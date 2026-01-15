Аварийные отключения неизбежны: эксперт раскрыл реальную ситуацию со светом

Наибольшим вызовом для энергетики остаются атаки россиян.

Главное из заявления эксперта:

Вероятно, после каждого удара РФ будут действовать графики аварийных отключений

Они могут длиться около недели

После этого срока ситуация будет стабилизирована

В районах, которые попадут под атаку страны-агрессора России, после каждого удара будут вводиться графики аварийных отключений. Они продлятся ориентировочно около недели. Об этом заявил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев в интервью УНИАН.

"А дальше ситуация стабилизируется, и у нас будет от половины до двух очередей отключений вплоть до следующего удара", - отметил эксперт.

По его словам, чтобы уменьшить продолжительность отключений после каждой следующей атаки, правительство должно как можно больше стимулировать бизнес, субъекты хозяйствования, органы местного самоуправления устанавливать новую гарантированную мощность с обязательным присоединением к объединенной энергетической системе.

Кроме того, важным фактором остаются погодные условия.

"Они могут увеличить количество отключений из-за аварий, вызванных непогодой. В то же время погодные условия не могут кардинально повлиять на ситуацию, ведь самым большим вызовом остаются атаки россиян", - подытожил Рябцев.

Ситуация в энергетике

Эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар сказал, что на восстановление элементов критической инфраструктуры нужны не часы, дни или недели, а месяцы или даже больше.

Он подчеркнул, что прогнозировать, что "украинцам придется сидеть без света по 22 часа в сутки", пока рано.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что Украина введет чрезвычайное положение в энергетике на фоне массированных российских атак на критическую энергетическую инфраструктуру, что привело к значительным отключениям электроэнергии и отопления по всей стране.

В НЭК "Укрэнерго" заявили, что 15 января во всех регионах Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

В то же время, премьер-министр Украины Юлия Свириденко говорила, что если страна-агрессор Россия повторно не будет атаковать Украину, то с четверга в Киеве будет улучшение графиков отключений света.

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

