выплачивают зарплаты воспитателям детских садов на местах.

По словам Коноваловой, опытный педагог дошкольного образования, имеющий педагогическое звание, высшую квалификационную категорию, опыт работы более 10 лет и работающий в инклюзивной группе, в 2025 году получал "на руки" 11907 гривен, не учитывая никаких дополнительных доплат от общины.

После повышения в 2026 году заработная плата такого воспитателя составит более 16034 гривен.

"Если это начинающий педагог, суммы будут другими. Минимально такие воспитатели могут получать около 10 тысяч гривен - даже специалисты без опыта, если общины устанавливают надбавку за престижность в размере 20-30%", - уточнила заместитель министра.

Повышение зарплаты учителям - что известно

В Министерстве образования и науки Украины отметили, что первый этап повышения запланирован на 1 января 2026 года. С этого момента все базовые должностные оклады педагогов будут увеличены. Решение принято правительством в рамках реформы оплаты труда в образовательной сфере и направлено на повышение престижа профессии учителя.

Кроме того, уже запланирован второй этап повышения - с 1 сентября 2026 года, когда зарплаты педагогов могут вырасти еще примерно на 20%. Таким образом, в течение года педагоги почувствуют заметное увеличение доходов.

Увеличение выплат украинцам - новости по теме

Ранее Главред писал, что с 1 января 2026 года в Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум. В частности, общий прожиточный минимум увеличится до 3209 грн.

Недавно директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк сообщила, что в 2026 году 56% работодателей планируют увеличение зарплат для работников. Размер повышения составит в среднем 10-20%.

Кроме этого, на 1 марта 2026 года в Украине запланирована индексация пенсий. Это ежегодная процедура, которая проводится для частичной компенсации роста цен на товары и услуги. Перерасчет осуществляется автоматически - без дополнительных обращений от пенсионеров, на основе материалов их пенсионных дел.

Об источнике: Министерство образования и науки Украины Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности, трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, которые предоставляют услуги в сфере образования или осуществляют другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

