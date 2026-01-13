РФ повредила два энергообъекта, без света 47 тыс. семей: когда вернут свет в Одессе

Бригады приступили к аварийно-восстановительным работам после разрешения от спасателей и военных.

Разрушения энергообъектов в Одессе значительные / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/dtekoem, ГосЧС

Кратко:

В результате атаки серьезно повреждены два энергообъекта в Одессе

Ремонт потребует времени

Сотрудники ДТЭК приступили к аварийно-восстановительным работам

Во время ночной атаки 13 января оккупанты повредили в Одессе два энергетических объекта ДТЭК.

Из-за обстрелов без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей.

"Разрушения значительны, восстановление требует времени", - сообщили в ДТЭК.

Бригады приступили к аварийно-восстановительным работам после разрешения от спасателей и военных. Специалисты в первую очередь выполняют осмотр оборудования, разбирают завалы, после – ремонтируют.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - добавили в компании.

Вражеская атака повредила два энергетических объекта ДТЭК в Одессе / Фото: facebook.com/dtekoem

Атака на Одессу в ночь на 13 января - что известно

Как писал Главред, минувшей ночью армия РФ атаковала Одессу. Известно о 5 пострадавших. Глава Одесской ГВА Лысак сообщил, что враг атаковал жилые дома, больницу, детский сад и школу в центральной части города. Сейчас на местах развернули оперативные штабы, активно работают коммунальные службы.

Пресс-секретарь ГосЧС Одесской области Марина Аверина сообщила, что в результате вражеской атаки пострадали шесть гражданских лиц. В частности, мужчины 67, 61, 37 и 34 лет, а также женщины 65 и 46 лет. Двух пострадавших доставили в больницу.

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия атаки на Украину 13 января

По данным Воздушных сил, с вечера 12 января и ночью российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО. Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной целью вражеского удара была энергетика - генерация и подстанции.

В ночь на 13 января под ударом оказался и Харьков - ударный дрон типа "Шахед" попал в детский санаторий и терминал "Новой почты" в пригороде. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 6 - пострадали.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причины введения ограничений – ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области.

Оккупанты готовят новую атаку - мониторы

Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запланировали передислокацию стратегических бомбардировщиков.

Как сообщил 13 января мониториноговый канал Є Радар, в течение дня запланирована передислокация:

6 Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Оленья"/"Энгельс";

3 Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Белая".

"Вероятно, основное направление удара – цели на Западе Украины", - говорится в сообщении.

