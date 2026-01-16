В Киеве все университеты переходят на дистанционку: как будут учиться студенты

Все высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования Киева приостанавливают очное обучение.

В Киеве все университеты переходят на дистанционное обучение / Коллаж: Главред, фото: скриншот, КНУ

В Киеве все высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования переведут в режим дистанционного обучения.

Что касается школ, вопрос еще рассматривается, поскольку возможно либо дистанционное обучение, либо продление каникул до 1 февраля. Об этом в телеэфире сообщила пресс-секретарь КМВА Екатерина Поп.

"Высшие учебные заведения, все учреждения профессионально-технического образования, которые находятся в Киеве, будут переведены в режим дистанционного обучения. Что касается школ, да, такое заявление было, ждем соответствующего решения департамента (образования и науки КГГА - ред.), и процесс, вероятно, будет остановлен или переведен на дистанционный график", - говорится в сообщении. видео дня

Она напоминает, что в Киеве большинство школ используются параллельно как пункты несокрушимости, поэтому, возможно, в таких школах условия для пребывания детей не являются плохими.

Она добавила, что в случае принятия соответствующего решения, о котором уже было заявлено, до 1 февраля учебный процесс будет проходить дистанционно или для детей объявят каникулы.

Какова ситуация в энергетике - мнение эксперта

Как писал Главред, в регионах, подвергающихся ударам со стороны России, после каждой атаки будут вводиться аварийные графики отключений электроэнергии, которые будут действовать примерно неделю. Об этом заявил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

После этого, по его словам, энергосистему удастся частично стабилизировать, и количество очередей отключений сократится до одной или двух - до момента следующего обстрела.

Эксперт отметил, что для уменьшения продолжительности отключений электроэнергии после будущих атак государство должно более активно поощрять бизнес, предприятия и местные власти устанавливать дополнительные гарантированные мощности с обязательным подключением к объединенной энергосистеме. В то же время существенное влияние на ситуацию и в дальнейшем будут оказывать погодные условия.

Состояние энергетики в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Киеве Министерству образования и науки совместно с КГГА рекомендовано продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года, при этом это решение не распространяется на детские сады.

МОН совместно с областными военными администрациями должно определить целесообразность временного перехода всех учебных заведений на дистанционное обучение или продление или введение зимних каникул до указанной даты, учитывая ситуацию с безопасностью в каждом регионе. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Напомним, в столице энергосистема работает с чрезмерной нагрузкой, что привело к резкому росту количества аварий, отметил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

В то же время директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подчеркнул, что ситуация с энергоснабжением в Киеве является самой сложной за все время.

